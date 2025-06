CDU-Politiker bei "Markus Lanz": Regimewechsel im Iran?

Noch am vergangenen Wochenende spekulierte US-Präsident Donald Trump öffentlich über einen Regimewechsel im Iran. Zwei Tage später ruderte er schon wieder zurück. Auf dem Flug zum Nato-Gipfel in Den Haag antwortete Trump auf die Frage nach einem "Regime Change": "Nein. Ich möchte, dass sich alles so schnell wie möglich beruhigt." Ein solcher Umbruch bringe "Chaos" - das wolle er vermeiden.