UN fordert schnelle Lieferung:Gaza: 60.000 Tonnen Nahrung warten an der Grenze
Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist dramatisch. Die UN drängen nach Beginn der Waffenruhe nun darauf, schnell Brot, Mehl und andere Nahrung über die Grenze zu bringen.
Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen drängt die israelische Regierung, schnell weitere Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen zu ermöglichen.
Die Waffenruhe müsse nun sichere Grenzübergänge und klare Sicherheitsgarantien für Hilfstransporte bringen, fordert Martin Frick, Deutschland-Direktor des Welternährungsprogramms. Dabei zähle "jede Stunde".
Gaza könnte für drei Monate versorgt werden
An den Grenzübergängen stünden 60.000 Tonnen Nahrungsmittel zur Einfahrt bereit, weitere 100.000 Tonnen seien in der Region im Zulauf. Damit lasse sich Gaza fast drei Monate lang versorgen, wenn der Zugang sicher und verlässlich sei.
Allein im ersten Monat könne das WFP so 1,6 Millionen Menschen mit Brot, Mehl und Lebensmittelpaketen erreichen.
Waffenruhe zwischen Israel und Hamas
Israel kontrolliert die Zugänge zum Gazastreifen, muss Hilfslieferungen durchlassen und die Sicherheit von Konvois garantieren. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas ist seit Freitagmittag in Kraft.
Im Gaza-Konflikt soll es in den nächsten Tagen durch einen von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen und von Israel und der Hamas unterstützten Friedensplan zu einer Freilassung der israelischen Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene kommen. Eine Waffenruhe, die auch neue Hilfslieferungen ermöglichen soll, trat bereits in Kraft. Noch nicht endgültig geklärt sind jedoch die weiteren Schritte, die zu einem dauerhaften Frieden führen sollen.