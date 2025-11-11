  3. Merkliste
Wandern nach Tiktok: Bergwacht muss Touristen retten

Allgäuer Alpen:Wanderung mit Tiktok geplant - Bergwacht muss Touristen retten

Zwei Wanderer mussten aus den Allgäuer Alpen gerettet werden. Die jungen Erwachsenen sollen ihre Tour mit Tiktok geplant haben. Die Bergwacht rückte zum Rettungseinsatz aus.

Ein Rettungshubschrauber im Einsatz (Archivfoto)

Die Bergwacht in den Allgäuer Alpen musste zwei Wanderer retten. (Symbolbild)

Quelle: doa

Zwei junge Erwachsene sind in den Allgäuer Alpen von der Bergwacht gerettet worden, weil sie schlecht ausgestattet und unerfahren eine anspruchsvolle Strecke absolvieren wollten. Die beiden hätten ihre Tour eigenen Angaben zufolge mit Tiktok geplant, teilte die Bergwacht mit. In dem schneebedeckten Gelände auf etwa 2.000 Metern in der Nähe zu Österreich hätten sie sich dann am Samstagabend weder vor noch zurück getraut und den Notruf gewählt. 

Mit einem Rettungshubschrauber seien die Wanderer "mit der Winde an Bord geholt" und zur Rettungswache geflogen worden, schrieb die Bergwacht Hinterstein auf Facebook. Sie wollten den Angaben zufolge eine äußerst anspruchsvolle Tour über den Jubiläumsweg zum Schrecksee wandern. Die Erwachsenen seien "völlig falsch ausgerüstet und unerfahren" gewesen.

Riskantes Klettern für Social Media-Fotos

Um sich an schönen Orten in der Natur perfekt in Szene zu setzen ist so manchem Influencer nichts zu gefährlich - oft mit gravierenden Folgen. Immer häufiger muss die Bergwacht ausrücken.

11.09.2025 | 3:55 min

Tiktok-Wanderer müssen Rettungseinsatz bezahlen

Ab einer Höhe von etwa 1.600 Metern herrschen nach Angaben der Bergwacht derzeit winterliche Bedingungen vor. Touren durch dieses anspruchsvolle Terrain sollten zu dieser Jahreszeit nur von erfahrenen Alpinisten unternommen werden. Zudem wiesen die Bergretter darauf hin, dass die teuren Rettungseinsätze von den Wanderern selbst übernommen werden müssten, wenn sie keine entsprechende Versicherung hätten.

Quelle: dpa
