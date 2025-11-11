Allgäuer Alpen:Wanderung mit Tiktok geplant - Bergwacht muss Touristen retten
Zwei Wanderer mussten aus den Allgäuer Alpen gerettet werden. Die jungen Erwachsenen sollen ihre Tour mit Tiktok geplant haben. Die Bergwacht rückte zum Rettungseinsatz aus.
Zwei junge Erwachsene sind in den Allgäuer Alpen von der Bergwacht gerettet worden, weil sie schlecht ausgestattet und unerfahren eine anspruchsvolle Strecke absolvieren wollten. Die beiden hätten ihre Tour eigenen Angaben zufolge mit Tiktok geplant, teilte die Bergwacht mit. In dem schneebedeckten Gelände auf etwa 2.000 Metern in der Nähe zu Österreich hätten sie sich dann am Samstagabend weder vor noch zurück getraut und den Notruf gewählt.
Mit einem Rettungshubschrauber seien die Wanderer "mit der Winde an Bord geholt" und zur Rettungswache geflogen worden, schrieb die Bergwacht Hinterstein auf Facebook. Sie wollten den Angaben zufolge eine äußerst anspruchsvolle Tour über den Jubiläumsweg zum Schrecksee wandern. Die Erwachsenen seien "völlig falsch ausgerüstet und unerfahren" gewesen.
Tiktok-Wanderer müssen Rettungseinsatz bezahlen
Ab einer Höhe von etwa 1.600 Metern herrschen nach Angaben der Bergwacht derzeit winterliche Bedingungen vor. Touren durch dieses anspruchsvolle Terrain sollten zu dieser Jahreszeit nur von erfahrenen Alpinisten unternommen werden. Zudem wiesen die Bergretter darauf hin, dass die teuren Rettungseinsätze von den Wanderern selbst übernommen werden müssten, wenn sie keine entsprechende Versicherung hätten.
Weitere Nachrichten aus dem Panorama-Ressort
Allgäuer Alpen:Wanderung mit Tiktok geplant - Bergwacht muss Touristen rettenmit Video
Fünfte Jahreszeit beginnt:Warum Karneval in Deutschland so verschieden istvon Laura Ozdobamit Video
Umweltschützer alarmiert:England: Massen an Plastikpellets verschmutzen Strändemit Video
So testen Sie, ob Sie betroffen sind:Milliarden Mailadressen und Passwörter online aufgetauchtvon Oliver Kleinmit Video
Milderes Wetter erwartet:"Wärmewelle" im Anflug - mit fast 20 Grad am Donnerstagmit Video
Zu schnell mit dem Auto gefahren:Jutta Speidel muss ihren Führerschein abgeben
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:König Charles ehrt Kriegstote
Vor Klimakonferenz in Brasilien:UN: Klimakrise treibt Millionen Menschen in die Fluchtmit Video
Erneuter Zwischenfall:Bericht: Drohnen über Kernkraftwerk in Belgien gesichtetmit Video
Unglück auf spanischer Urlaubsinsel:Riesenwellen auf Teneriffa reißen Menschen ins Meermit Video
- Interview
Supertaifun trifft Philippinen:Meteorologin: Wie der Klimawandel Stürme anheiztmit Video
Wirbelsturm "Fung-Wong":Supertaifun trifft Philippinen - Hunderttausende geflüchtetmit Video
Wirbelsturm im Süden Brasiliens:Tornado verwüstet Kleinstadt: Mehrere Totemit Video
"Fühlt sich merkwürdig mulmig an":Fanta 4 machen Schluss und gehen auf Abschiedstourneemit Video
Verdacht auf politische Motivation:Zaunbau um Görlitzer Park in Berlin: Drehtür verschwundenmit Video
Zwischen Migration und "Mettwoch":Leben im Kiez: die Dortmunder Nordstadtvon Leo Sporsmit Video
Kontaktpersonen vorsorglich behandelt:Meningokokken: Schülerin in Remscheid stirbt an Infektionmit Video
Popcorn statt Play-Taste:Wie sich Kinos gegen Streaming-Dienste behaupten wollenvon Michael Kniessmit Video
Erste Filiale in Deutschland:Oktopus am Spieß: Das steckt hinter dem 14-Euro-Dönermit Video
- Interview
ZDF-Zweiteiler "Sturm kommt auf":Josef Hader: "Auf eine sehr unangenehme Weise aktuell"mit Video
Entdecker der DNA-Doppelhelix:Erbgut-Forscher James Watson ist tot