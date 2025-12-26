Metro in Paris: Mann verletzt drei Frauen mit Stichwaffe

In der Pariser U-Bahn hat ein Mann mehrere Frauen angegriffen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Von einem terroristischen Hintergrund gehen die Ermittler aktuell nicht aus.

In der Pariser Metro sind drei Frauen an unterschiedlichen Stationen mit einer Stichwaffe verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. 26.12.2025 | 0:19 min

Ein Mann soll in der Pariser Metro drei Frauen mit einer Stichwaffe verletzt haben. Der Verdächtige sei zunächst geflohen und schließlich im Großraum der Stadt festgenommen worden, bestätigte der Polizeipräfekt von Paris in einem Beitrag auf der Plattform X. Die Frauen wurden nach seinen Angaben leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt.

Die Angriffe ereigneten sich Medienberichten zufolge an zentralen Stationen der Metro-Linie 3 in der französischen Hauptstadt: République, Arts et Métiers und Opéra. Die Ermittler gehen laut der Zeitung "Parisien" derzeit nicht von einem terroristischen Akt aus.

X-Beitrag des Polizeipräfekts von Paris Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Mutmaßlicher Täter mit Handydaten gefunden

Der Verdächtige sei dank Aufnahmen aus Überwachungskameras und des Standortes seines Handys ausfindig gemacht worden, berichteten französische Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez gratulierte in einem Beitrag auf X den Ermittlern, die den Verdächtigen «insbesondere dank des Netzwerks von Überwachungskameras und ihrer außergewöhnlichen Kenntnis der Gegend» festnehmen konnten.

X-Beitrag des französischen Innenministers Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Innenminister warnt zu Vorsicht vor Silvester

Der französische Innenminister Laurent Nunez hatte die Sicherheitsbehörden in der vergangenen Woche zu "maximaler Vorsicht" im Vorfeld der Silvesterfeiern aufgerufen. Wegen der "sehr hohen terroristischen Bedrohung" und einer "Gefahr von Störungen der öffentlichen Ordnung" sollten im ganzen Land die Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden.

Notwendig sei eine "sichtbare und abschreckende Präsenz" von Sicherheitskräften. Besondere Vorsicht mahnte Nunez für die öffentlichen Verkehrsmittel an.