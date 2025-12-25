Neue Seilbahn bei Paris:Die Métro der Lüfte
von Luis Jachmann, Paris
Lange Staus, chronisch verstopfte Busse. Damit soll im Südosten von Paris Schluss sein. Ist die längste Stadtseilbahn Europas die Lösung?
Ganz hinten am winterlichen Horizont ist der Eiffelturm gerade so zu erahnen. Unten am Boden schmiegt sich die Bundesstraße an Industrieflächen, Wohnsiedlungen und Bahntrassen. Aus der Höhe wird das Ausmaß dieses städtischen Geflechts ersichtlich. Vom Fenster der neuen Seilbahn aus. Die Linie C1 am südöstlichen Stadtrand von Paris ist in der Region ein Novum. Rochi Mahlouji nutzt sie bereits täglich. Die Anwohnerin spart mehrere Minuten Fahrzeit gegenüber dem Bus, den sie zuvor nahm:
Seilbahn soll täglich 10.000 Pendler transportieren
Über 4,5 Kilometer erstreckt sich die Linie C1. Sie soll vier Kommunen im Pariser Speckgürtel besser an den öffentlichen Nahverkehr anbinden. Mehr als 10.000 Pendlerinnen und Pendler täglich sollen so schneller zu Büros und Schulen gelangen. Arnaud Crolais, Leiter für Infrastruktur, Verkehrsbetrieb Ile-de-France, erklärt: "Wir sind bei unseren Studien zur Erkenntnis gelangt, dass eine Seilbahn die beste Lösung ist. Ein Bus mit eigener Spur oder eine Straßenbahn hätten große bauliche Eingriffe bedeutet. Und damit auch erhebliche Kosten."
130 Millionen Euro für das neue Transportmittel
Der Bau der Seilbahn hat rund 130 Millionen Euro gekostet. Andere Transportmittel wären deutlich teurer gewesen, sagt Arnaud Crolais. Der Projektleiter vom Verkehrsbetrieb Ile-de-France rechnet vor: "Hätte man etwa einen Tunnel gebaut oder ganze Straßen für eine Tram aufgerissen, wäre man bei einem Vielfachen der Kosten gelandet." Crolais bezeichnet die Seilbahn als alternativlos.
Bisher haben in Créteil bei Paris Busse die Anwohnerinnen und Anwohner von A nach B befördert. Das Problem: Lange Staus führen zu kaum kalkulierbaren Fahrtzeiten. Und die Busse sind häufig chronisch verstopft.
Umsetzung solcher Projekte ist zeitaufwendig, aber zukunftsfähig
Ist die längste Stadtseilbahn Europas ein Modell, das Schule machen kann? Nacima Baron von der Urbanistin Universität Gustave Eiffelist davon überzeugt. Die Stadtplanerin untersucht Verkehrskonzepte an der Universität Gustave Eiffel: Alleine im Großraum von Paris prüfen etwa ein Dutzend Kommunen, ob eine Seilbahn Fahrtzeiten verkürzen könnte und finanziell stemmbar wäre.
Baron sagt: "Wir haben Zeitpläne für die Infrastrukturplanung, die bei bestimmten Projekten fünf oder sogar zehn Jahre umfassen können." Die Seilbahn könne eine gute Ergänzung zum Metronetz sein. Unterirdisch entstehen in den nächsten Jahren vier neue U-Bahnlinien, die die Vororte von Paris besser miteinander verbinden sollen.
So wie die Seilbahnen in Großstädten einst längere Distanzen überwanden. Beispielsweise in Rio de Janeiro, Kapstadt, Grenoble. Die Liste der legendären Strecken rund um den Globus ist lang. Fast 100 Jahre nach dem Bau der ersten Strecken feiert das aus der Mode gekommene Transportmittel in Frankreich sein Comeback.
Mehr Nachrichten aus Frankreich
Sohn von Frankreichs Ex-Präsident:Sarkozy junior will in die Politikmit Video0:33
Analyse des Louvre-Einbruchs:30 Sekunden fehlten zur Festnahme der Louvre-Juwelendiebemit Video0:35
Vergewaltigungsprozess in Frankreich:Berufungsverfahren im Fall Pelicotvon Anne Arend
Treffen zur Zwei-Staaten-Lösung:Auch Frankreich und Belgien erkennen Staat Palästina anmit Video1:41