Lange Staus, chronisch verstopfte Busse. Damit soll im Südosten von Paris Schluss sein. Ist die längste Stadtseilbahn Europas die Lösung?

Mit altbewährten Ideen neue Lösungen finden? Im Pariser Speckgürtel pendeln täglich Millionen Menschen. Mit einer Seilbahn mit Metro-Anschluss können sie nun den zähen Verkehr unter sich lassen. 23.12.2025 | 2:00 min

Ganz hinten am winterlichen Horizont ist der Eiffelturm gerade so zu erahnen. Unten am Boden schmiegt sich die Bundesstraße an Industrieflächen, Wohnsiedlungen und Bahntrassen. Aus der Höhe wird das Ausmaß dieses städtischen Geflechts ersichtlich. Vom Fenster der neuen Seilbahn aus. Die Linie C1 am südöstlichen Stadtrand von Paris ist in der Region ein Novum. Rochi Mahlouji nutzt sie bereits täglich. Die Anwohnerin spart mehrere Minuten Fahrzeit gegenüber dem Bus, den sie zuvor nahm:

Die Seilbahn wird die Leute zusammenbringen. Aus beiden Richtungen. Und die Wege zur Arbeit oder zum Einkaufen beschleunigen. „ Rochi Mahlouji, Fahrgast

Seilbahn soll täglich 10.000 Pendler transportieren

Über 4,5 Kilometer erstreckt sich die Linie C1. Sie soll vier Kommunen im Pariser Speckgürtel besser an den öffentlichen Nahverkehr anbinden. Mehr als 10.000 Pendlerinnen und Pendler täglich sollen so schneller zu Büros und Schulen gelangen. Arnaud Crolais, Leiter für Infrastruktur, Verkehrsbetrieb Ile-de-France, erklärt: "Wir sind bei unseren Studien zur Erkenntnis gelangt, dass eine Seilbahn die beste Lösung ist. Ein Bus mit eigener Spur oder eine Straßenbahn hätten große bauliche Eingriffe bedeutet. Und damit auch erhebliche Kosten."

In Paris wurde heute die neue Stadtseilbahn eröffnet. Mit rund 4,5 Kilometern ist sie laut dem Betreiber die längste in Europa. 13.12.2025 | 0:41 min

130 Millionen Euro für das neue Transportmittel

Der Bau der Seilbahn hat rund 130 Millionen Euro gekostet. Andere Transportmittel wären deutlich teurer gewesen, sagt Arnaud Crolais. Der Projektleiter vom Verkehrsbetrieb Ile-de-France rechnet vor: "Hätte man etwa einen Tunnel gebaut oder ganze Straßen für eine Tram aufgerissen, wäre man bei einem Vielfachen der Kosten gelandet." Crolais bezeichnet die Seilbahn als alternativlos.

Bisher haben in Créteil bei Paris Busse die Anwohnerinnen und Anwohner von A nach B befördert. Das Problem: Lange Staus führen zu kaum kalkulierbaren Fahrtzeiten. Und die Busse sind häufig chronisch verstopft.

Ob mit Schnee oder ohne: Luftseilbahnen sind vielseitig einsetzbar. Man kann Sessel oder auch Gondeln dranhängen. Ist die Strecke sehr lang, braucht es zwischendrin Stützpfeiler. 18.12.2025 | 1:07 min

Umsetzung solcher Projekte ist zeitaufwendig, aber zukunftsfähig

Ist die längste Stadtseilbahn Europas ein Modell, das Schule machen kann? Nacima Baron von der Urbanistin Universität Gustave Eiffelist davon überzeugt. Die Stadtplanerin untersucht Verkehrskonzepte an der Universität Gustave Eiffel: Alleine im Großraum von Paris prüfen etwa ein Dutzend Kommunen, ob eine Seilbahn Fahrtzeiten verkürzen könnte und finanziell stemmbar wäre.

Die Umsetzung eines solchen Projekts ist recht zeitaufwendig. „ Nacima Baron, Urbanistin Universität Gustave Eiffel

Kaum eine Stadt erobert allein mit dem Klang ihres Namens so sehr die Sinne der Menschen. Warum ist gerade diese einst unbedeutende Siedlung zur Weltstadt aufgestiegen? 22.09.2024 | 43:38 min

Baron sagt: "Wir haben Zeitpläne für die Infrastrukturplanung, die bei bestimmten Projekten fünf oder sogar zehn Jahre umfassen können." Die Seilbahn könne eine gute Ergänzung zum Metronetz sein. Unterirdisch entstehen in den nächsten Jahren vier neue U-Bahnlinien, die die Vororte von Paris besser miteinander verbinden sollen.

So wie die Seilbahnen in Großstädten einst längere Distanzen überwanden. Beispielsweise in Rio de Janeiro, Kapstadt, Grenoble. Die Liste der legendären Strecken rund um den Globus ist lang. Fast 100 Jahre nach dem Bau der ersten Strecken feiert das aus der Mode gekommene Transportmittel in Frankreich sein Comeback.

Eine der schönsten der Welt : 37 Jahre Bauzeit: Thessaloniki hat eine Metro Was lange währt, wird richtig gut: 37 Jahre nach dem ersten Spatenstich ist die Metro von Thessaloniki eröffnet worden - und gehört zu den schönsten der Welt. mit Video 13:29