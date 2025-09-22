Frankreich erkennt Palästina als Staat an

Treffen zur Zwei-Staaten-Lösung:Auch Frankfreich erkennt Staat Palästina an
Auch Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen zur Zweistaatenlösung in New York an.
Auch Frankreich will Palästina als Staat anerkennen. Das verkündete Präsident Emmanuel Macron am Montag bei einer Konferenz für eine Zweistaatenlösung in New York. Die Anerkennung Palästinas als Staat durch eine Reihe von Ländern ist ein Versuch, die Zweistaatenlösung am Leben zu halten.
Den Anfang machten am Wochenende bereits Großbritannien, Kanada und Australien, die Palästina als erste große westliche Wirtschaftsnationen anerkannten. Der britische Ministerpräsident Keir Starmer und sein kanadischer Amtskollege Mark Carney werden ebenfalls auf der Konferenz sprechen.
- Palästina-Frage in New York: Wer sich wie positioniert
- Nahostexperte im Interview: Deutschland bei Israel-Politik "einigermaßen isoliert"
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Macron: Können nicht länger warten
"Manche mögen sagen, es sei zu spät. Andere mögen sagen, es sei zu früh", sagte Macron.
Das Massaker der Hamas vom 7. Oktober sei zwar eine "offene Wunde". Doch Hunderttausende Menschen seien vertrieben, verletzt, ausgehungert und traumatisiert worden. Ihr Leben werde weiterhin zerstört, obwohl die Hamas erheblich geschwächt worden sei. "Nichts rechtfertigt den anhaltenden Krieg in Gaza. Nichts", sagte der französische Präsident.
Anerkennung vor allem symbolischer Schritt
Es handelt sich dabei angesichts des unverändert tobenden Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas um einen zunächst vor allem symbolischen Schritt - gegen den Willen Israels.
Die von Frankreich und Saudi-Arabien ausgerichtete Konferenz soll den Bemühungen um eine Zweistaatenlösung und ein Ende des Krieges neuen Rückenwind verschaffen und so den Ton für die UN-Generaldebatte am Dienstag setzen. Die USA und Israel boykottierten das Treffen.
Vier UN-Vetomächte haben einen Staat Palästina anerkannt
Mit Frankreich haben nun einschließlich Russland, Großbritannien und China vier der fünf UN-Vetomächte einen Staat Palästina anerkannt - einzig die USA nicht. Auch Deutschland lehnt eine Anerkennung zu diesem Zeitpunkt ab, unterstützt aber eine Zweistaatenlösung. Außenminister Johann Wadephul (CDU) nahm an dem Treffen teil.
Diplomaten befürchten jedoch, dass die Reaktion von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu harsch ausfallen könnte. Netanjahu will die UN-Vollversammlung am Freitag adressieren. Auch Donald Trump - Präsident von Israels engstem Partner USA - könnte die Entwicklung als Affront betrachten.
Neuer Schwung für Zweistaatenlösung fraglich
Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas, der bei dem Treffen nicht physisch dabei sein konnte, weil die Trump-Regierung ihm ein Visum verweigerte, hatte die Anerkennungen als "wichtigen und notwendigen Schritt" begrüßt. Für die Palästinenser bedeutet die Anerkennung zusätzliche Legitimität im Streben nach einem eigenen Staat. Ob die weitgehend symbolische Anerkennung allerdings neuen Schwung auf dem Weg hin zu einer Zweistaatenlösung bringt, ist fraglich.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte sie dagegen als "enorme Belohnung" für Terror nach dem Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 verurteilt. Die israelische Regierung lehnt die Zweistaatenlösung mit der Begründung ab, sie gefährde die Existenz Israels.
Mehr zur Anerkennung Palästinas
- mit Video
Reaktionen auf Palästina-Anerkennung:Netanjahu: "Belohnung für Terrorismus"
- mit Video
Mitteilungen der Premiers:Briten, Kanadier und Australier erkennen Palästina an
- Interview
Politikwissenschaftler Stetter:Palästina-Anerkennung "mehr als nur Symbolik"
- mit Video
Ringen um Palästinenserstaat:UN-Plenum: Ja zu Erklärung zu Zweistaatenlösung