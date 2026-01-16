Britischer Schauspieler:Was Idris Elba an Berlin liebt
von Mathilde Bernard und Jens Lindner
Der britische Schauspieler Idris Elba hat eine besondere Beziehung zu Berlin. Dort verbrachte er eine Silvesternacht und schätzt Essen und Nachtleben in der Bundeshauptstadt.
Der britische Schauspieler Idris Elba fühlt sich mit Berlin total verbunden. Der ZDFheute sagte Elba, er sei bereits als junger Mann oft in Berlin gewesen.
Für ihn sei es "eine richtig besondere Zeit" gewesen. Elba ist für Dreharbeiten für die zweite Staffel "Hijak" in der Bundeshauptstadt. Da kommt ihm zugute, dass er schon in der Schule Deutsch gelernt hat.
An Berlin mag Idris Elba die Kultur, das Nachtleben und das Essen sei "richtig gut". Als der Brite 2018 zur Berlinale in der Hauptstadt war, zog er im Nachtleben um die Häuser und legte sogar als DJ auf.
Daran kann auch die Kälte, die während der Dreharbeiten in Berlin herrscht, nichts ändern. Er fand es hier zwar "kalt, richtig kalt". Trotzdem liebe er Berlin. Nur für seine Frau, die Kanadierin Sabrina Dhowre, sei es hier viel zu kalt. Dhowre begleitet ihren Mann zu den Dreharbeiten in Berlin.
