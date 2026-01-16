  3. Merkliste
Britischer Schauspieler: Was Idris Elba an Berlin liebt

von Mathilde Bernard und Jens Lindner

Der britische Schauspieler Idris Elba hat eine besondere Beziehung zu Berlin. Dort verbrachte er eine Silvesternacht und schätzt Essen und Nachtleben in der Bundeshauptstadt.

Neue Staffel „Hijack“ mit Idris Elba

Idris Elba ist derzeit überall: Er erhält eine Wachsfigur und präsentiert die zweite Staffel der Serie "Hijack" in Berlin. Begeistert erzählt er uns, was ihn mit der Stadt verbindet.

15.01.2026 | 2:36 min

Der britische Schauspieler Idris Elba fühlt sich mit Berlin total verbunden. Der ZDFheute sagte Elba, er sei bereits als junger Mann oft in Berlin gewesen.

Ich hab hier mal Silvester verbracht, da war ich so 18 oder 19 - und ich dachte erst, das war 1999. Nein - 1989.

Idris Elba, Schauspieler

Idris Elba wird besondere Ehre zuteil

König Charles zeichnet mit der Neujahrs-Ehrenliste Menschen für wichtige Verdienste aus. Unter ihnen sind Multitalent Cynthia Erivo und Filmstar Idris Elba, der sich von nun an "Sir" nennen darf.

19.12.2025 | 0:48 min

Für ihn sei es "eine richtig besondere Zeit" gewesen. Elba ist für Dreharbeiten für die zweite Staffel "Hijak" in der Bundeshauptstadt. Da kommt ihm zugute, dass er schon in der Schule Deutsch gelernt hat.

Ich mochte die Sprache echt. Ich fand, das ist dem Englischen ziemlich ähnlich, deshalb ging’s ganz gut. Aber inzwischen ist das total eingerostet.

Idris Elba, Schauspieler

An Berlin mag Idris Elba die Kultur, das Nachtleben und das Essen sei "richtig gut". Als der Brite 2018 zur Berlinale in der Hauptstadt war, zog er im Nachtleben um die Häuser und legte sogar als DJ auf.

Ich mag die Kultur (...). Hier ist immer was los. Und Kunst und Kultur - das hat in Deutschland und besonders in Berlin einen riesigen Stellenwert.

Idris Elba, Schauspieler

Idris Elba posiert neben seiner Wachsfigur

Idris Elba freut sich über seine erste Wachsfigur: In seiner Heimatstadt London ist im Wachsfiguren-Kabinett Madame Tussauds sein neuer Doppelgänger veröffentlicht worden.

19.12.2025 | 0:29 min

Daran kann auch die Kälte, die während der Dreharbeiten in Berlin herrscht, nichts ändern. Er fand es hier zwar "kalt, richtig kalt". Trotzdem liebe er Berlin. Nur für seine Frau, die Kanadierin Sabrina Dhowre, sei es hier viel zu kalt. Dhowre begleitet ihren Mann zu den Dreharbeiten in Berlin.

Berlinale 2018
:Idris Elba über seinen Film "Yardie"

"A lot of it comes from memoring my own experience" - so Regisseur Idris Elba über seinen neuen Film "Yardie" im Interview.
Video3:30
Idris Elba
Über dieses Thema berichtete hallo deutschland am 15.01.2026 um 17:10 Uhr.

