Update am Abend: Nervöses Warten auf Frieden und das Ja zur Rente

Trump will ihn unbedingt. Brüssel will ihn auch. Selenskyj sowieso. Putins Absichten bleiben zwar die große Unbekannte, aber Trump-Sprecherin Karoline Leavitt ist "sehr optimistisch". Es könnte also ganz einfach sein mit dem Frieden für die Ukraine. Doch wie so oft ziehen viele Parteien an verschiedenen Enden des Knotens - das macht eine Lösung nicht unbedingt leichter.

Heute sind der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner zu Gast im Kreml. Dort treffen sie in diesen Stunden den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Thema ist der Vorschlag der US-Regierung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs.

Putin selbst teilte vor den Gesprächen mit, dass er die jüngsten Änderungen an dem 28-Punkte-Plan Trumps ablehne. Sie waren auf Drängen aus Brüssel aufgenommen worden. So solle der Friedensprozess blockiert werden, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax den russischen Präsidenten.

Zugleich sagte Putin aber auch, Russland sei bereit, die Europäer an den Verhandlungen zu beteiligen. Voraussetzung sei aber "die Realitäten auf dem Schlachtfeld in der Ukraine" anzuerkennen.

Wir haben nicht vor, mit Europa zu kämpfen, das habe ich schon 100 Mal gesagt. Aber wenn Europa wiederum kämpfen will und anfängt, dann sind wir dazu sofort bereit. „ Wladimir Putin

Putin "geht mit einer kühl kalkulierten Strategie in die Verhandlungen", bewertete ZDF-Korrespondent Armin Coerper in Moskau (siehe Video) die Situation in Moskau vor dem Treffen.

Kiews Chefunterhändler Rustem Umerow indes sprach von "bedeutenden Fortschritten", forderte aber bereits am Wochenende im Gespräch mit Witkoff weitere Nachbesserungen. Und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte gestern gegenüber Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Russland dürfe am Ende nicht den Eindruck bekommen, "für den Krieg belohnt zu werden".

Und die EU? Sucht noch immer nach einem Weg, selbst Einfluss auf die Verhandlungen zu nehmen. Macron betonte mit Blick auf die heutigen Gespräche in Moskau:

Ein solcher Plan kann nur beschlossen werden, wenn die Europäer mit am Tisch sitzen. „ Emmanuel Macron

Welchen Erfolg die Gespräche heute bringen? Verfolgen Sie unser Nachrichtenangebot auf ZDFheute und natürlich die aktuellen Nachrichtensendungen im ZDF, um auf Stand zu bleiben.

Unterdessen ist in Deutschland die Koalitionsmehrheit für das umstrittene Rentenpaket ins Wanken geraten: Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte heute Nachmittag abgeklopft, wie die Meinung in den eigenen Reihen zum aktuellen Gesetzentwurf ist.

Gestern hatte die Junge Gruppe am Montag ihr Nein zu den Plänen für die sogenannte Haltelinie bekräftigt. Diese sollen das Rentenniveau bis 2031 auf 48 Prozent des Durchschnittslohns festschreiben.

Zwar hat die Mehrheit der Fraktionsmitglieder nun heute bei der Probeabstimmung für das Gesetz gestimmt. Aber es soll bis zu 20 Nein-Stimmen und drei bis vier Enthaltungen gegeben haben. Das berichtet ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer aus Berlin. Bleibt es dabei, würde das Rentenpaket am Freitag im Bundestag vermutlich scheitern.

Das Stimmungsbild sei aber nicht entscheidend, sagt Maurer. Vielmehr hätten die Fraktionsmitglieder jetzt die letzte Möglichkeit gehabt, Nein zu sagen, ohne dass es Konsequenzen gebe.

Die CDU/CSU-Fraktionsspitze rechnet jedenfalls mit einer Zustimmung zu dem Rentenpaket im Bundestag. Für Bundeskanzler Friedrich Merz wäre das zumindest ein wichtiger Vertrauensbeweis.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

US-Außenminister Rubio nicht beim Nato-Treffen: In Brüssel beraten die Nato-Staaten morgen über die weitere Unterstützung der Ukraine - ohne US-Außenminister Marco Rubio. Er könne nicht bei jedem Treffen dabei sein, hieß es.

Surren, Zerstörung, Tod: Russlands Drohnen bedrohen die Ukraine. Weder Netze noch Störgeräte bieten verlässlich Schutz. ZDF-Reporter Arndt Ginzel berichtet von der Front.

Darüber berichtete ZDF frontal am 20.11.2025:

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was darüber hinaus wichtig ist

AfD-Parteijugend - Wölfe im Schafspelz: Jugendchef Hohm verkörpert exakt das, worauf die AfD seit einiger Zeit setzt: Wölfe im Schafspelz. Verbindlich im Auftreten, Typ Schwiegersohn - inhaltlich aber knallhart. Nicole Diekmann stellt ihn vor.

Darüber berichtet heute auch die ZDFheute Xpress:

Erste Papstreise beendet: Bei seiner ersten Auslandsreise ist Leo XIV. große Sympathie entgegengeschlagen. In der Konfrontation mit der Realität von Krieg, Korruption und Diskriminierung wurde er leidenschaftlich, berichtet mein Kollege Jürgen Erbacher.

Der Sport am Abend

Im Finale der Nations League treten die DFB-Frauen heute (Anstoß 18:30 Uhr) im Rückspiel in Madrid gegen Spanien an.

Grafiken des Tages

Husten, Schnupfen, Halsschmerzen - keine Diagnose wird in deutschen Praxen häufiger gestellt als die Erkrankung der Atemwege. Die meisten Fehltage entstehen aber durch andere Krankheiten.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Die Bernsteinstraße wird seit langem erforscht. Doch nun zeichnet die Wissenschaft dank geophysikalischer Methoden ein präzises Bild, wo bislang nur spekuliert werden konnte.

ZDFinfo berichtet darüber heute um 23:10 Uhr in der Doku "Entschlüsselt: Die Bernsteinstraße":

Zahl des Tages

1,25 Milliarden

Das Modehaus Versace gehört jetzt vollständig zu Prada, einem anderen großen Namen der Modewelt aus Italien. Die Prada-Gruppe hat den Modehaus-Rivalen für knapp 1,25 Milliarden Euro übernommen.

Auch die ZDFheute Xpress berichtet heute über den großen Mode-Deal:

Gesagt

Uns bleiben noch etwas mehr als drei Jahre, und drei Jahre sind für Trump eine Ewigkeit. „ Donald Trump über Donald Trump

US-Präsident Donald Trump hat unterstrichen, dass er noch lange nicht an sein letztes Weihnachten im Weißen Haus denkt. Das sagte er bei einer Weihnachtsfeier vor Gästen. Gattin Melania hat unterdessen die diesjährige Weihnachtsdekoration im Weißen Haus vorgestellt. Dazu gehören ein Porträt von Trump aus Legosteinen, ein riesiges Weißes Haus aus Lebkuchen, Tausende Schmetterlinge und mehr als 50 Weihnachtsbäume.

Auch die ZDFheute Xpress berichtet heute über den Weihnachtsschmuck der First Lady:

Genießen Sie Ihren Abend!

