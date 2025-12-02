Rentenstreit in der Union: Eine Mehrheit, die nicht reicht

Die Unionsfraktion hat eine Probeabstimmung zum Rentenpaket abgehalten. Eine Mehrheit wäre bei der finalen Abstimmung nicht gegeben, sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Maurer.

Die Unionsfraktion hat sich mit großer Mehrheit für die Zustimmung zum umstrittenen Rentenpaket im Bundestag ausgesprochen - es gab aber auch zahlreiche Gegenstimmen. Das erfuhr das ZDF von Teilnehmern einer Fraktionssitzung. Die genaue Zahl der Nein-Stimmen und Enthaltungen bei der Test-Abstimmung blieb zunächst unklar. "Etwa zehn bis 20 Nein-Stimmen soll es gegeben haben. Drei bis vier Enthaltungen. Damit wäre keine Mehrheit vorhanden", berichtet ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer aus Berlin. Das Rentenpaket wird vor allem von jungen Abgeordneten in der Fraktion abgelehnt.

Die Abstimmung im Bundestag soll am Freitag stattfinden. Bis Donnerstag 12 Uhr sollen die Abgeordneten der Fraktionsführung abschließend melden, wenn sie dem Gesetz nicht zustimmen wollen. Erst dann herrscht weitgehende Klarheit. Anders als bei der im ersten Anlauf geplatzten geheimen Richterwahl im Juli wird diesmal namentlich abgestimmt. Mit verdeckten Karten können die Abgeordneten also nicht spielen. Sie müssen Farbe bekennen.

Wie viele Gegenstimmen aus den eigenen Reihen für die Koalition verkraftbar sind, hängt davon ab, wie viele Abgeordnete am Freitag anwesend sind. Wenn alle da wären, bräuchte die Koalition 316 von 630 Stimmen für eine eigene Mehrheit. CDU, CSU und SPD kommen zusammen auf 328 Stimmen.

