Leiche ohne Kopf und Hände bei Koblenz: Partner unter Verdacht?

Grausiger Fund bei Koblenz:Leiche ohne Kopf und Hände: Partner unter Verdacht?
Nach dem Fund zweier abgetrennter Frauenhände auf der A45 bei Olpe ist nun möglicherweise die Leiche der Frau entdeckt worden. Steht ihr Lebensgefährte mit der Tat in Verbindung?
Nach dem Fund von zwei Händen auf der A45 bei Olpe (Nordrhein-Westfalen) hat die Polizei in Rheinland-Pfalz eine weibliche Leiche ohne Hände und Kopf entdeckt, die zu den abgetrennten Körperteilen gehören könnte.
Eine Identifizierung sei aber ausschließlich über einen DNA-Abgleich möglich, teilte die Polizei Koblenz mit. Das Ergebnis dieses Abgleiches werde im "Laufe der nächsten Tage" erwartet.
Lebensgefährte im Ausland in "amtlicher Verwahrung"
Auch die Polizei Hagen teilte mit, es werde geprüft, ob es sich um den Körper der 32 Jahre alten Eritreerin handele, deren Hände auf der A45 bei Olpe gefunden worden waren. "Die Untersuchungen der Rechtsmedizin in Bonn ergaben, dass die Hände nach dem Tod der 32-Jährigen abgetrennt wurden."
Die Polizei Hagen und Staatsanwaltschaft Siegen schrieben weiter: "Der 41-Jährige befindet sich derzeit im außereuropäischen Ausland. Er konnte mit Unterstützung der dortigen Polizei vernommen werden." Er befinde sich auf Veranlassung der örtlichen Polizei in "amtlicher Verwahrung". Nach WDR-Informationen hält sich der Mann in Äthiopien auf.
Baby wurde unverletzt gefunden
Die abgetrennten Frauenhände waren vor zwei Wochen gefunden und durch Fingerabdrücke der 32-jährigen Frau zugeordnet worden. Ihr drei Monate altes Baby war unverletzt vor einem Kloster im hessischen Waldsolms gefunden worden. Der Fundort der Hände, der Leiche und des Babys liegen in drei verschiedenen Bundesländern und nicht in der Nähe voneinander.
Die Frauenleiche wurde laut Polizei bereits am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr von einem Spaziergänger in einem Waldstück bei Monreal im Landkreis Mayen-Koblenz gefunden. Es fehlten demnach beide Hände und der Kopf. "Am Fundort wurden umfangreich Spuren gesichert. Der Kopf konnte bislang nicht gefunden werden", teilte die Polizei Hagen mit.
