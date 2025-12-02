Die Bernsteinstraße wird seit langem erforscht. Doch nun zeichnet die Wissenschaft dank geophysikalischer Methoden ein präzises Bild, wo bislang nur spekuliert werden konnte.

In einer tschechischen Höhle stoßen Forscher 1872 auf Spuren der legendären Bernsteinstraße. Können neue Hightechmethoden die Geheimnisse der historischen Handelsroute enthüllen? 02.12.2025 | 44:20 min

Hinweise auf die historische Bernsteinstraße - jener seit der Bronzezeit existierenden europäischen Handelsstraße von der Ostsee bis zum Mittelmeer - gibt es seit über 150 Jahren. 1872 fand der böhmische Archäologe Heinrich Wankel im heutigen Tschechien in einer Höhle neben 40 keltischen Skeletten eine Fülle von bronzezeitlichen Artefakten.

Der Forscher entdeckte Waffen, Schmuck und Keramiken in großer Zahl. "Er fand Bronzeobjekte aus dem Mittelmeerraum. Und unzählige Bernsteinperlen", erklärt der Archäologe Dr. Mark Altaweel vom University College London. "Dabei war die nächste Quelle Hunderte Kilometer entfernt."

Die Forschung hat die Herkunft dieser Bernsteine der Ostseeküste im Baltikum zugeordnet. Damit verdichtete sich die Hypothese einer frühen Fernroute, auf der bereits vor Jahrtausenden ein schwungvoller Handel mitten durch den europäischen Kontinent abgewickelt worden war - die später so benannte Bernsteinstraße.

Bernstein Bernstein war in der Antike so wertvoll wie heute Juwelen. Dem organischen Edelstein, der aus dem Harz einer ausgestorbenen Koniferenart besteht, wurden magische Kräfte zugeschrieben. Das machte Bernstein zum perfekten Objekt für einen frühen europäischen Fernhandel.



Weltweit sind nur wenig Bernsteinvorkommen bekannt. Die meisten davon liegen an der Ostsee. Bernstein verfügt über eine einzigartige chemische Struktur, die eine geographische Herkunftsbestimmung erlaubt. Sein chemischer Fingerabdruck ist ein wichtiger Schlüssel zur Rekonstruktion alter Handelswege wie der Bernsteinstraße.

Archäologie aus der Luft: die LiDAR-Kartierung

Über den genauen Verlauf der Bernsteinstraße konnte bislang nur spekuliert werden. Jetzt gelingt es Wissenschaftler*innen, mit modernen geophysikalischen Methoden immer mehr jener weißen Flecken zu schließen, mit denen die Forschung zur Bernsteinstraße lange Zeit leben musste. Das zeigt die ZDFinfo-Dokumentation "Entschlüsselt. Die Bernsteinstraße". Allen voran hat die luftgestützte LiDAR-Kartierung für bislang ungeahnte Fortschritte bei der Entdeckung verborgener Bodenstrukturen gesorgt.

Archäologen schaffen dank LiDAR-Kartierung einen Durchbruch bei der Forschung zur Bernsteinstraße. Quelle: Wildbear

LiDAR ist die Abkürzung für "Light Detection and Ranging" (Lichterkennung und Entfernungsmessung). Im Gegensatz zum Radar, das Radiowellen für die Entfernungsmessung benutzt, kommen beim LiDAR Laserlichtimpulse zum Einsatz. Diese werden zurückgeworfen und von einem Sensor verarbeitet. Er misst die Zeit, die ein Lichtimpuls bis zur Rückkehr benötigt.

LiDAR funktioniert auch über Wäldern

Dadurch werden kleinste Unebenheiten in der Umgebung ermittelt. In der geophysikalischen Archäologie können so ohne einen Spatenstich vorhandene Objekte auf der Erde identifiziert werden. Bäume und Blätter, die das Ergebnis verzerren würden, werden dabei herausgerechnet. So funktioniert LiDAR auch über Wäldern. Aus der Gesamtheit aller Informationen kann LiDAR eine präzise dreidimensionale Karte erstellen.

Beim Blick auf die Laserscans wurde mir klar, wie viele Wege wir übersehen hatten. Sie waren mit bloßem Auge nicht zu erkennen gewesen. „ Jan Martínek, Universität Olomouc (Olmütz)

Doku von ZDFinfo "Entschlüsselt - die Bernsteinstraße"

Bernsteinstraße verlief keineswegs nur entlang von Flüssen

Deutlich wird nun, dass die Bernsteinstraße aus einem Bündel an Handelswegen quer durch Europa bestand, die keineswegs - wie lange vermutet - ausschließlich an Flüssen entlang verliefen. Das tschechische Forschungsteam fand Wege durch Wälder und Felder, die - ausgehend von der Gegend um das heutige Danzig - Schlüsselorte entlang der Bernsteinstraße miteinander verbanden.

Die Wege über Berge und durch Flüsse, durch Schlamm und Unebenheiten im Baltikum und dem heutigen Polen mögen beschwerlich gewesen sein. Aber sie konturieren frühe Züge eines Europas, wie wir es heute kennen.

Die Bernsteinstraße, so sagen Experten, war mehr als eine reine Handelsroute - sondern auch ein Ort der Kommunikation zwischen den Welten. "Der Handel war die treibende Kraft hinter der Verbreitung von Technologien und Kultur", sagt die Archäologin Rebecca Bradshaw.

Um Europa zu begreifen, muss man der Spur des Bernsteins folgen. „ Rebecca Bradshaw, Archäologin an der Universität Cambridge

Denn die alte Handelsroute ist nicht nur ein Teil der europäischen Geschichte. Sie ist auch ein Stück Gegenwart. Teile des europäischen Radwegnetzes EuroVelo führen über die alte Bernsteinstraße. Und in vielen Städten im Gebiet des alten römischen Reiches kann man noch heute auf ihr gehen.

