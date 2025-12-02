Hamburg: Schüsse in Burgerladen - Mann schwer verletzt

In einem Hamburger Burger-Restaurant fallen am Montagabend mehrere Schüsse. Ein 28-Jähriger wird schwer verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

In einem Burger-Restaurant in Hamburg-Eimsbüttel ist ein Mann durch Schüsse schwer verletzt worden. Der Täter ist auf der Flucht, die Polizei ermittelt mit Großaufgebot am Tatort. 01.12.2025 | 0:36 min

In dem Hamburger Restaurant "Burger Legends" in der Gärtnerstraße hat ein Unbekannter am Montagabend mehrere Schüsse abgefeuert. Dabei wurde ein 28-Jähriger schwer verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Der Polizei zufolge hat der Verletzte in dem Burgerladen gearbeitet. Ob es sich dabei um einen Mitarbeiter oder den Inhaber des Schnellrestaurants handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Täter auf der Flucht

Die Polizei konnte bislang noch keinen Verdächtigen festnehmen. Der Täter sei weiterhin auf der Flucht, die Ermittlungen liefen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Bereits einige Tage zuvor waren auf einem Parkplatz in Köln zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. Zuvor soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Ein Tatverdächtiger wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen, ist mittlerweile jedoch wieder auf freiem Fuß.

Bei einer Schießerei in Köln sind zwei Männer schwer verletzt worden. 01.12.2025 | 1:07 min