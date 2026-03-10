Update am Morgen: Teurer Tanken

Guten Morgen,

wer derzeit eine Tankstelle anfährt, könnte beim Blick auf die Preise meinen, die Zahl vor dem Komma falsch gelesen zu haben. Zwei Euro und mehr pro Liter kosten Benzin und Diesel derzeit in Deutschland. Und womöglich steigert sich das infolge des Kriegs in Iran noch - genauso wie die Wut der Autofahrer.

Über die steigenden Ölpreise berichtete am 09.03.2026 heute in Europa. 09.03.2026 | 1:27 min

Teurer Tanken - ein Politikum. SPD-Politiker wie der Bremer Regierungschef Andreas Bovenschulte prangern die Profite der Ölkonzerne an und fordern einen Preisdeckel. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kündigt eine kartellrechtliche Prüfung der Preiserhöhung an. Die AfD fordert lieber Steuersenkungen und "eine vollumfängliche Aussetzung sämtlicher klimabezogener Abgaben", so Parteichefin Alice Weidel. Das Narrativ, so scheint es: Der Klimaschutz ist schuld.

Richtig ist, dass staatliche Abgaben den größten Anteil am Preis ausmachen. Richtig ist aber auch: Das ist nicht neu. Deutschland gilt seit jeher als Hochpreisland für Benzin und Diesel. Die Energie- bzw. Mineralölsteuer war und ist dabei der größte Posten - jedenfalls größer als die CO2-Abgabe. Zugleich liegt es nahe, den sogenannten Tankrabatt wieder in die Debatte einzuführen. So machte es dann auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze von der CDU, der vor der Landtagswahl wohl eine Botschaft der Entlastung senden will. Unterdessen fahren viele Leute nach Polen, um billiger zu tanken (mehr zum Thema bei frontal, um 21 Uhr, im ZDF).

Übrigens: Vor drei Jahren, als die Ampelregierung einen Rabatt einräumte, setzte in den Grenzregionen schonmal ein Tanktourismus ein. Damals standen die Niederländer Schlange - vor Zapfsäulen in Deutschland. Die Mitnahmeeffekte der Ölkonzerne waren allerdings weit größer. Merke: auch ein Tankrabatt kann teuer werden.

Ausführlich informiert

Der Krieg gegen Iran treibt die Öl- und Gaspreise nach oben. Nun beraten die G7-Staaten über die Freigabe von Ölreserven. ZDFheute live über die Auswirkungen des Iran-Kriegs:

ZDFheute live, 09.03.2026, 19:30 Uhr 09.03.2026 | 27:33 min

Was im Iran-Krieg passiert ist

Trump sieht Iran-Krieg "so gut wie beendet": US-Präsident Donald Trump hält den Iran-Krieg für fast beendet. Nach Angriffen von USA und Israel sei das iranische Militär geschwächt. Die iranischen Revolutionsgarden widersprachen prompt:

Wir sind diejenigen, die über das Ende des Krieges entscheiden. „ Iranische Revolutionsgarden

Und weiter: ""Der künftige Status der Region liegt jetzt in den Händen unserer Streitkräfte; die amerikanischen Truppen werden den Krieg nicht beenden."

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was heute noch wichtig ist

Der Ausblick auf den Dienstag kompakt zusammengefasst im Video 09.03.2026 | 0:54 min

Volkswagen legt Bilanz vor: Die VW-Spitze stellt die Bilanz für 2025 vor und gibt einen Ausblick auf das laufende Jahr. Zuletzt drückten vor allem US-Zölle, die harte Konkurrenz in China sowie Probleme bei Audi und Porsche AG aufs Geschäft. In den ersten neun Monaten 2025 war das Konzernergebnis um mehr als 60 Prozent geschmolzen.

Pariser Gipfel zu Mini-Atomkraftwerken: Um den Ausbau der Atomkraft in Europa geht es beim zweiten internationalen Gipfel zur Kernenergie bei Paris. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will zur Eröffnung des Gipfels über die künftige Strategie der Europäischen Kommission für den Einsatz von Mini-Atomkraftwerken (SMR) reden.

Badetote im Jahr 2025: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stellt Zahlen vor, wie viele Menschen im vergangenen Jahr bei Badeunfällen gestorben sind.

Paralympische Winterspiele

Die deutschen Para-Eishockeyspieler starten um 10:05 Uhr in ihr drittes Gruppenspiel gegen Gastgeber Italien - sehen Sie die Partie im Livestream. Im Para-Langlauf wollen die deutschen Athletinnen und Athleten an die guten Leistungen vom Biathlon anknüpfen und die nächsten Medaillen für Team D holen. Verfolgen Sie das Rennen ab 09:45 Uhr im ZDF-Stream. Anna-Lena Forster hat nach ihrem verpatzten Lauf beim Super-G eine weitere Chance auf eine Medaille in der Super-Kombination ab 9 Uhr - auch diesen Wettbewerb gibt es live im Stream.

News-Updates rund um die Paralympischen Winterspiele finden Sie jederzeit in unserem Paralympics-Ticker. Außerdem: Ein Überblick über Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Champions League

Der FC Bayern München startet am Dienstag um 21:00 Uhr in die K.o.-Phase der Champions League. Die Bayern gehen als Favorit ins Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo. Aber Vorsicht: Der italienische Klub hat in den Playoffs Borussia Dortmund bezwungen.

Als zweiter deutscher Verein tritt Bayern Leverkusen am Mittwoch um 18:45 Uhr gegen Arsenal London an. Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 09.03.2026 | 1:54 min

So wird das Wetter heute

An diesem Dienstag wechseln bei zehn bis 19 Grad Sonne und Wolken, Richtung Nordsee bleibt es teils ganztägig trüb. In der Westhälfte entwickeln sich im Tagesverlauf einzelne Schauer und Gewitter.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

