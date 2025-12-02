AfD-Jugend: Gründung befeuert Rufe nach Verbotsverfahren

Forderung nach Parteiverbot :Gründung von AfD-Jugend befeuert Rufe nach Verbotsverfahren
Die Gründung der neuen AfD-Jugend ruft erneut Befürworter eines Verbotsverfahrens auf den Plan. Grünen-Parteichef Banaszak fordert die Regierung auf, ein Verfahren voranzubringen.
Die Befürworter eines Verbotsverfahrens gegen die AfD sehen sich durch den Gründungskongress der neuen Jugendorganisation der Partei in ihrer Forderung bestätigt. Auch Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer sieht bei der am Wochenende in Gießen gegründeten "Generation Deutschland" keinen nennenswerten Unterschied zur Vorgängerorganisation "Junge Alternative". Diese war vom Bundesamt für Verfassungsschutz bereits als rechtsextrem eingestuft.
Der Parteichef der Grünen, Felix Banaszak sagte der "Frankfurter Rundschau", die "Generation Deutschland" sei ein Sammelbecken für Rechtsextremisten und damit ein Fall für die Sicherheitsbehörden.
AfD-Jugend: "Radikaler als zuvor"
Die Sprecherin der Parlamentarischen Linken in der SPD, Carmen Wegge, sieht die Chancen für ein Verbotsverfahren mit der neuen Parteijugend gewachsen. "Sie ist radikaler als zuvor und als echte Parteijugend sind ihre Handlungen und Beschlüsse auch unmittelbar der Gesamtpartei zurechenbar", sagte sie der "Rheinischen Post".
Kramer: Weder Mäßigung noch Wandlung
Thüringens Landesverfassungsschutz-Chef Kramer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), eine erste Sichtung der Beiträge und Auftritte bei der Gründungsveranstaltung zeige "weder eine Mäßigung noch eine Distanzierung oder gar Wandlung" gegenüber der "Jungen Alternative". Man müsse "wohl doch eher von einer Nachfolgeorganisation, diesmal unter dem Schutz des grundgesetzlichen Parteienprivilegs als Jugendorganisation der AfD, ausgehen".
Anhaltspunkte seien völkischer Nationalismus sowie Anspielungen und Parallelen zu Leitgedanken der Hitlerjugend. Auch die Wahl des Führungspersonals und dessen Botschaften ließen "bisher keinen Zweifel an einer Fortsetzung der Radikalisierung".
Mehr zur AfD
Gründungsparteitag in Gießen:Chrupalla kritisiert Propaganda-Rede bei AfD-Jugendkongressmit Video1:14
Beginn wegen Protesten verzögert:Neue AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland gegründetmit Video2:31
Bei Veranstaltung in Gießen:Mehr als 50 Polizisten bei Protest gegen AfD-Jugend verletztmit Video2:38
Umgang der Familienunternehmer mit AfD:CDU-Arbeitnehmer begrüßen Abkehr von "fataler Entscheidung"mit Video0:25