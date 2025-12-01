Alexander Eichwald: Wer ist der AfD-Mann, der wie Hitler redete?

Ein junger AfD-Politiker sorgt mit einer Rede für Aufsehen, die an den Sprachstil Hitlers erinnert. Ist er Aktivist, Comedian oder meint er das ernst? ZDFheute auf Spurensuche.

Spurensuche: Wer ist der AfD-Mann, der wie Hitler redete?

Dieser Auftritt beim Gründungskongress der AfD-Jugend hat für Irritationen gesorgt: Alexander Eichwald hatte sich für einen Posten im Vorstand beworben - und erntet Kritik. 30.11.2025 | 1:14 min

"Es ist mir völlig egal, ob Ihr mich mögt oder nicht. So bin ich nun mal", rappt Alexander Eichwald in einem Song, den er im Frühling 2022 veröffentlicht hatte. Es scheint sein Lebensmotto zu sein.

Am Wochenende tritt Eichwald beim AfD-Jugendkongress in Gießen auf. In einer dreiminütigen Rede im blauen Dinnerjacket, mit Weste und Krawatte, bewirbt er sich für den Vorstand der neu gegründeten Jugendorganisation Generation Deutschland. Unter anderem fordert er, ein deutsches Kind solle "nie wieder Scham empfinden", deutsch zu sein. Dabei fuchtelt er mit den Händen, dehnt die Worte "nieee wieder", rollt das "R" - und erinnert in Gestik und Tonalität so stark an Adolf Hitler, dass umgehend Fragen und Theorien aufkommen: Wer ist dieser Mann? Ein Comedian oder Aktivist, der die AfD diskreditieren will? Oder meint er das ernst?

ZDFheute hat mit Menschen aus dem Umfeld Eichwalds gesprochen und Teile seiner Vergangenheit rekonstruiert. Die Ergebnisse der Spurensuche.

Die AfD hat ihre Jugendorganisation neu strukturiert und enger angebunden: Wer zur "Generation Deutschland" will, muss AfD-Mitglied sein. Doch warum dieser Schritt? 30.11.2025 | 2:38 min

Wie kam Eichwald in die AfD?

Eichwald tritt der AfD erst im Herbst 2025 bei. Das Aufnahmegespräch führt der Kreisvorsitzende der Partei in Herford, Alexander Parteck. Gegenüber ZDFheute spricht Parteck von einem "ganz normalen" Gespräch. Es sei um die Partei und ihre Positionen gegangen, "um nichts Besonderes".

Nach Partecks Aussage ist Eichwalds Auftreten im Anschluss in jeder Beziehung "unauffällig". Er selbst habe Eichwald empfohlen, zu Stammtischen zu gehen. "Dort hat er sich eingebracht und Kontakte geknüpft, auch zu den Stadträten der AfD", sagt Parteck.

Mit Erfolg: Nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen wird Eichwald sogenannter sachkundiger Bürger der AfD-Fraktion in Herford. Sachkundige Einwohner oder auch Bürger wirken in beratender Funktion in Fachausschüssen der Kommunalpolitik mit.

Gewerkschaften, Parteien und Aktionsbündnisse hätten gemeinsam Zehntausende gegen die Gründung der neuen AfD-Jugend mobilisiert, beobachtete ZDF-Reporterin Santina am Samstag live vor Ort. 29.11.2025 | 9:52 min

Die Stadt Herford listet Eichwald vom 7. November an als Mitglied mehrerer Gremien, darunter als...

Mitglied im Jugendhilfeausschuss,

Mitglied im Sozialausschuss,

1. stellvertretendes Mitglied im Schulausschuss,

und 2. stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss.

Ein offizielles Parteiamt hatte Eichwald dagegen nicht inne. Auf dem Jugendkongress in Gießen hatte er sich als "designierter Jugendbeauftragter" seines Heimatverbands vorgestellt. Laut Parteck eine Lüge: "Ich denke, er hat das angestrebt und es deshalb so formuliert. Aber er hatte kein einziges Parteiamt inne."

Bei Veranstaltung in Gießen : Mehr als 50 Polizisten bei Protest gegen AfD-Jugend verletzt Bei der Neugründung der AfD-Jugend in Gießen gab es am Wochenende massive Proteste. Der Einsatz endete mit 50 verletzten Polizisten und gegenseitigen Vorwürfen. mit Video 2:38

Wie reagiert die AfD auf Eichwalds Rede?

Die AfD in Herford hat Eichwald am Montag aus der Fraktion abgezogen. Das bestätigt der Kreisvorsitzende Alexander Parteck ZDFheute. AfD-Chef Tino Chrupalla hatte bereits am Sonntag eine Prüfung der Daten und Mitgliedsrechte Eichwalds angekündigt. Mit Inhalt sowie Art und Weise seines Bewerbungsvortrags habe sich Eichwald von den Grundsätzen der Partei distanziert, was der Bundesvorstand missbillige, so Chrupalla.

War Eichwald schon früher politisch aktiv?

Ein Foto der "Westfälischen Nachrichten" zeigt Eichwald 2019 als Praktikanten der Gleichstellungsbeauftragten in Enger, einer Nachbarstadt Herfords.

"Inhaltlich und personell gibt es ziemlich viele Kontinuitäten" in der neuen AfD-Jugend, so Politikwissenschaftlerin Dr. Heinze. Im Ton bemühe sie sich um "strategische Mäßigung". 30.11.2025 | 4:57 min

Was ist sonst über Eichwald bekannt?

Eichwald trat früher wohl unter dem Namen "Alex Oak" als Musiker im Internet auf. Mit diesem Pseudonym waren zahlreiche Accounts in Sozialen Medien und bei Musikplattformen angemeldet worden. Etliche Fotos und Cover seiner Songs zeigen ihn mit Sonnenbrille und finden sich bis heute online. Im Streamingdienst Deezer entdeckte ZDFheute sogar noch etliche seiner Songs aus den Jahren 2022 und 2024: Eine Mischung aus Pop und Rap - der Sound seiner älteren Songs erinnert an 90er-Jahre-Hits von Will Smith.

Quelle: Screenshot amazon.com

Spätestens nach dem Eklat beim AfD-Jugendtreffen am Wochenende löschte Eichwald offenbar die meisten Accounts, darunter die Profile bei Instagram, TikTok und X.

Er selbst bestritt gegenüber der "Bild"-Zeitung, die Kunstfigur "Alex Oak" zu sein. Doch Recherchen von ZDFheute mit mehreren Gesichtserkennungs-Tools zeigen eine Übereinstimmung der biometrischen Daten von Eichwalds Fotos und denen von "Alex Oak" - dazu kommt die offensichtliche Anlehnung des Künstlernamens an den bürgerlichen Namen Alexander Eichwald. Oak heißt auf deutsch Eiche.

Die AfD-Jugend hat in Gießen eine neue Organisation gegründet - unter massiven Protesten rund um die Stadt. Neuer Vorsitzender ist der 28-jährige Jean-Pascal Hohm aus Brandenburg. 29.11.2025 | 2:31 min

Welche Vorwürfe gibt es nach Eichwalds Auftritt?

Im Internet kursieren zahlreiche Vermutungen, was hinter dem Auftritt Eichwalds steckt. In Kommentarspalten wird unter anderem gemutmaßt, Eichwald sei Comedian. Auch der Vorwurf, die AfD habe Eichwalds Auftritt inszeniert, um vom Parteitag und seinen Inhalten abzulenken, taucht immer wieder auf.

Was stimmt, ist - Stand Montagabend - nicht zweifelsfrei zu klären. Es gibt lediglich Hinweise, dass Eichwald das rollende "R" in dieser Form bewusst inszeniert hat:

So kann sich der Herforder AfD-Kreisvorsitzende Alexander Parteck nicht an die markante Aussprache erinnern. Im Aufnahmegespräch habe er keine Besonderheiten in Eichwalds Sprache festgestellt. Auch der Bielefelder AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Kneller sagt: "Diejenigen, die ihn kannten, sagen, dass er nie das 'R’ gerollt hat."

Die neu gegründete Generation Deutschland ist Teil der AfD. Doch wie unterscheidet sich die neue Jugend-Organisation von der alten? ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann berichtet. 29.11.2025 | 1:14 min

Eichwald selbst hatte seine auffällige Aussprache nach der Rede damit begründet, Russlanddeutscher zu sein. ZDFheute konnte am Montag auch mit Menschen sprechen, die ihn außerhalb der AfD kennen. Demnach spricht Eichwald nicht akzentfrei und rollt das "R" durchaus, allerdings nicht so stark wie auf dem Gießener AfD-Jugendkongress.

Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur dpa, ob seine Rede ernst gemeint gewesen sei, sagte Eichwald beim Verlassen der Tagungshalle am Wochenende übrigens "Ja".

Sie ist zumindest bei einem Teil des Publikums beim AfD-Jugendtreffen offenbar gut angekommen. Eichwald erzielte mit seinem Hitler-ähnlichen Auftritt bei der Kampfkandidatur für einen Vorstandsposten gut zwölf Prozent der Stimmen.