  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

AfD-Veranstaltung in Gießen: 50 Polizisten verletzt bei Protesten

Bei Veranstaltung in Gießen:Mehr als 50 Polizisten bei Protest gegen AfD-Jugend verletzt

|

Bei der Neugründung der AfD-Jugend in Gießen gab es am Wochenende massive Proteste. Der Einsatz endete mit 50 verletzten Polizisten und gegenseitigen Vorwürfen.

Der gewählte Vorsitzende Jean-Pascal Hohm (Mitte) steht zusammen mit anderen Vorstandsmitgliedern der AfD-Jugendpartei „Generation Deutschland“ auf dem Podium nach der Neugründung der AfD-Jugendorganisation in Gießen, Deutschland, am Samstag, 29. November 2025.

Die AfD hat ihre Jugendorganisation neu strukturiert und enger angebunden: Wer zur "Generation Deutschland" will, muss AfD-Mitglied sein. Doch warum dieser Schritt?

30.11.2025 | 2:38 min

Bei dem Großeinsatz zur Gründungsveranstaltung der neuen AfD-Jugend in Gießen sind nach Angaben von Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) mehr als 50 Polizisten verletzt worden. "Ursache für diese Verletzungen waren Schläge, Tritte, es hat auch Böllerwürfe gegen Beamte gegeben", sagte Poseck am Montag vor Journalisten in Wiesbaden.

Es sei von Seiten gewaltbereiter Gegendemonstranten Pyrotechnik gezündet und versucht worden, "Beamte zu überrennen".

 Dieses Wochenende in Gießen hinterlässt einen sehr faden Beigeschmack.

Roman Poseck (CDU), hessischer Innenminister

ZDF-Reporterin Santina berichtet im Osten von Gießen von den dortigen Protesten gegen die Neugründung einer AfD-Jugendorganisation.

Gewerkschaften, Parteien und Aktionsbündnisse hätten gemeinsam Zehntausende mobilisiert, beobachtete ZDF-Reporterin Santina noch am Samstag live vor Ort.

29.11.2025 | 9:52 min

Polizei meldet 1.000 gewaltbereite Demonstranten in Gießen

Die Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland am Samstag in Gießen war von massiven Protesten begleitet worden. Der überwiegende Teil der insgesamt 26 Gegenveranstaltungen verlief friedlich, zum Teil aber auch gewaltsam.

Unter den nach Polizeiangaben rund 25.000 Gegendemonstranten befanden sich Poseck zufolge auch rund 1.000 gewaltbereite Demonstranten. Es habe drei Festnahmen und 192 Identitätsfeststellungen gegeben, in 60 Fällen seien Demonstranten oder Sachen durchsucht worden.

Alexander Eichwald auf dem AfD-Parteitag in der Hessenhalle in Gießen am 29.11.2025.

Dieser Auftritt beim Gründungskongress der AfD-Jugend hat für Irritationen gesorgt: Alexander Eichwald hatte sich für einen Posten im Vorstand beworben - und erntet Kritik.

30.11.2025 | 1:14 min

Laut Innenministerium kam es zu 15 Blockaden. Demonstranten hatten versucht, die Zufahrten zur Messehalle in Gießen, wo die AfD-Veranstaltung stattfand, zu blockieren. Fünf Blockaden wurden dem Innenministerium zufolge von Beamten teils unter Einsatz von Pfefferspray und Wasserwerfern aufgelöst.

Poseck wertete den Einsatz insgesamt als Erfolg. Dadurch habe es keine weiteren Eskalationen gegeben. Ohne das Handeln der Beamten hätte es "schwerste Straf- und Gewalttaten gegeben", betonte er. Die Polizei habe seiner Wahrnehmung nach "verhältnismäßig gehandelt", sagte der Minister.

Innenminister Poseck verurteilt Gewalt nach AfD-Veranstaltung

Der Polizeieinsatz hatte am Wochenende zu Diskussionen geführt, Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) verurteilte die Gewalt durch Demonstranten. Auch Poseck bekräftigte seine Kritik:

Ich verurteile jede einzelne Gewalttat, die es in Gießen gegeben hat.

Roman Poseck (CDU), hessischer Innenminister

Gewalt sei "niemals ein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung, egal gegen wen sich diese richtet". Die große Zahl militanter Gegendemonstranten schade dem legitimen Protest der Bürgerinnen und Bürger gegen die AfD. "Es ist kein wirklicher Einsatz für die Demokratie, wenn dieser Einsatz mit Gewalt und Rechtsbrüchen erfolgt", sagte der Innenminister.

Politix AfD Kontaktverbot

Mit der AfD reden, darf die Wirtschaft das? Unsere Hauptstadtkorrespondentin Christiane Hübscher hat mit allen gesprochen: Der AfD, den anderen Parteien und Wirtschaftsexperten. Hier die Analyse.

28.11.2025 | 10:02 min

Auch das Aktionsbündnis "Widersetzen" bewege sich "in einer hochgefährlichen rechtlichen Parallelwelt". Aktivisten sähen sich im Recht, in ihrem vermeintlichen Kampf gegen das Böse Gesetze zu brechen. Das dürfe aber nicht geschehen. Das Bündnis warf der Polizei hingegen den massiven Einsatz von Gewalt vor. Beamte hätten zahlreiche Demonstrierende durch Faustschläge und Pfefferspray verletzt.

Quelle: AFP, epd, ZDF
Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa das heute journal am 30.11.2025 ab 21:45 Uhr oder die ZDF heute live am 29.11.2025 ab 14:37 Uhr.
Themen
AfDKriminalität

Mehr zur AfD

  1. Jean-Pascal Hohm auf dem AfD-Gründungskongress

    Jung, rechts, radikal vernetzt:Neuer Chef der AfD-Jugend: Wer ist Jean-Pascal Hohm?

    mit Video1:39
  2. Screenshot aus Video: Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel zu Gast bei Eva Lindenau

    Ehemalige Kanzlerin:Merkel: Nicht von AfD in der Manege herumführen lassen

    mit Video46:10
  3. Symbolbild: AfD-Parteilogo

    Brandmauer-Debatte in der Wirtschaft:Dialog mit der AfD: Soll man oder soll man nicht?

    von Frank Bethmann
    mit Video10:02
  4. Thüringer Verfassungsgerichtshof, aufgenommen am 26.11.2025

    Verfassungsgerichtshof in Thüringen:AfD scheitert mit Klage gegen Juristenausbildung vor Gericht

    mit Video0:38