CDU-Arbeitnehmer begrüßen AfD-Kursschwenk der Familienunternehmer

Der CDU-Arbeitnehmerflügel begrüßt den Kurswechsel des Familienunternehmer-Verbands im Umgang mit der AfD. Auch aus der SPD kommt Lob. Zuvor hatte der Verband Fehler eingeräumt.

Nach viel Kritik ändert der Verband der Familienunternehmer seinen Kurs: Es sei ein Fehler gewesen, AfD-Abgeordnete zu einem Parlamentarischen Abend einzuladen. 01.12.2025 | 0:25 min

Der Kursschwenk des Verbands der Familienunternehmer im Umgang mit der AfD trifft auf Zustimmung von Politikern aus CDU und SPD. "Drohender Mitglieder- und Einnahmeverlust scheint bei Unternehmern zu wirken", sagte der Bundesvorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, dem "Handelsblatt". Ob dieser Kurswechsel glaubhaft sei, müssten aber in erster Linie die Mitgliedsunternehmen bewerten.

Ich freue mich jedenfalls, dass sie so viel Farbe bekannt und sich von dieser fatalen Entscheidung distanziert haben. „ Dennis Radtke, Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels

Thüringens SPD-Innenminister: Kehrtwende "ermutigendes Zeichen"

Auch der Innenminister von Thüringen, Georg Maier (SPD), lobte den Kurswechsel. Zugleich nannte es Maier im Gespräch mit dem "Handelsblatt" einen "schweren Fehler der Verbandsspitze, sich der AfD anzunähern und damit der Normalisierung einer völkisch-nationalistischen Partei Vorschub zu leisten".

Es sei aber "ein ermutigendes Zeichen, dass die Mitgliedsunternehmen den Irrweg der Präsidentin gestoppt haben". Demokratie und Weltoffenheit seien wesentliche Erfolgsfaktoren der deutschen Wirtschaft. Diese gelte es zu verteidigen.

Mit der AfD reden - darf die Wirtschaft das? Unsere Hauptstadtkorrespondentin Christiane Hübscher hat mit allen gesprochen: Der AfD, den anderen Parteien und Wirtschaftsexperten. Hier die Analyse. 28.11.2025 | 10:02 min

Austritte von Rossmann, Vorwerk und Fritz-Kola

Der Verband der Familienunternehmer hatte nach scharfer Kritik und dem Austritt von Mitgliedsfirmen wie Rossmann, Vorwerk und Fritz-Kola seine Position zum Umgang mit der AfD korrigiert. Die Einladung von AfD-Abgeordneten zu einem Parlamentarischen Abend habe sich als Fehler herausgestellt, teilte die Präsidentin Marie-Christine Ostermann am Sonntagabend mit.

"Wir müssen andere Wege der Auseinandersetzung finden, wie wir der AfD kritisch begegnen und gleichzeitig deutlich machen können, wofür wir stehen", fügte sie hinzu und betonte:

Wir distanzieren uns von Extremisten und lassen uns von ihnen nicht vereinnahmen. „ Marie-Christine Ostermann, Präsidentin Verband der Familienunternehmer

"Weitere Austritte könnten folgen", so die Einschätzung von Valerie Haller am vergangenen Mittwoch. 26.11.2025 | 1:51 min

Maier hofft auch auf IHK-Positionierung

Thüringens Innenminister Maier äußerte die Hoffnung, dass sich nun auch die Industrie- und Handelskammern klar zum Umgang mit der AfD positionierten.

"In Thüringen verstecken sich beispielsweise die IHKen hinter dem Gebot der parteipolitischen Neutralität, um einer klaren Abgrenzung zur AfD aus dem Weg zu gehen", kritisierte er.

