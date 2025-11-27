Mehrere Unternehmen steigen aus:Wirtschaftsverband nach AfD-Debatte: Wer noch den Hut nimmt
Nach Rossmann und Vorwerk verlässt nun auch fritz-kola den Verband der Familienunternehmer wegen dessen Haltung zur AfD. Andere Unternehmen wollen weiter im Austausch bleiben.
Nach Rossmann und Vorwerk verlässt nun auch der Hamburger Getränkehersteller fritz-kola den Verband der Familienunternehmer. Grund dafür sei dessen Öffnung für Gespräche mit der AfD, teilte das Unternehmen mit.
fritz-kola werde neue Wege suchen, um weiterhin mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern im Austausch zu bleiben und als wirtschaftlicher Akteur präsent zu sein.
Auch Unternehmer Harald Christ tritt aus Verband aus
Auch der Berliner Unternehmer Harald Christ kehrte dem Verband den Rücken. Er teilte mit:
Die jüngsten Entwicklungen im Verband und einzelne Positionen hätten für ihn nicht mehr die nötige Distanz zu politischen Kräften, die mit diesen Grundwerten nicht vereinbar seien. Über Christs Austritt vor einigen Wochen hatte das Portal "The Pioneer" berichtet.
Verdi kritisiert Familienunternehmer wegen AfD-Nähe
Verdi-Chef Frank Werneke rief hingegen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände zu einer klaren Positionierung auf. Der Verband unter Präsidentin Marie-Christine Ostermann drohe, "endgültig nach rechts abzudriften", sagte Werneke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Er verwies dabei auf historische Parallelen zur Unterstützung der NSDAP durch Industrielle im Jahr 1933. "Also: Wehret den Anfängen!", sagte er.
Verband der Familienunternehmer will keine AfD-Regierungsbeteiligung
Der Verband verteidigte seinen Kurs. Mit Andersdenkenden zu diskutieren, heiße nicht, deren Positionen zu akzeptieren, sagte Ostermann. Zugleich wolle man keine Regierung mit AfD-Beteiligung, denn deren Weltbild passe nicht zur freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Grundüberzeugung des Verbands.
... vertritt rund 6.500 Familienunternehmer, darunter Gründerfamilien von Weltkonzernen genauso wie die Chefs kleiner Betriebe. Sie müssen mindestens zehn Mitarbeitende haben und einen Jahresumsatz von einer Million Euro.
Bis vor Kurzem gehörte der Familienunternehmerverband zu den schärfsten Kritikern der AfD. Im April 2024 veröffentlichte der Verband ein Papier über "die wirtschaftsfeindliche Politik der AfD". Die Politik der Partei "sei gegen die Interessen der mittelständischen Familienunternehmen" gerichtet und gefährde den Wohlstand.
Allerdings waren von der Verbandschefin Marie-Christine Ostermann bereits da auch andere Töne zu vernehmen. Beispielsweise in einem Gastkommentar im "Handelsblatt": "Seit die Wähler in Scharen mit der AfD liebäugeln, nehmen alle Parteien die Probleme von Otto Normalbürger wenigstens ernst." Und: Eine "Volksfront aller Parteien gegen die AfD" löse "kein einziges Problem".
dm lehnt "polarisierende Brandmauer-Debatte" ab
Auch die Drogeriemarktkette dm teilte mit, nicht länger Mitglied im Verband zu sein. dm-Chef Christoph Werner sagte der "Süddeutschen Zeitung":
Ob der Austritt indes mit der politischen Haltung des Verbands zusammenhängt, blieb offen. Werner jedenfalls lehnt eine pauschale Verdammung der AfD, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, ab.
Er sprach sich "für eine inhaltlich sachliche und tiefgründige Auseinandersetzung" aus. "dm lehnt eine polarisierende Brandmauer-Debatte ebenso entschieden ab wie Positionen der Partei AfD, welche die freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage stellen", betonte der dm-Chef. Er wolle dem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge explizit zwischen der Partei selbst und ihren demokratiefeindlichen Positionen differenzieren.
Europa-Park-Gründer wirbt für offenen Austausch mit AfD
Europa-Park-Gründer Roland Mack warb für einen offenen Austausch. Dass man mit Menschen spreche, die immerhin einen hohen Anteil an Wählerstimmen ausmachten, halte er für notwendig und richtig, sagte der 76-Jährige dem "Südkurier". Dem Austausch von Argumenten sollte man offen gegenüberstehen.
Das müsse längst nicht heißen, dass man zu einer gemeinsamen Meinung finde und zu gemeinsamen Entscheidungen komme, man könne kontrovers diskutieren.
