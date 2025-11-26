AfD-Debatte: Rossmann und Vorwerk verlassen Unternehmerverband

Annäherung an AfD?:Rossmann und Vorwerk verlassen Unternehmerverband
Der Verband der Familienunternehmer will sich mit AfD-Positionen auseinandersetzen und hebt die "Kontaktsperre" auf. Rossmann und Vorwerk ziehen Konsequenzen.
Nach dessen Öffnung für Gespräche mit der AfD verlassen die Drogeriemarktkette Rossmann und der Hausgerätehersteller Vorwerk den Verband der Familienunternehmer.
Auch Vorwerk kündigte an, die bereits seit längerer Zeit ruhende Mitgliedschaft im Verband nun auch formal zu kündigen. "Vorwerk distanziert sich von den Aussagen des Verbands 'Die Familienunternehmer' zum Umgang mit der AfD", teilte das Unternehmen mit.
Ein offener Diskurs über wirtschaftliche Rahmenbedingungen bleibe gleichwohl notwendig. Der Verband hatte im Oktober zu einem Parlamentarischen Abend in einer Niederlassung der Deutschen Bank in Berlin erstmals auch Vertreter der AfD eingeladen. Präsidentin Marie-Christine Ostermann sagte dem "Handelsblatt", das "Kontaktverbot" zu AfD-Bundestagsabgeordneten sei aufgehoben worden.
Vorwerk kritisiert "einzelne Formulierungen"
Die Melitta-Gruppe hält sich nach eigenen Angaben offen, ihre Mitgliedschaft zu überdenken. Über die veränderte Position der Verbandsführung sei man "sehr überrascht", teilte der Kaffeeröster mit. Der Dialog mit der Politik werde zwar befürwortet, nicht jedoch mit Parteien, die auch nur in Teilen als extremistisch eingestuft würden. "Wir haben unsere Haltung dem Verband mitgeteilt", erklärte das Unternehmen.
Die Oetker Collection KG, die dem Verein ebenfalls angehört, wollte sich auf Nachfrage "zu politischen Themen nicht äußern". Zu dem kleineren Unternehmensteil der Oetker-Familie zählt unter anderem Henkell Freixenet.
Verband: Moralische Ausgrenzung hat nicht funktioniert
Der Verband der Familienunternehmer veröffentlichte in dieser Woche eine Stellungnahme. Die Hoffnung, man könne ein Viertel der bundesdeutschen Wähler durch moralische Ausgrenzung zur Umkehr bewegen, sei nicht aufgegangen, sagte Präsidentin Ostermann. "Jetzt hilft nur noch die Auseinandersetzung mit den Inhalten der AfD, jenseits von schlichten Kategorisierungen in Gut und Böse."
Mit Andersdenkenden zu diskutieren, heiße nicht, seine Positionen zu akzeptieren. Zugleich stellte Ostermann klar:
Das Weltbild der AfD passe nicht zur freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Grundüberzeugung des Verbands.
Mehr zur AfD
Kritiker warnen vor Normalisierung:Wirtschaftsverbände diskutieren Verhältnis zur AfDmit Video4:15
Nachrichten | heute im Parlament:Weidel fordert Rückkehr zu russischem GasVideo20:03
Vor Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern:Wo die AfD 2026 die absolute Mehrheit holen willvon Bernd Mosebachmit Video3:48
Verfassungsgerichtshof in Thüringen:Klage gegen Juristenausbildung: AfD scheitert vor Gerichtmit Video0:38