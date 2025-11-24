Was ist der richtige Umgang mit der AfD? Der Verband Die Familienunternehmer gibt seine Brandmauer-Strategie auf und will die Partei inhaltlich stellen. Das stößt auch auf Kritik.

Das "Kontaktverbot" zur AfD wurde aufgehoben, sagte Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Familienunternehmerverbands, dem "Handelsblatt". Quelle: dpa

Der Verband der Familienunternehmer öffnet sich prinzipiell für Gespräche mit der AfD, will aber auf kritischem Kurs zur Partei bleiben. Das stößt innerhalb der Partei auf Wohlwollen, außerhalb auf Kritik.

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Bundestag, Bernd Baumann, sagte vor Journalisten in Berlin, es gebe immer mehr Kontakte und Verbände, die Gesprächskanäle suchten. Gerade die Unternehmer wüssten, "wie wir gegen die Wand fahren". Deshalb breche die Brandmauer in "immer weiteren Teilen" Deutschlands. "Da sind die Familienunternehmer, die es öffentlich gemacht haben, nur ein Teil."

Schadet die Brandmauer der extremen Rechten oder nützt sie ihr? Die Union streitet. Kanzler Merz zumindest findet klare Worte. 20.10.2025 | 2:52 min

Kritik von der SPD an Entscheidung

Der SPD-Wirtschaftspolitiker Sebastian Roloff kritisierte im "Handelsblatt", eine Partei, die als "gesichert rechtsextrem" eingestuft sei, könne kein normaler Gesprächspartner sein.

Nur weil gerade viele Menschen, auch aus Frust gegenüber anderen Parteien, der AfD ihre Stimme geben, ist das kein Grund für eine Normalisierung. „ Sebastian Roloff, SPD-Wirtschaftspolitiker

Bei den Familienunternehmer-Tagen hat Bundeskanzler Merz im Juni angekündigt, die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern stärken zu wollen. Unternehmer fordern vor allem weniger Bürokratie. 06.06.2025 | 0:18 min

Verband will AfD inhaltlich stellen

Die Präsidentin des Familienunternehmerverbands, Marie-Christine Ostermann, hatte dem "Handelsblatt" gesagt, das "Kontaktverbot" zu AfD-Bundestagsabgeordneten sei mit dem jüngsten Parlamentarischen Abend Anfang Oktober aufgehoben worden. Bereits im Frühjahr sei im Verband beschlossen worden, "dass wir mit einzelnen AfD-Fachpolitikern ins Gespräch kommen", sagte sie.

Die Partei müsse inhaltlich gestellt werden. Die Sehnsucht nach ihr könnte demnach verfliegen, wenn deutlich gemacht werde, dass AfD-Politiker unterhalb "toller Überschriften" oft "inhaltlich blank oder widersprüchlich" seien. Das zeige sich aber nur im direkten Austausch.

Ähnlich hatte sich Verbandshauptgeschäftsführer Albrecht von der Hagen vor ein paar Tagen bei "The Pioneer" geäußert, die Brandmauer habe nichts gebracht. "In den Fachaustausch gehen wir jetzt mit ihnen, um ihnen aufzuzeigen: Mit der Wirtschaftspolitik, die sie bisher in ihrem Programm haben, würden wir alle einen phänomenalen Schiffbruch erleiden."