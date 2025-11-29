AfD will neue Parteijugend gründen - Gegenprotest in Gießen

Die AfD will am Wochenende in Gießen eine neue Jugendorganisation gründen. Die Stadt bereitet sich mit einem Polizeigroßeinsatz auf Zehntausende Gegendemonstranten vor.

Begleitet von voraussichtlich massiven Protesten will sich die AfD an diesem Samstag in Gießen treffen, um eine neue Jugendorganisation zu gründen. Erwartet werden bei rund 30 Veranstaltungen um die 50.000 Gegendemonstranten sowie einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte Hessens.

Bereits für den frühen Morgen wurde zu Demonstrationen aufgerufen. AfD-Gegner wollen aus ganz Deutschland anreisen und verhindern, dass die rund 1.000 erwarteten Parteimitglieder und Gäste den Tagungsort in der Messe Gießen erreichen. Das Ziel: die Gründung der Organisation unterbinden

Das Bündnis "Widersetzen" kündigte an, man werde in der Kälte mit den Körpern Seite an Seite den Weg zur Halle versperren. Die mittelhessische Stadt werde an diesem Wochenende "die größte antifaschistische Mobilisierung erleben, die es in Deutschland je gab".

Sorge vor Gewalt

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hatte sich mit Blick auf Gewaltaufrufe aus der linken Szene besorgt gezeigt. Er kritisierte auch die Blockade-Pläne des Bündnisses "Widersetzen". Dieses bewege sich "in einer hochproblematischen rechtlichen Parallelwelt, wenn es sich und seinen Unterstützern ein Recht zur Verhinderung der AfD-Veranstaltung zuspricht", sagte er.

Auch die AfD könne sich auf die Versammlungsfreiheit berufen, ergänzte der Innenminister. "Die AfD ist aktuell keine verbotene Partei."

Weidel befürchtet "Spießrutenlauf"

AfD-Chefin Alice Weidel warnte vor einem "Spießrutenlauf" für Teilnehmer des Gründungskongresses etwa auf dem Weg vom Bahnhof zur Messe.

"Mir wird nichts passieren, das weiß ich", sagte sie vorab mit Blick auf den ihr gewährten Polizeischutz. "Aber ich mache mir immer Sorgen über die Wege, die unsere Leute gehen müssen."

JA-Nachfolger soll "Generation Deutschland" heißen

Die AfD will in Gießen eine Nachfolgeorganisation für die Junge Alternative (JA) mit dem Namen "Generation Deutschland" (GD) gründen.

Die JA hatte sich im Frühjahr aufgelöst, nachdem sich die AfD von ihr getrennt hatte. Der Grund: Die JA war als eigenständiger Verein nur lose an die AfD angebunden. Mitglieder - mit Ausnahme der Vorstände - mussten nicht Mitglied der Partei sein und agierten weitgehend unabhängig.

Die AfD hatte daher wenig Einfluss auf das Verhalten der JA, was bei extremen Vorfällen regelmäßig auf das Image der Partei zurückfiel. Als Verein lief die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestufte JA auch Gefahr, verboten zu werden.

Partei bekommt mehr Durchgriffsmöglichkeiten

Mitglied in der neuen AfD-Jugendorganisation kann in der Regel nur noch sein, wer auch schon in der AfD ist. Verstöße gegen Regeln oder Fehlverhalten können somit geahndet werden bis hin zum Parteiausschluss.

Offen sein soll die Organisation für alle AfD-Mitglieder unter 36. Das sind nach Angaben des designierten Vorsitzenden, Jean-Pascal Hohm, mehr als 10.000. Die neue Jugendorganisation könnte also deutlich größer werden als der Vorgänger JA mit zum Schluss rund 4.000 Mitgliedern.

Warum gründet die AfD eine neue Jugendorganisation? Die Junge Alternative (JA), hatte sich im Frühjahr aufgelöst, die AfD hatte sich zuvor von ihr getrennt. Die JA war als eigenständiger Verein nur lose an die AfD angebunden. Mitglieder - mit Ausnahme der Vorstände - mussten nicht Mitglied der Partei sein und agierten weitgehend unabhängig. Die AfD hatte daher wenig Einfluss auf das Verhalten der JA, was bei extremen Vorfällen regelmäßig auf das Image der Partei zurückfiel. Als Verein lief die JA auch Gefahr, verboten zu werden. Das ist bei Vereinen deutlich einfacher als bei Parteien und hätte dem Image der AfD ebenfalls schaden können. Deshalb die Trennung. Wodurch fiel die Junge Alternative auf? Jugendorganisationen von Parteien treten oft provokanter auf als ihre Mutterparteien. Bei der JA ging dies aber so weit, dass der Verfassungsschutz sie als erwiesen rechtsextremistisch einstufte. Die JA-Ideologie sei durch einen ethnisch-kulturell geprägten Volksbegriff bestimmt, der Erhalt des "autochthonen Staatsvolkes" werde zum obersten politischen Ziel erklärt, hieß es im Verfassungsschutzbericht. Wer ist der designierte Chef der neuen Parteijugend? Der 28-jährige Jean-Pascal Hohm trat schon mit 17 in die AfD ein und sitzt heute für die Partei im Brandenburger Landtag. Er ist der einzige Kandidat für den Vorsitz. Der Brandenburger Verfassungsschutz stuft die Brandenburger AfD und auch Hohm als rechtsextremistisch ein und beschreibt ihn und andere AfD-Landespolitiker als "in Brandenburger Hochburgen des Rechtsextremismus politisch sozialisiert" und "dort persönlich vernetzt". Aufgeführt werden Aussagen von Hohm von Veranstaltungen und im Netz, etwa "ohne Deutsche kein Deutschland. Widerstand ist darum Pflicht. Für Deutschland." Hohm selbst hält seine Einstufung für "politisch motiviert" und sieht seine Positionen "fest in der Mitte der Gesellschaft verankert".

AfD spricht von "Kaderschmiede"

Die "Generation Deutschland" soll nach Angaben von AfD-Chefin Weidel vor allem fähigen Nachwuchs für die Mutterpartei hervorbringen, auch mit Blick auf die Landtagswahlen im nächsten Jahr in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo die Partei nach Umfragen erstmals in Regierungsverantwortung kommen könnte.

Dann müssten viele Posten besetzt werden. "Also das ist eine Kaderschmiede für die Regierungsverantwortung", sagte Weidel.