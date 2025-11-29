Neue AfD-Jugend in Gießen: Postenbesetzung im Eilverfahren

Während die Stadt Gießen Unruhe durch Proteste gegen den Gründungsparteitag der AfD-Jugend erlebt, ist der Ablauf der Versammlung straff geplant. Sie könnte rasch zu Ende sein.

Der Gründungsparteitag des neuen Jugendverbands der AfD in Gießen ist straff organisiert. Quelle: epa

AfD-Veranstaltungen gelten als schwer berechenbar. Parteitage oder Wahlkampfveranstaltungen der Rechtsaußen-Partei stehen im Ruf, eine eigene Dynamik entfalten zu können. Zwar hat sich die Partei im Laufe der vergangenen Jahre immer weiter professionalisiert und großen Wert darauf gelegt, öffentlichen Streit zu vermeiden. Das gelingt sehr viel öfter als in der Vergangenheit, aber eben auch nicht immer.

An diesem Wochenende könnte es aber sogar dermaßen glatt gehen, dass die Messehalle in Gießen entgegen den Planungen am Sonntag für die Neugründung der Parteijugend gar nicht mehr gebraucht wird. Worauf tatsächlich nicht wenige Teilnehmer hoffen: Als Hoteliers in Gießen darauf kamen, wem sie da eigentlich ein Zimmer vermietet hatten, machten einige von ihnen dieses Geschäft kurzerhand rückgängig. Andere machten ihre Hotels und Unterkünfte gleich komplett dicht.

Die AfD Jugend möchte sich m auf ihren Kongress in Gießen neu gründen. Im Vorfeld wurde zu Protesten gegen die Neugründung aufgerufen – nun werden über 50 Tausend Protestierende erwartet. 28.11.2025 | 2:01 min

Massive Proteste draußen - klare Absprachen drinnen

Die Gründungsversammlung wird von massiven Protesten begleitet. Um die 40.000 Demonstranten werden erwartet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Bis zu 6.000 Einsatzkräfte werden erwartet. Drohnen, Wasserwerfer und eine Reiterstaffel sind dabei. Nach ZDF-Informationen reisen mehrere junge AfDler bereits am Samstagabend wieder ab.

Eine gar nicht mal zu optimistische Planung, denn die Liste mit den 15 zu besetzenden Posten, die dem ZDF vorliegt, sieht lediglich an drei Stellen mögliche Kampfkandidaturen vor. Der Rest scheint bereits gütlich aufgeteilt, vor Gnaden der AfD-Parteiführung. Da blitzt er also an manch einer Stelle noch auf, der eigentlich längst entschiedene Kampf zwischen den für AfD-Verhältnisse Gemäßigteren auf der einen Seite und den Radikalen auf der anderen.

Spitzenkandidat laut Verfassungsschutz rechtsextremistisch

Zum letztgenannten Lager gehört der designierte Chef der neuen Parteijugend, die "Generation Deutschland" heißen soll. Jean-Pascal Hohm straft all diejenigen Lügen, die hinter der Auflösung der "Jungen Alternative" (JA) einen Akt der Mäßigung vermuteten. Die JA war schon länger vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden. Ein Verbot schien nah und relativ einfach: Die JA wäre unters Vereinsrecht gefallen.

In Gießen soll am Wochenende eine neue AfD-Jugendorganisation gegründet werden. Demonstranten wollen die Stadt deswegen aus Protest lahmlegen. Ist das undemokratisch? 26.11.2025 | 1:47 min

Die Hürden für das Verbot eines Vereins sind ungleich niedriger als etwa für das einer politischen Partei. Damit argumentieren ja auch beispielsweise Gegner eines AfD-Verbotsverfahrens, obwohl sie die Partei durchaus als Gefahr für die Demokratie betrachten.

Auch Hohm selbst ist den Verfassungsschützern bestens bekannt. Im Bericht der brandenburgischen Landesbehörde taucht sein Name mehr als 20 Mal auf, er gilt ebenfalls als gesichert rechtsextremistisch. Danach gefragt, antwortet Hohm dem ZDF-Hauptstadtstudio, ganz auf Parteilinie:

Wir nehmen die Einschätzung des Verfassungsschutzes ja nicht ernst, wir halten das für politisch motiviert, und da ist es mir relativ egal, was der Verfassungsschutz sagt. „ Jean-Pascal Hohm, designierte Chef der neuen AfD-Parteijugend "Generation Deutschland"

Hohm war einst Chef der Brandenburger Jungen JA und arbeitete unter anderem für den mittlerweile zum Landesvorsitzenden gewählten Bundestagsabgeordneten René Springer. Inzwischen ist er Landtagsabgeordneter. Zweimal musste er in der Vergangenheit Jobs in der AfD niederlegen, wegen zu enger Kontakte ins rechtsextremitische Milieu. Seiner Parteikarriere hat das offensichtlich nicht geschadet.

Die AfD-Spitze hat Pläne für eine Trennung von der AfD-Nachwuchsorganisation JA ("Junge Alternative") und die Gründung einer neuen Organisation vorangetrieben. 03.12.2024 | 1:56 min

Für Parteijugend gilt Parteirecht - Verbot schwieriger

Mäßigung ist also nicht das Neue an der neuen Jugendorganisation, die als Kaderschmiede und als Magnet für Jungwähler dienen soll. Es wird viel schwieriger, sie zu verbieten. Das ist neu. Alle Mitglieder müssen auch Mitglieder der AfD sein, deshalb müsste das Perteienrecht angewendet werden und nicht mehr das Vereinsrecht.