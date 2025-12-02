Schokolade: Deutsche Firmen produzieren 2024 weniger

Von Nikoläusen bis Tafeln: Deutschland exportiert mehr Schokolade, als es importiert. Gleichzeitig ist die heimische Schokoladenproduktion zuletzt leicht zurückgegangen.

Im vergangenen Jahr stellten deutsche Firmen deutlich weniger Schokolade her (Archivfoto). Quelle: dpa

Schoko-Nikoläuse, Pralinen oder Schokoriegel sind beliebt - dennoch ist die Schokoladenproduktion in Deutschland 2024 zurückgegangen. Die Produzenten stellten knapp 1,07 Millionen Tonnen "kakaohaltige Schokoladenerzeugnisse" her und damit 5,8 Prozent weniger als 2023, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

An der Bevölkerungszahl Deutschlands gemessen seien damit pro Kopf rund 12,8 Kilogramm Schokolade produziert worden.

Deutschland exportiert mehr Schokolade, als es importiert

Tatsächlich hätten die Deutschen all diese Schokowaren allerdings nicht essen können: Die Bundesrepublik exportiert deutlich mehr Schokolade, als sie importiert, wie das Bundesamt weiter mitteilte. 2024 lieferten deutsche Unternehmen 981.400 Tonnen Schokolade ins Ausland und damit etwas weniger als im Vorjahr (minus 0,3 Prozent).

Mit 12,3 Prozent ging die meiste Schokolade nach Frankreich, Polen erhielt 9,9 Prozent der deutschen Schokoladenexporte und Großbritannien 9,4 Prozent.

Kakao deutlich teurer geworden

Zugleich importierte Deutschland im vergangenen Jahr 525.400 Tonnen - ebenfalls 0,3 Prozent weniger als 2023. Besonders beliebt war belgische Schokolade, von dort kam rund ein Viertel der Importe. Aus den Niederlanden kamen 16,4 Prozent und 13,6 Prozent aus Polen.

Schokolade hat sich zuletzt für Verbraucher deutlich verteuert. Dafür wurden im Oktober 21,8 Prozent mehr verlangt als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt ermittelte. Mit Kakao ist die wichtigste Zutat an den Weltmärkten deutlich teurer geworden.

Quelle: AFP, Reuters