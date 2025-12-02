Nato-Treffen: US-Außenminister Rubio sagt Teilnahme ab

In Brüssel beraten die Nato-Staaten über die weitere Unterstützung der Ukraine - ohne US-Außenminister Marco Rubio. Er könne nicht bei jedem Treffen dabei sein, hieß es.

US-Außenminister Rubio erteilt der Nato eine Absage und wird nicht beim Nato-Treffen erscheinen. Bei dem Treffen der Außenminister ist die weitere Unterstützung der Ukraine ein Thema. 02.12.2025 | 0:28 min

US-Außenminister Marco Rubio hat in einem ungewöhnlichen Schritt seine Teilnahme an einem lange geplanten Nato-Treffen in Brüssel abgesagt. Wie sein Ministerium in Washington mitteilte, wird stattdessen der stellvertretende Außenminister Christopher Landau an Beratungen in der belgischen Hauptstadt teilnehmen. Bei ihnen soll es am Mittwoch unter anderem um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Rubio nimmt nach Angaben seines Ministeriums am Dienstag an - nicht näher erläuterten - Treffen im Weißen Haus teil.

Ein triftiger Grund für die Absage wurde zunächst nicht genannt. Ein Sprecher teilte lediglich mit, es wäre völlig unrealistisch, Rubio bei jedem Treffen zu erwarten. Der Minister habe bereits an Dutzenden Treffen mit Nato-Verbündeten teilgenommen und dank der starken und visionären Führung von US-Präsident Donald Trump sei die Nato bereits vollständig revitalisiert, hieß es aus Washington. Am Montag sprach Rubio mit seinem deutschen Kollegen Johann Wadephul über die Bemühungen um Frieden in der Ukraine, wie das US-Außenministerium knapp mitteilte.

Beim Treffen der Außen- und Verteidigungsminister wird es neben der Ukraine und dem Friedensplan auch um eine eigenständige Verteidigung für Europa, unabhängig von den USA, gehen. 01.12.2025 | 3:17 min

Rubios Absage bei Nato-Treffen ungewöhnlich

Dass ein US-Außenminister nicht persönlich an einem formellen Nato-Außenministertreffen teilnimmt, ist höchst ungewöhnlich. So schrieb die langjährige frühere Nato-Sprecherin Oana Lungescu (2010-2023) nach dem Bekanntwerden erster Gerüchte über eine Absage im sozialen Netzwerk X, sie könne sich an nichts Vergleichbares in der jüngeren Geschichte erinnern.

Das würde das falsche Signal senden, gerade jetzt, wo sich Amerika noch enger mit europäischen Verbündeten zur Ukraine koordinieren sollte. „ Oana Lungescu, ehem. Nato-Sprecherin

"Trump hat das Ziel, diesen Krieg zu beenden - koste es, was es wolle", so Claudia Major, Sicherheitsexpertin beim German Marshall Fund zum US-"Friedensplan" für die Ukraine. 24.11.2025 | 5:19 min

Sieht die US-Regierung die Nato als Hindernis in Ukraine-Gesprächen?

Als ein möglicher Hintergrund gilt in Brüssel, dass zumindest Teile der US-Regierung die Nato offensichtlich als Hindernis für einen erfolgreichen Abschluss der jüngsten Initiative von Präsident Trump für ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sehen. So enthielt der jüngst bekanntgewordene Entwurf für einen 28-Punkte-"Friedensplan" unter anderem eine Passage, nach der die Nato auf die Aufnahme weiterer Mitglieder komplett verzichten soll.

In einem weiteren Punkt wirkte es zudem so, als wenn sich die USA nicht mehr als normales Nato-Mitglied, sondern als Außenstehender sehen. So hieß es dort: "Ein Dialog zwischen Russland und der Nato wird unter Vermittlung der Vereinigten Staaten geführt, um alle Sicherheitsfragen zu klären und Bedingungen für eine Deeskalation zu schaffen, um die globale Sicherheit zu gewährleisten und die Chancen für Zusammenarbeit und zukünftige wirtschaftliche Entwicklung zu erhöhen."

Die Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine gehen weiter. Dazu erwartet Russlands Präsident Putin den US-Sondergesandten Witkoff am Dienstag zu Gesprächen in Moskau. 02.12.2025 | 0:23 min

Führende europäische Nato-Mitglieder wie Deutschland, Frankreich und Italien hatte diese Passagen des Textentwurfs kritisiert. Die Amerikaner sagten danach zu, dass Nato-Themen zunächst separat mit den Alliierten behandelt werden sollen. Das Gleiche gilt auch für Themen mit EU-Bezug.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog

Quelle: dpa