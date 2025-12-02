Prada übernimmt Versace für knapp 1,25 Milliarden Euro

Zusammenschluss der "Königinnen der italienischen Modewelt": Die Prada-Gruppe hat das Modehaus Versace für knapp 1,25 Milliarden Euro übernommen. Das teilte die Marken-Gruppe mit.

Die italienische Pradagruppe kauft den Rivalen Versace für 1,25 Milliarden Euro auf. Laut Wirtschaftsexperten war die Übernahme zu erwarten. Versace war Teil der US-Luxusgruppe Capri Holdings. 02.12.2025 | 0:23 min

Das Modehaus Versace gehört jetzt vollständig zu Prada, einem anderen großen Namen der Modewelt aus Italien. Dies teilte der Prada-Konzern nach der Genehmigung durch alle zuständigen Behörden in Mailand mit. Die Anteile des bisherigen Besitzers Capri Holdings aus den USA seien komplett übernommen worden. Der Kaufpreis war zuvor schon mit 1,25 Milliarden Euro angegeben worden. Er ist etwas niedriger als die Summe von 1,5 Milliarden Euro, die ursprünglich im Raum stand.

Der Name Versace, der auf den 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace zurückgeht, bleibt. Die Luxusmarke war in den vergangenen Jahren war unter dem Dach der US-Holding Capri, zu der weitere bekannte Modehäuser wie Michael Kors oder der Schuhhersteller Jimmy Choo gehören. Das Prada-Imperium wiederum umfasst neben Prada selbst auch die Modelinie Miu Miu sowie Church's, ebenfalls Schuhe der oberen Preisklasse.

Prada und Versace: "Königinnen der italienischen Modewelt"

Die Idee der Italiener hinter der Übernahme ist auch, mit internationaler Konkurrenz wie LVMH aus Frankreich besser Schritt halten zu können. Über das Geschäft war lange spekuliert worden, bis Prada die Pläne dann im Frühjahr offiziell machte. Die EU-Kommission erteilte im September ihre Genehmigung. Zuletzt hatten noch die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump Schwierigkeiten bereitet, die auch italienische Firmen treffen.

Die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" bezeichnete die Übernahme von Versace durch Prada als Zusammenschluss der beiden "Königinnen der italienischen Modewelt". Als unbestrittener König galt bis zu seinem Tod Anfang September im Alter von 91 Jahren Giorgio Armani, der ebenfalls in Mailand zu Hause war. Derzeit laufen Gespräche, wie es mit dem viele Milliarden schweren Armani-Konzern weitergeht.

Auf Instagram nehmen Prominente wie die Schauspielerinnen Julia Roberts und Cate Blanchett Abschied von dem italienischen Modeschöpfer Giorgio Armani, der im Alter von 91 Jahren gestorben ist. 05.09.2025 | 1:22 min

Nächstes Jahr zweiter Teil von "Der Teufel trägt Prada"

Prada ist 65 Jahre älter als Versace: Die Marke, die auf zwei Brüder zurückgeht, gibt es bereits seit 1913. Nochmals gesteigert wurde die Bekanntheit durch den Kinofilm "Der Teufel trägt Prada", der auf das gleichnamige Buch zurückgeht.

Der zweite Teil - wieder mit Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt in Hauptrollen - soll im April nächsten Jahres in die Kinos kommen. Die Fortsetzung wurde in den vergangenen Wochen auch in Mailand gedreht.

Nach 20 Jahren lassen die Schauspielerinnen Meryl Streep und Anne Hathaway ihre Rollen wieder neu aufleben – der zweite Teil von "Der Teufel trägt Prada" ist ab April 2026 in den Kinos zu sehen. 13.11.2025 | 0:30 min

Konzernchef verspricht: Versaces Erbe bleibt

Prada-Konzernchef Patrizio Bertelli hat bereits versichert, dass das Erbe von Gianni Versace gewahrt werde. "Wir wollen seine kühne und zeitlose Ästhetik feiern und neu interpretieren", kündigte er an. Geführt wird Versace künftig von Lorenzo Bertelli (37), dem Sohn von Bertelli und Miuccia Prada.

Gianni Versace wurde am 15. Juli 1997 auf der Treppe vor seiner Villa "Casa Casuarina" in Miami Beach erschossen als er von einem Zeitungseinkauf zurückkam. Der Täter war der 27-jährige Callboy und Serienmörder Andrew Phillip Cunanan, der zu den vom FBI meistgesuchten Kriminellen gehörte und sich acht Tage später selbst tötete. Quelle: Peer Grimm/Zentralbild/dpa

Seit der Ermordung des Modeschöpfers in den USA hatte dessen Schwester Donatella bis vor Kurzem die kreative Leitung des Modehauses inne. Kurz vor ihrem 70. Geburtstag räumte sie im Frühjahr ihren Posten.

März 2025: Donatella Versace räumt den Posten der Kreativchefin des italienischen Modehauses Versace. Fast drei Jahrzehnte war die 69-Jährige Chief Creative Officer von Versace. Sie übernahm den Posten 1997. Quelle: AFP

Nun kann sie sich noch Chief Brand Ambassador (Chef-Markenbotschafterin) nennen. Kreativchef von Versace ist jetzt Dario Vitale, der zuvor für Miu Miu gearbeitet hatte. Der Konzern hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 200 eigene Läden. Zudem wird in mehr als 600 Geschäften Versace-Mode angeboten. Zudem gibt es von der Marke Schuhe, Taschen, Brillen, Uhren und Parfüm.

