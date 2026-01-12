Update am Morgen: Aufbruch ins Ungewisse

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

es gab, wenn man so will, zwei vergleichsweise gute Nachrichten für Johann Wadephul gestern vor dem Abflug. Die erste: Sein Gesprächspartner am Zielort Washington, Marco Rubio, gilt dort als "the adult in the room". Sprich: Im (diplomatisch formuliert) extravaganten Umfeld des US-Präsidenten genießt Rubio den Ruf des Vernünftigen.

Bloß: Selbst dieser Marco Rubio hat zuletzt wenig Zweifel daran gelassen, dass die USA Grönland, nun ja, haben wollen. Man plane, Grönland zu kaufen. Dass die Insel weder bei Amazon, Walmart oder sonst irgendwo erhältlich ist, schien egal. Denn, so schwang mit, das sei ja immer noch die deutlich höflichere Variante als eine militärische Aneignung. Soweit die Ausgangslage.

Natürlich ist all das ein bei Trump altbekanntes Muster: Maximalforderungen stellen, Worst-Case-Szenarien androhen, um dann am Ende mit einem schicken Deal über die Ziellinie zu gehen. Doch anders als etwa bei Zollverhandlungen geht es hier nicht um ein paar Prozentpunkte in die eine und/oder andere Richtung. Es geht um die Frage, ob die USA ihr "Star-Spangled Banner" in den vereisten grönländischen Boden rammen - ja oder nein.

Der Kompromissvorschlag der Nato-"Partner", die US-Präsenz in dem ressourcenreichen und geostrategisch wichtigen Eiland massiv zu stärken, um dort gemeinsam russischen und chinesischen Ansprüchen entgegenzutreten, schien Washington bislang explizit nicht auszureichen. Wadephul bekräftigte vor seiner Abreise, er habe sich mit diversen Partnern abgestimmt. Ob er aber ein substanzielles Angebot an Rubio im Gepäck hat, das über die bisherigen Appelle hinausgeht, blieb offen.

Zudem wird man über die Entwicklung in Iran sprechen. Dass Trump auch hier eine militärische Intervention erwägt, kann man als deutscher Außenminister einerseits - Stichwort Völkerrecht - wohl nicht so einfach gutheißen. Andererseits - mit Blick auf das Henkerregime in Teheran - auch nicht so einfach verurteilen. Wie schwer es daher ist, eine klare Position zu formulieren, war gestern in "Berlin direkt" zu beobachten.

Mein Kollege Andreas Kynast begleitet Wadephul nach Washington, gestern Nachmittag hob der Flieger ab, zunächst zu einem Zwischenstopp in Island. Die Witterungsbedingungen dort: nicht kälter als zuvor in Berlin. Und, das ist die zweite - zugegebenermaßen kleine - gute Nachricht: In der US-Hauptstadt erwartet die Reisegruppe heute strahlender Sonnenschein, bei bis zu neun Grad. Das zumindest, kann also heiter werden.

Ihnen einen guten Start in die Woche!

Ihr Daniel Pontzen, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Die Lage in Iran

Die Wut in Iran über die Wirtschaftslage und die autoritäre Staatsführung wächst. Nach Einschätzung von Nahost-Experte Daniel Gerlach bei ZDFheute live steht das Regime "mit dem Rücken zur Wand".

Omid Nouripour, der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, wurde selbst in Iran geboren. Im heute journal äußert er sich deutlich zu den Protesten: Taten zählten, und nicht politische Parolen. Das iranische Regime stehe "am Abgrund:

Weitere Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit in unserem Liveblog zu den Protesten in Iran.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Präsident Selenskyj hat wegen eines Korruptionsskandals mehrere Positionen in seiner Regierung neu besetzt. Der Umbau des Sicherheitsapparats könnte sich auf die Front auswirken. Christian Mölling und András Rácz berichten.

Weitere Updates zum Ukraine-Krieg erhalten Sie jederzeit in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Kanzler Merz besucht Indien: Auf seiner Indien-Reise darf Merz auch die Heimat von Premierminister Modi besuchen. Eine Ehre für den Kanzler. Der ist aber vor allem an der Wirtschaft des Landes interessiert. Wulf Schmiese mit einer Analyse.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Der FC Bayern beginnt das neue Jahr mit einer Machtdemonstration. Die Münchner spielen sich einen Torrausch und schicken den VfL Wolfsburg mit einer gehörigen Packung nach Hause:

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Zahl des Tages

1 Prozent - das reichste Prozent der Weltbevölkerung hat nach einer Berechnung der Entwicklungsorganisation Oxfam am Wochenende bereits sein Treibhausgasbudget für das Jahr 2026 ausgeschöpft. Allein durch Superyachten und Privatjets erzeugt ein superreicher Europäer in rund einer Woche so viel Treibhausgase wie ein Mensch aus dem ärmsten Prozent der Weltbevölkerung in seinem gesamten Leben, heißt es von Oxfam.

Gesagt

Ich glaube nicht, dass Not die Mutter der Erfindung ist - Erfindungen entstehen meiner Meinung nach direkt aus Müßiggang, möglicherweise auch aus Faulheit. Um sich selbst Mühe zu ersparen. „ Agatha Christie, Schriftstellerin

Heute ist der 50. Todestag von Schriftstellerin Agatha Christie. Mit den Protagonisten in ihren Kriminalromanen Hercule Poirot und Miss Marple erreichten ihre Bücher Kultstatus. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Autorinnen der Literaturgeschichte.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Körperreaktionen, Blicke und eine Milliarde Suchanfragen widerlegen die gängigsten Porno-Mythen. Wieso halten wir Pornos dennoch für gefährlich? Dieser Frage geht Mithu Sanyal in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X nach.

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Heute früh fällt erst Schnee, dann Regen. Dadurch besteht verbreitet erhöhte Glatteisgefahr, teils unwetterartig. Die Höchstwerte liegen zwischen minus vier und plus neun Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

