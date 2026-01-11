Körperreaktionen, Blicke und eine Milliarde Suchanfragen widerlegen die gängigsten Porno-Mythen. Wieso halten wir Pornos dennoch für gefährlich?

Während Sie diese Kolumne lesen, schauen 240 Millionen Menschen auf der Welt Pornos. Macht Sie das nervös?

Die menschliche Faszination für Pornografie ist älter als das Wort Faszination, das sich von der lateinischen Bezeichnung fascinus für den erigierten Penis ableitet. Aber sind Darstellungen von Genitalien automatisch pornographisch? Die Antwort lautet: keine Ahnung.

Bis heute ist es niemandem gelungen, Erotika eindeutig von Pornos zu trennen. Der Unterschied scheint weniger in der Sache als in ihrer moralischen Bewertung zu liegen.

Pornografie ist so leicht zugänglich wie nie. Die Nutzer werden immer jünger, der Konsum steigt rasant. Was das mit uns macht, darüber diskutiert Alena Buyx mit ihren Gästen. 08.01.2026 | 58:37 min

Gute Erotika vs. schlechte Pornographie - schlecht für wen?

Im 19. Jahrhundert war Pornografe den Herren der Oberschicht in ihren Privatbibliotheken vorbehalten. Moralisch weniger stabile Personen - wie Arbeiter, Kinder und vor allem Frauen - sollten zu ihrem eigenen Schutz die Finger davon lassen.

Da Frauen weniger Zugang zu Pornos hatten, wurde daraus geschlossen, dass sie auch weniger Interesse daran hätten. Nach dem Motto: Männer reagieren auf visuelle Reize, während Frauen emotional angesprochen werden müssen.

Sexualwissenschaftliche Studien bestätigten das, solange Probanden auf einem Fragebogen ankreuzen sollten, was sie ansprach. Bei anonymen Befragungen fielen die Ergebnisse etwas anders aus.

Was wir sagen - und was unsere Körper verraten

Grundsätzlich scheinen Menschen, wenn es um Sex geht, in erster Linie eines zu tun: lügen. Und vor allem sich selbst anzulügen. Oder nicht mitbekommen, wie ihre Körper reagieren. Deshalb wurden 2004 in einer groß angelegten Studie zum ersten Mal die Reaktionen auf Bilder mit sexuellem Inhalt direkt an den Genitalien gemessen. Und siehe da, es gab keinen Geschlechterunterschied.

Er will immer performen – und verliert die Lust. Leon Windscheid zeigt, wie Rollenmuster und Pornos Männlichkeit prägen – und wie Männer lernen können, loszulassen. (Geänderte Fassung) 27.10.2025 | 43:33 min

Wohin wir bei nackten Körpern wirklich schauen

Zwei weitere Wissenschaftler untersuchten 2007 die Zeit, die Probanden erotische Bilder ansahen, ohne den Blick abzuwenden. Auch im Hundertstelsekundenbereich: keine Unterschiede.

Spannend wurde es bei der Auswertung, welche Teile der Bilder sich die Proband*innen anschauten. Eye Movement Tracking enthüllte, dass Männer mehr Zeit mit Gesichtern verbrachten, dagegen Frauen, die keine hormonelle Empfängnisverhütung benutzten, Genitalien bevorzugten, und Frauen mit hormoneller Verhütung Accessoires und den Hintergrund.

Was queere und feministische Subkulturen schon immer behauptet hatten, war in der Wissenschaft angekommen: Pornos sind für alle da.

Orgasmus erleben: für Frauen nicht selbstverständlich. Warum das so ist und was auch Männer tun können, um die Orgasm Gap zu schließen, lernt Leon Windscheid mit Sex-Podcasterin Leila Lowfire. 27.10.2025 | 43:22 min

Von Moral zur Medizin

Doch wenn man die Worte "Porno" und "Verhalten" in eine Suchmaschine eingibt, bekommt man nicht etwa Informationen über sexuelle Vorlieben oder Erregung, sondern erst und lange ausschließlich über Pornosucht und ihre schädlichen Auswirkungen auf Sexualität, Beziehungen und das Gehirn. Ein Schelm, wen das an die Warnungen des 18. Jahrhundert vor Onanie erinnert, die zu "Gehirnerweichung" führen sollte.

Mit zehn fängt Bru an, Pornos zu schauen. Seine Eltern ahnen nichts. Es beginnt als Spaß in der Freundesclique und endet für ihn in einer Pornosucht und massiven Gesundheitsproblemen. 14.10.2024 | 43:46 min

Obwohl sogar Krankenkassen davor warnen, ist Pornosucht keine medizinisch anerkannte Diagnose. Im Gegensatz zu Alkohol oder Zigaretten machen Pornos auch nicht körperlich abhängig und die ständig wiederholten Warnungen vor Erektionsproblemen sind ein "klinisches Märchen".

Tatsächlich können Pornos sogar bei der Behandlung von Erektionsproblemen helfen. Das heißt nicht, dass Menschen nicht darunter leiden, wenn auch deutlich weniger als uns das Internet glauben macht. Pornosucht ist wahrscheinlich am besten mit Sportsucht vergleichbar, bei der auch niemand zu dem Schluss kommen würde, dass Sport ungesund sei.

Gewalt im Porno? Die Realität ist überraschend unspektakulär

Doch was ist mit der Tatsache, dass Pornoproduzenten kaum noch hinterher kommen, die immer härteren Begierden ihrer Konsumenten zu befriedigen? Anscheinend ist das schlicht keine Tatsache. Die Kognitionswissenschaftler Ogi Ogas und Sai Gaddam untersuchten eine Milliarde Suchanfragen nach Pornografie im Internet und kamen zu dem Ergebnis, dass nur sehr wenige nach echter Gewalt suchen. Die häufigste Anfrage ist nach Sex zwischen jungen Erwachsenen. Die zweithäufigste: nach Sex zwischen älteren Erwachsenen.

Ich glaube, die anhaltende Skepsis gegenüber Pornos liegt daran, dass wir keine Kontrolle über sie haben. Pornos wirken - wenn sie wirken - direkt und ohne den Umweg über unser analytisches Denken. Sie sind nicht da, um unsere Sinne zu erziehen, sondern um uns zu erregen.

Sex in der Lebensmitte? Absolut! Zwischen Meno- und Andropause erleben viele den besten Sex ihres Lebens – wenn sie sich trauen, neue Wege zu gehen und Lust neu zu definieren. 08.01.2026 | 43:48 min

Dr. Mithu M. Sanyal... ... ist Schriftstellerin, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin. Schon in ihrem ersten Buch "Vulva", der Kulturgeschichte des gleichnamigen Organs, hinterfragte sie die Mythen, die uns über Körper und Sexualität(en) und das vermeintlich "Naturgegeben" beigebracht werden. Seitdem interveniert sie mit ihren Romanen, Sachbüchern und journalistischen Beiträgen regelmäßig sie in gesellschaftspoltischen Debatten.



