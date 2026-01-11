Proteste in Iran: Wadephul lässt militärisches Vorgehen offen

Protestbewegung in Iran:Wadephul lässt militärisches Vorgehen offen
von Stefanie Reulmann
Außenminister Wadephul verurteilt das Vorgehen des Regimes in Iran. Zu einer möglichen militärischen Intervention äußert er sich im ZDF nicht.
Seit Tagen halten die Proteste in Iran gegen die autoritäre Staatsführung an. Der Grund: die Wirtschaftskrise im Land. Menschenrechtsorganisationen zufolge könnte es bis zu 200 Tote geben, zahlreiche Verletzte sowie eine Vielzahl von Festnahmen.
Wadephul kommentiert Trump-Vorschlag im ZDF nicht
Außenminister Johann Wadephul (CDU) verurteilt das Vorgehen des Mullah-Regimes, hält sich aber bedeckt, was ein mögliches militärisches Eingreifen anbelangt, wie es US-Präsident Donald Trump angedeutet hat. In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" sagt er:
Die politische Führung in Iran schalte das Internet im Land ab, zudem "werden Waffen eingesetzt, es werden Menschen hingerichtet, es werden Tausende ins Gefängnis geworfen". "Das ist ein Gewaltregime, ein Unrechtsregime, dem offensichtlich die Legitimationsgrundlage fehlt", sagt Wadephul.
Trump erwägt Militärschlag gegen Iran
Die Bundesregierung fordere Iran auf, "dass das unterlassen wird, dass freie Wahlen zugelassen werden und dass das Internet wieder eingeschaltet wird".
US-Präsident Donald Trump hatte gestern auf seiner Plattform Truth Social eine Unterstützung der Protestbewegung in Iran in Aussicht gestellt. "Iran strebt nach Freiheit, vielleicht wie nie zuvor. Die USA sind bereit zu helfen!!!", schrieb Trump. Ob es sich um militärische Hilfe handele, ließ er offen.
Wadephul: "Westen muss jetzt zusammenstehen"
Die aktuellen Ereignisse zeigten "welche Natur dieses Regime hat", sagt der Außenminister. "Der Westen muss jetzt zusammenstehen und muss klarmachen, dass was hier geschieht, an Unterdrückung des Volkes, an Misshandlung von Menschen, ist inakzeptabel."
Im ZDF spricht sich Wadephul dafür aus, dass man etwas gegen das Regime in Iran unternehmen muss. Dazu gehöre "die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation". Dafür setzt sich Deutschland in Europa ein. Darüber hinaus gebe es "umfangreiche Sanktionen gegen das Regime".
Das sei das "Handwerkszeug", mit dem man in Europa arbeiten sollte. Es habe "eine große Wirkung", sagt Wadephul:
Iran droht mit Vergeltungsschlägen
Der Sohn des Schah, der selbst offenbar eine zentrale Rolle bei der Protestbewegung spielt, fordert, dass sich die Europäer Trump anschließen, um "das Regime zu Rechenschaft zu ziehen".
Unterdessen warnt die iranische Führung den Westen vor einer Einmischung und droht Israel und den USA im Falle eines Militärschlags mit Vergeltungsschlägen.
