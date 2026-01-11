Anhaltende Proteste in Iran:Experte: Regime in Teheran "steht mit dem Rücken zur Wand"
Die Wut in Iran über die Wirtschaftslage und die autoritäre Staatsführung wächst. Nach Einschätzung von Nahost-Experte Daniel Gerlach steht das Regime "mit dem Rücken zur Wand".
Die Proteste in Iran gehen weiter. Die Führung in Teheran blockiert das Internet und droht Protestierenden, die an "Terrorakten" teilnehmen würden, mit Gewalt. Welche Bedeutung die aktuellen Demonstrationen haben und wie es nun weitergehen könnte, erklärt Nahost-Experte Daniel Gerlach im Gespräch mit ZDFheute live.
Das sagt Daniel Gerlach zu ...
... der Bedeutung der aktuellen Proteste in Iran
Die Proteste in Iran haben nach Einschätzung von Gerlach eine neue Qualität angenommen. Allerdings geht der Experte auch davon aus, dass sie "mit neuen Qualitäten von Gewaltanwendungen beantwortet werden". Teils gewaltsame Demonstrationen würden vom Staatsapparat als Vorwand genommen, "auch zu scharfen Waffen zu greifen".
Es sei zu befürchten, "dass das, was wir jetzt gerade sehen, sich fortentwickelt", so Gerlach. Das Regime werde durch weitere Gewaltanwendung versuchen, die Menschen davon abzubringen, zu protestieren.
In der gegenwärtigen Lage ist für Gerlach "eine Transformation, eine Übergabe der Macht" geboten. Nur hätten viele Menschen Angst, dass diese nicht mit friedlichen Mitteln zu erreichen sei und die Entwicklungen "in einem Bürgerkrieg" endeten. Das sei letztlich die große Ungewissheit, "das schwarze Loch, vor dem viele stehen, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht und nicht wissen, wer tatsächlich eine solche Transformation der Macht vornehmen könnte und ob die Kräfte des Regimes auch bereit dazu sind, das mit friedlichen Mitteln zuzulassen".
... iranischen Oppositionellen wie Reza Pahlavi
Wie Clips in den sozialen Netzwerken zeigen, skandieren die Demonstranten in Iran immer wieder "Lang lebe der König!". Gemeint ist damit Ex-Kronprinz Reza Pahlavi, der älteste Sohn des in der Islamischen Revolution 1979 gestürzten letzten Schahs Mohammad Reza Pahlavi. Der 65-Jährige, der seit den 80er Jahren im Exil in den USA lebt, tritt in den vergangenen Tagen immer wieder als Oppositionsfigur auf.
In den vergangenen Jahren habe Pahlavi bei den Menschen vor Ort allerdings keine Rolle gespielt, erklärt Gerlach.
Viele Menschen, die in Iran den Namen Pahlavis in ihre Protestrufe einbringen, täten das, "weil sie damit das Regime maximal verärgern", nicht etwa aus Hoffnung, "dass Reza Pahlavi die Erlöserfigur ist". Weil es im Machtapparat selbst keine Alternativen gebe, wendeten sich manche Menschen nun dieser Figur zu.
... der Rolle der USA
Auch US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Tagen mehrfach seine Solidarität mit den Iranern bekundet und wiederholt mit einem militärischen Eingreifen gedroht, falls die iranischen Sicherheitskräfte gewaltsam gegen Demonstranten vorgingen. Teheran reagierte jüngst ebenfalls mit Drohungen.
Anfangs hätte es Menschen in Iran gegeben, die die Drohung Trumps positiv bewertet hätten, "weil sie glaubten, dass das eventuell das Regime zur Zurückhaltung bewegen könnte", erklärt Gerlach.
Trump habe militärisch viele Optionen, allerdings sei keine davon wirklich dazu geeignet, die Protestbewegung zu unterstützen und die Eskalation der Gewalt zu beenden, glaubt der Nahost-Experte. Außerdem stelle sich für Amerika die Frage, wie viele Schäden und Verluste man bereit sei, in Kauf zu nehmen: "Ich glaube, da ist die Schmerzgrenze relativ niedrig." Die Schmerzgrenze beim Regime könnte nach Einschätzung von Gerlach dagegen "relativ hoch sein", wenn es das Gefühl habe, nichts mehr zu verlieren zu haben.
... möglichen Zukunftsszenarien für Iran
Nach Einschätzung von Gerlach gibt es zweifelsfrei die Option, "darauf zu hoffen, dass ein gewaltsamer Umsturz dieses Systems in Iran gelingt". Auch habe man die Möglichkeit, die friedliche Bewegung im Land zu unterstützen und "dem Regime irgendwie einen Ausweg zu geben". Für den Nahost-Experten wäre das "Best-Case-Szenario", dass Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei die Macht abgibt, sich das Regime der Islamischen Republik auflöst und einen friedlichen Übergang ermöglicht, etwa durch die Bildung eines Übergangsrats.
Die wahrscheinlich schlechteste Option ist laut Gerlach ein "Bürgerkrieg oder ein Krieg, der von außen befeuert wird".
Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in Iran in unserem Liveblog:
Mehr zu den Protesten in Iran
- FAQ
Unruhen als Belastungstest für Teheran:Iran in Aufruhr: Was man über die Proteste wissen solltemit Video2:15
- Interview
Protestbewegung in Iran:Wadephul lässt militärisches Vorgehen offenvon Stefanie Reulmannmit Video2:52
- Interview
Azadeh Zamirirad:Politologin: US-Drohung ist Antrieb für Iran-Protestemit Video4:06
ZDF-Korrespondentin Gaa in Teheran:Proteste im Iran: "Angst hier im Land sehr groß"mit Video3:13