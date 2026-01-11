Winter-Chaos nach "Elli": Bahn-Chefin Palla verteidigt Vorgehen

Kritik an Deutscher Bahn nach "Elli":Winter-Chaos: Bahn-Chefin Palla verteidigt Vorgehen
Nach "Elli" rollt der Fernverkehr wieder an. Politiker von CDU und Grünen fordern wegen anhaltender Probleme bei der Bahn Konsequenzen. Bahn-Chefin Palla verteidigt ihr Vorgehen.
Nach der Einstellung des Fernverkehrs der Deutschen Bahn wegen Wintersturms "Elli" in Norddeutschland hat Konzernchefin Evelyn Palla das Krisenmanagement verteidigt. Die Sicherheit von Reisenden und Mitarbeitenden habe für ihr Unternehmen immer "oberste Priorität", sagte die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn am Sonntag im Hauptbahnhof Hannover.
Die Lage sei "sehr dynamisch" gewesen, "weitreichende Schneeverwehungen" hätten seit Freitag immer wieder bereits freigeräumte Streckenabschnitte blockiert. Die Bahn sei "immer bestmöglich vorbereitet", fügte Palla hinzu. Es gebe jedoch stets "Unbekannte", jede Wetterlage sei "anders". So sei vorher etwa unklar, welche Regionen und Strecken besonders betroffen sein würden.
Dies sei wichtig, da bei Ausfall der Stromversorgung sonst kritische Situationen drohten. "Die großen Hauptachsen sind alle freigeräumt und befahrbar", betonte die Bahn-Chefin.
Fernverkehr im Norden läuft mit Einschränkungen wieder an
"Elli" war am Freitag mit Sturm und starkem Schneefall auf Deutschland getroffen, es galten Unwetterwarnungen. Im Norden kam es zu massiven Schneeverwehungen. Dort stellte die Bahn am Freitagmorgen den gesamten Fernverkehr ein, was bundesweit zu Beeinträchtigungen führte. Außerdem waren der Nah- und Regionalverkehr in Norddeutschland erheblich gestört.
Erst am Sonntag lief der Fernverkehr nach Bahnangaben auf Hauptstrecken im Norden flächendeckend wieder an. Es gab weiter Einschränkungen. Palla zufolge fuhr das Unternehmen zunächst mit "etwa zwei Dritteln" des Angebots "stabil". Ausfälle gab es weiterhin auch im Nahverkehr in den Ländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Dies sorgt zunehmend für Kritik am Krisenmanagement des bundeseigenen Konzerns.
CDU-Politiker Ploß: Deutsche Bahn muss "Desaster" aufarbeiten
Politiker von CDU und Grünen fordern angesichts der noch anhaltenden Probleme bei der Bahn wegen des Wintersturms "Elli" am Freitag Konsequenzen. "Die Deutsche Bahn muss dieses Desaster aufarbeiten und beim nächsten Wintereinbruch sicherstellen, dass nicht der gesamte Zugverkehr zum Erliegen kommt", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß der "Rheinischen Post".
Auch der Grünen-Bahnexperte Matthias Gastel fordert eine Aufarbeitung des Bahn-Chaos. "Der Bund wird die Reaktionen der Deutschen Bahn auf den Wintereinbruch kritisch mit sich und mit dem eigenen Unternehmen besprechen müssen", sagte Gastel. "Dabei sind auch Rahmenbedingungen zu klären wie die Tatsache, weshalb Weichenheizungen seitens des Bundes nur begrenzt zuschussfähig sind", fügte der Grünen-Politiker hinzu.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zur Deutschen Bahn
- FAQ
Winterwetter führt zu Einschränkungen:Sturm "Elli" bringt Chaos - "Jahrhundert-Event" bleibt ausmit Video2:36
Tarif-Frieden bis Ende Februar:Bahn und GDL verhandeln - vorerst ohne Streiksmit Video0:19
Vier Wochen mit massiven Einschränkungen:Bahn sperrt wichtige Strecke im Ruhrgebietmit Video0:26
Gewalt in Zügen und an Bahnhöfen:Jeden Tag fünf Angriffe auf Mitarbeiter der Deutschen Bahnmit Video0:22