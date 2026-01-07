  3. Merkliste
Bahn sperrt wichtige Strecke im Ruhrgebiet - das sind die Folgen

Vier Wochen mit massiven Einschränkungen:Bahn sperrt wichtige Strecke im Ruhrgebiet

Wegen Bauarbeiten am Autobahnkreuz Kaiserberg sperrt die Bahn erneut eine zentrale Strecke in Duisburg. Reisende müssen sich auf Ersatzbusse und Umleitungen einstellen.

Der Vorderteil eines ICE 4 der Deutschen Bahn, im Hintergrund ein weitere ICE.

Wegen Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke sperrt die Bahn bis zum 6. Februar die Strecke zwischen Düsseldorf und Essen. Fernzüge werden umgeleitet, auch im Regionalverkehr gibt es viele Ausfälle.

07.01.2026 | 0:26 min

Wegen Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke in Duisburg sperrt die Bahn erneut vier Wochen lang die zentrale Strecke zwischen dem Rheinland und dem Ruhrgebiet. Von Freitagabend (21 Uhr) an müssen Pendler auf Ersatzbusse umsteigen, Fernzüge werden weiträumig um das Ruhrgebiet herumgeleitet. Die Auswirkungen spüren Reisende nach Angaben der Bahn weit über die Region hinaus: Die Sperrung trifft eine der wichtigsten Bahnstrecken in Nordrhein-Westfalen.

Bis zum 6. Februar sind alle Gleise von Duisburg in Richtung Essen und Oberhausen dicht. Denn die acht Bahngleise führen genau unter einer in die Jahre gekommenen Brücke im Autobahnkreuz Kaiserberg hindurch. Die Autobahn wird im Moment aufwendig saniert. Es ist bereits das vierte Mal, dass die Zugverbindung für mehrere Wochen gesperrt wird. Eine fünfte Sperrung ist für die Herbstferien angekündigt.

Bahnchefin Evelyn Palla und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Lenkungskreis zum Bauprojekt Stuttgart21.

Bahnchefin Palla musste erklären, warum sich die Teileröffnung von Stuttgart 21 erneut verschiebt. Das Bauprojekt steht inzwischen vor allem für hohe Kosten und immer neue Termine.

15.12.2025 | 1:30 min

Keine Züge zwischen Düsseldorf und Essen

Im Fernverkehr fahren während der vier Wochen keine Züge zwischen Düsseldorf und Essen. Reisende müssen Umleitungen in Kauf nehmen und je nach Ziel auch häufiger umsteigen. In Duisburg und Oberhausen halten während der Bauarbeiten überhaupt keine Fernzüge. In Düsseldorf, Köln, Essen und Bochum gibt es spürbar weniger ICE-Stopps. So gibt es etwa von Düsseldorf und Köln nach Berlin häufig nur noch eine Verbindung alle zwei Stunden.

Im Regionalverkehr sind Züge auf rund einem Dutzend Linien betroffen. Sie werden laut Bahn umgeleitet oder fallen aus. Zwischen Duisburg und Essen sowie zwischen Duisburg und Oberhausen fahren Ersatzbusse, die aber deutlich länger unterwegs sind als die Züge. Auch der Regionalverkehr zwischen Düsseldorf und Duisburg wird spürbar ausgedünnt.

Reisenden rät die Bahn, in der Online-Auskunft zu schauen, wie sie während der Sperrung ans Ziel kommen. Dort seien alle Änderungen eingepflegt.

Ahrtal-Bahn

Das gewaltige Hochwasser im Juli 2021 hatte die Ahrtalbahnstrecke weitgehend zerstört. Im Dezember wurde die Strecke von Remagen nach Ahrbrück wiedereröffnet.

12.12.2025 | 2:39 min

Kaum Auswirkungen für Autofahrer

Während der Bahnverkehr für die Arbeiten an der Autobahn stillsteht, bekommen Autofahrer davon übrigens kaum etwas mit. Nur am Wochenende 17./18. Januar werde die A3 in Richtung Norden gesperrt, sagte eine Sprecherin der Autobahngesellschaft.

Der Autobahnknoten, an dem sich die A3 und die A40 treffen, wurde in den 1960er Jahren gebaut und ist entsprechend in die Jahre gekommen. Brücken, Rampen und die Fahrbahn müssen erneuert werden. Die Sanierung ist besonders kompliziert, weil im Bereich des Autobahnkreuzes auch acht Bahngleise, ein für die Schifffahrt wichtiger Nebenkanal der Ruhr und mehrere kleinere Straßen verlaufen.

Reisende betrachten im Hauptbahnhof eine Anzeigetafel, um sich am neuen Fahrplan der Deutschen Bahn zu orientieren.

Der Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn zwingt manche Reisende zum Umplanen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Die Ticketpreise im Fernverkehr bleiben stabil.

14.12.2025 | 1:34 min

Bahn baut auch an eigener Infrastruktur

Die Bahn will die Sperrung der Strecke unter der Autobahn auch nutzen, um ihre Infrastruktur zu sanieren. In Mülheim an der Ruhr werden Oberleitungen erneuert und der Austausch einer Eisenbahnbrücke vorbereitet. In Duisburg und Düsseldorf werden Schallschutzwände errichtet. Außerdem werde die Modernisierung des Duisburger Hauptbahnhofs vorangetrieben, hieß es.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Wichtige Bahnstrecke bis Februar dicht" am 07.01.2026 um 11:24 Uhr.
