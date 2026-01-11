  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Alien-Buchautor: Erich von Däniken mit 90 Jahren gestorben

Er schrieb Dutzende Bücher über Aliens:Erich von Däniken mit 90 Jahren gestorben

|

Vom Koch zum Buchautor: Erich von Däniken ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Der Schweizer wandelte auf den vermeintlichen Spuren von Außerirdischen.

Der Schweizer Autor Erich von Däniken sitzt an seinem Schreibtisch.

Der Schweizer Autor Erich von Däniken ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Bekannt wurde er wegen seiner Theorien über Außerirdische, deren Spuren er auf vielen Reisen zu finden versuchte.

11.01.2026 | 0:22 min

Für den Schweizer Autor Erich von Däniken war ihr baldiges Kommen so sicher wie das Amen in der Kirche - und kein Grund zur Sorge. "In den nächsten zehn Jahren wird die Welt mit außerirdischen Wesen in Kontakt kommen, es werden schöne Begegnungen werden", sagte er 2018 in der Schweizer Boulevardzeitung "Blick" voraus. Bevor es so weit war, ist der selbst ernannte Spezialist für Galaktisches nun im Alter von 90 Jahren gestorben.

Däniken starb am Samstag nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt in Unterseen in der Schweiz, wie sein Büro mitteilte. Seine Familie bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Todesnachricht. Der Bestseller-Autor schrieb Dutzende Bücher über sich und die vermeintlichen Spuren der Aliens auf der Erde. Er vertrat unter anderem die Theorie, dass die Pyramiden in Ägypten mit Hilfe von Aliens gebaut worden seien.

Professor Harald Lesch schaut in die Kamera. Neben ihm sieht man grafisch dargestellt den Sendetitel sowie die Originalaufnahme eines unidentifizierten Flugobjekts.

Intelligentes außerirdisches Leben – gibt es wahrscheinlich nicht. UFOs – sind vor allem was für Spinner. So denkt die Mehrheit der Deutschen. Forschende sehen das anders.

12.04.2022 | 43:41 min

Däniken schrieb über Geschlechtsorgane von Außerirdischen

Noch im hohen Alter brannte das Feuer für alles Unerklärliche - und Lukrative - in dem ausgebildeten Koch, der sich im Alleingang zum Experten für alles Außerirdische gemacht hatte. Von Däniken brachte ein Buch nach dem anderen heraus, über ein Universum voller Lebewesen, die als Astronauten auch schon mal auf die Erde kommen.

Auf seinem YouTube-Kanal interviewte er andere Welterklärer und dozierte selbst. Was viele Kulturen als Götter im Himmel verehren, sei nichts anderes als abgesandte Astronauten der Außerirdischen, erklärte von Däniken dort. Er erörterte auch die Frage, ob Außerirdische dieselben Geschlechtsorgane haben wie Menschen, und kommt zu dem Schluss: Sie haben. Weil Menschen und Außerirdische doch irgendwie dieselben Ahnen hätten.

Bildcollage: Eine fliegende Untertasse schwebt über einem Feld. Neben der Untertasse steht die schmale, hochgewachsene Silhouette eines Alien. Im unteren Bildbereich liegt eine komplizierte mathematische Formel.

Seit Jahrzehnten gelten UFOs als Mythos. Gibt es sie wirklich? Unidentifizierbare anomale Flugobjekte rücken dank neuer Berichte von NASA und US-Militär verstärkt in den Fokus seriöser Forschung.

01.10.2025 | 43:52 min

Außerirdische Erklärungen für Rätsel der Menschheit

Im Jahr 1968, in den Anfangsjahren des Raumfahrt-Zeitalters, erschien sein erstes Buch mit dem Titel "Erinnerungen an die Zukunft. Ungelöste Rätsel der Vergangenheit". Er deutete darin Rätsel der Menschheit als Beweis für die Besuche der Außerirdischen. So war der biblische Bericht des Propheten Ezechiel (auch: Hesekiel) über die Erscheinung Gottes auf dem Berg Sinai für ihn nichts anderes als die Landung eines Raumschiffs.

Von Däniken war Autodidakt. Er hatte als Koch und Kellner, Barkeeper und Hotelier gearbeitet. Jahrzehntelang vertiefte er sich in Berichte und Bücher und unternahm Hunderte oft abenteuerliche Reisen, um angebliche Spuren der Außerirdischen auf der Erde zu suchen und zu dokumentieren.

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 11.01.2026 um 15:25 Uhr.

Mehr zu diesem Thema

  1. Eine schwarz-weiß Aufnahme eines Flugobjekts im Himmel

    Technik entlarvt UFO-Mythos :Unheimliche Lichter am Himmel: Was fliegt da?

    von Bettina Blaß
    mit Video43:52
  2. Ungarn, Salgotarjan: Die Planeten Jupiter (l-r), Mond und Venus sind am 3. März 2025 von Salgotarjan in Ungarn aus in einer Reihe nebeneinander am Himmel zu sehen.

    Ungewöhnliche Lichter am Himmel:Ufos über Deutschland? Meldestelle entwarnt

    mit Video2:08
  3. Hessen, Lützelbach-Breitenbrunn: Hansjürgen Köhler vom Centralen Erfoschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene (CENAP) sitzt in seinem Arbeitszimmer am Computer. Archivbild

    Rekordzahl an Meldungen 2024:Mehr als 1.000 UFO-Sichtungen eingegangen

    mit Video44:33