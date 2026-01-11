Alien-Buchautor: Erich von Däniken mit 90 Jahren gestorben

Vom Koch zum Buchautor: Erich von Däniken ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Der Schweizer wandelte auf den vermeintlichen Spuren von Außerirdischen.

Für den Schweizer Autor Erich von Däniken war ihr baldiges Kommen so sicher wie das Amen in der Kirche - und kein Grund zur Sorge. "In den nächsten zehn Jahren wird die Welt mit außerirdischen Wesen in Kontakt kommen, es werden schöne Begegnungen werden", sagte er 2018 in der Schweizer Boulevardzeitung "Blick" voraus. Bevor es so weit war, ist der selbst ernannte Spezialist für Galaktisches nun im Alter von 90 Jahren gestorben.

Däniken starb am Samstag nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt in Unterseen in der Schweiz, wie sein Büro mitteilte. Seine Familie bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Todesnachricht. Der Bestseller-Autor schrieb Dutzende Bücher über sich und die vermeintlichen Spuren der Aliens auf der Erde. Er vertrat unter anderem die Theorie, dass die Pyramiden in Ägypten mit Hilfe von Aliens gebaut worden seien.

Däniken schrieb über Geschlechtsorgane von Außerirdischen

Noch im hohen Alter brannte das Feuer für alles Unerklärliche - und Lukrative - in dem ausgebildeten Koch, der sich im Alleingang zum Experten für alles Außerirdische gemacht hatte. Von Däniken brachte ein Buch nach dem anderen heraus, über ein Universum voller Lebewesen, die als Astronauten auch schon mal auf die Erde kommen.

Auf seinem YouTube-Kanal interviewte er andere Welterklärer und dozierte selbst. Was viele Kulturen als Götter im Himmel verehren, sei nichts anderes als abgesandte Astronauten der Außerirdischen, erklärte von Däniken dort. Er erörterte auch die Frage, ob Außerirdische dieselben Geschlechtsorgane haben wie Menschen, und kommt zu dem Schluss: Sie haben. Weil Menschen und Außerirdische doch irgendwie dieselben Ahnen hätten.

Außerirdische Erklärungen für Rätsel der Menschheit

Im Jahr 1968, in den Anfangsjahren des Raumfahrt-Zeitalters, erschien sein erstes Buch mit dem Titel "Erinnerungen an die Zukunft. Ungelöste Rätsel der Vergangenheit". Er deutete darin Rätsel der Menschheit als Beweis für die Besuche der Außerirdischen. So war der biblische Bericht des Propheten Ezechiel (auch: Hesekiel) über die Erscheinung Gottes auf dem Berg Sinai für ihn nichts anderes als die Landung eines Raumschiffs.

Von Däniken war Autodidakt. Er hatte als Koch und Kellner, Barkeeper und Hotelier gearbeitet. Jahrzehntelang vertiefte er sich in Berichte und Bücher und unternahm Hunderte oft abenteuerliche Reisen, um angebliche Spuren der Außerirdischen auf der Erde zu suchen und zu dokumentieren.

