Update am Abend: Beben in Venezuela und Hilfe für Ukraine

Guten Abend,

nach den Beben in Venezuela muss das Land erst einmal Bestand aufnehmen. Viele Menschen starben, Hunderte wurden verletzt, Infrastruktur ist zerstört. Doch internationale Hilfe läuft an. Hilfe zum Wiederaufbau hat auch die Ukraine erreicht - trotz angespannter Stimmung zwischen Warschau und Kiew. Für US-Präsident Trump bröckelt die Unterstützung in seiner Maga-Bewegung.

Tote und Hunderte Verletzte bei Beben in Venezuela

Das ist passiert: Bei zwei schweren Erdbeben in Venezuela sind in der Nacht zu heute mindestens 164 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten dürfte noch deutlich steigen. Hunderte Menschen wurden verletzt.

Bei zwei schweren Erdbeben in Venezuela sind in der Nacht zu heute mindestens 164 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten dürfte noch deutlich steigen. Hunderte Menschen wurden verletzt. Das ist der Hintergrund: Die Beben mit der Stärke 7,2 und 7,5 folgten innerhalb weniger Sekunden aufeinander. Selbst in der Hauptstadt Caracas, die etwa 200 Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt, sind die Schäden deutlich zu sehen. So sind dort Hochhäuser einfach in sich zusammengesackt. "Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt. Es war fürchterlich", erzählt eine Frau.

Die Beben mit der Stärke 7,2 und 7,5 folgten innerhalb weniger Sekunden aufeinander. Selbst in der Hauptstadt Caracas, die etwa 200 Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt, sind die Schäden deutlich zu sehen. So sind dort Hochhäuser einfach in sich zusammengesackt. "Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt. Es war fürchterlich", erzählt eine Frau. Was jetzt geschieht: Wie viele andere Länder auch hat Deutschland kurzfristig Hilfe in Aussicht gestellt. Die Bundeswehr stellt dafür laut Verteidigungsminister Boris Pistorius sechs Transportflugzeuge A400M bereit. Der Nothilfekoordinator von Malteser International, Jonas Jung, betont, dass zuerst die Lage vor Ort sondiert werde. "Ein Problem ist, dass die betroffenen Gebiete dicht besiedelt sind, was zur Folge haben wird, dass viele Menschen betroffen sind."

ZDFheute live, 25.06.2026, 12:00 Uhr 25.06.2026 | 17:28 min

EU überweist Ukraine erste Milliarden

Das ist passiert: Die Ukraine hat lange darauf gewartet: Brüssel hat die erste Zahlung aus dem 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehen überwiesen.

Die Ukraine hat lange darauf gewartet: Brüssel hat die erste Zahlung aus dem 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehen überwiesen. Das ist der Hintergrund: Rund drei Milliarden Euro seien ausgezahlt worden, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Danzig in Polen. Die Konferenz ist allerdings überschattet von einem Streit zwischen Warschau und Kiew.

Rund drei Milliarden Euro seien ausgezahlt worden, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Danzig in Polen. Die Konferenz ist allerdings überschattet von einem Streit zwischen Warschau und Kiew. Das sagt unser Reporter in Kiew: Der Streit zwischen Polens Präsident Karol Nawrocki und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj komme zu einem "sehr sensiblen Zeitpunkt", sagt ZDF-Reporter Carsten Thurau mit Blick auf die Wiederaufbaukonferenz, zu der Selenskyj aus Protest nicht angereist ist. Die belasteten Beziehungen zwischen beiden Ländern könnten die Verhandlungen erschweren.

ZDF heute in Europa, 25.06.2026, 16:00 Uhr 25.06.2026 | 4:40 min

Bröckelnde Bewegung - Abkehr von Trump

Das passiert: Immer mehr US-Amerikaner sind von Trumps Politik desillusioniert. Viele kehren der MAGA-Bewegung jetzt den Rücken.

Immer mehr US-Amerikaner sind von Trumps Politik desillusioniert. Viele kehren der MAGA-Bewegung jetzt den Rücken. Das ist der Hintergrund: Dass die Zustimmungsrate für Trump zunehmend bröckelt, machen Meinungsumfragen deutlich. Bei einer aktuellen Erhebung von "Fox News" etwa lag der Anteil der von seiner Politik Enttäuschten bei 54 Prozent in seiner Kernwählerschaft (Weiße ohne Hochschulabschluss). Auch bei den Latinos und Schwarzen sind die Zustimmungsraten deutlich geschrumpft. Hauptgründe für den langsamen Stimmungswandel sind die hohen Preise und der Iran-Krieg.

Dass die Zustimmungsrate für Trump zunehmend bröckelt, machen Meinungsumfragen deutlich. Bei einer aktuellen Erhebung von "Fox News" etwa lag der Anteil der von seiner Politik Enttäuschten bei 54 Prozent in seiner Kernwählerschaft (Weiße ohne Hochschulabschluss). Auch bei den Latinos und Schwarzen sind die Zustimmungsraten deutlich geschrumpft. Hauptgründe für den langsamen Stimmungswandel sind die hohen Preise und der Iran-Krieg. Das sagt unser Korrespondent in Washington: US-Korrespondent Elmar Theveßen hat mit einer Frau gesprochen, die sich für eine klare Abkehr vom Trumpismus ihres Umfeldes entschieden hat. "Man riskiert, sein ganzes Umfeld, Familie, Freunde, Arbeitskollegen zu verlieren. Und man muss sich selbst einen großen Fehler eingestehen", schildert Theveßen. Rich Logis, Gründer der Bewegung "Leaving Maga", sagt: "Es verschiebt sich gerade etwas im Land."

ZDF auslandsjournal, 24.06.2026, 22:15 Uhr 24.06.2026 | 47:26 min

Grafiken des Tages

39 Grad und es wird noch heißer: Wie sich die Temperaturen entwickeln und wo genau der Wetterdienst vor extremer Hitze warnt, sehen Sie in unseren Grafiken.

Bis zu 40 Grad am Donnerstag : Wo der Wetterdienst warnt von Robert Meyer mit Video 2:53 Grafiken

Weitere News-Updates zur Hitze erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zur Hitzewelle. Alle Berichte und Tipps, wie Sie gut durch die heißen Tage kommen, finden Sie auch auf unserer Themenseite.

Ratgeber: Welches Wasser sich gut trinken lässt

Trinken, trinken, trinken - gerade bei der aktuellen Hitze ist dieser Ratschlag überall zu hören. Öko-Test hat 56 Medium-Mineralwassersorten getestet. Die meisten haben "sehr gut" abgeschnitten, durchgefallen ist nur eine Sorte.

ZDF Volle Kanne, 25.06.2026, 09:05 Uhr 25.06.2026 | 0:55 min

Fußball-WM 2026

Warum Undav auch gegen Ecuador den Joker spielen soll: Julian Nagelsmann hat beim letzten Vorrundenspiel gegen Ecuador bereits die K.o.-Runde im Kopf. Nur David Raum und Antonio Rüdiger rücken neu in die Startelf.

ZDF Morgenmagazin, 25.06.2026, 05:30 Uhr 25.06.2026 | 1:17 min

Und da Deutschland bereits als Gruppensieger feststeht, schweift der Blick schon voraus:

Das sind die möglichen DFB-Gegner im WM-Sechzehntelfinale: Seit dem Sieg gegen die Elfenbeinküste steht das DFB-Team als Gruppensieger fest. Wer die Gegner im Sechzehntelfinale sein können. Und warum das Spiel trotzdem wichtig ist.

Sommermärchen reloaded? So viele Parallelen gibt es zu 2006: Dritter WM-Gruppenspieltag und es wartet Ecuador - das ist nicht die einzige Parallele zum Sommermärchen 2006. Es gibt aber auch Unterschiede.

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Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

In Armenien entsteht eine 101 Meter große Jesus-Statue. Wird sie vollendet, wäre sie die größte der Welt. Ein Oligarch treibt das monumentale Projekt voran, doch die Landeskirche lehnt es ab.

ZDFheute Xpress, 24.06.2026 17:11 Uhr 24.06.2026 | 0:28 min

Ein Lichtblick (für Gamer)

Für Fans der Videospielserie "Grand Theft Auto" hat das Warten bald ein Ende. Heute hat der Vorverkauf von "GTA 6" für Konsolen begonnen. Das Spiel soll am 19. November erscheinen.

ZDFheute Xpress, 18.06.2026, 19:07 Uhr 18.06.2026 | 0:26 min

Streaming-Tipps für den Abend

Zum Abkühlen: "Bergretter"-Darsteller Sebastian Ströbel wagt für "Terra X" das Abenteuer seines Lebens: Durch Dunkelheit, Minusgrade und arktische Stürme begibt er sich auf eine Expedition zu den Menschen "im Bann der Polarnacht" (ZDF, Terra X, Dokumentation, 44 Minuten).

ZDF Terra X, 01.12.2025, 06:00 Uhr 01.12.2025 | 43:41 min

Viele spüren es bereits: Die extreme Hitze macht uns gesundheitlich zu schaffen. Vor allem in der Stadt wird es schnell unerträglich. Wie können wir uns davor schützen? Wie kühlen wir unsere Städte ab? (ZDF, City Vibes, Reportage, 43 Minuten)

ZDF, 25.06.2025, 08:00 Uhr 25.06.2025 | 43:29 min

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Rezept des Tages

Heute bleibt die Küche kalt - gehen Sie doch einfach mal ein Eis essen.

ZDF heute in europa, 20.05.2025,16:00 Uhr 20.05.2025 | 2:11 min

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Nicola Frowein und das gesamte ZDFheute-Team