Trump empfängt Nato-Chef: Lob für Rutte - Kritik an Nato-Partnern

Bei ihrem Treffen im Weißen Haus lobt US-Präsident Trump den Nato-Chef als "großartigen Generalsekretär" - und bekräftigt zugleich seine Kritik an den europäischen Nato-Partnern.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte ist zu Besuch im Oval Office. Dabei bringt er Donald Trump viel Wertschätzung entgegen. Wieviel Kalkül steckt vor dem NATO-Gipfel dahinter? 23.06.2026 | 2:36 min

US-Präsident Donald Trump hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte als "großartige Führungsperson" gelobt und zugleich seine Kritik an mehreren europäischen Ländern bekräftigt.

"Er ist ein Freund von mir, (...) ein großartiger Generalsekretär, jeder respektiert ihn", sagte Trump bei einem Treffen mit Rutte im Oval Office in Washington. Rutte habe wirklich gute Arbeit geleistet:

Ich glaube, wenn irgendjemand anderes in dieser Position wäre, würden wir uns heute gar nicht treffen, um ehrlich zu sein, denn wir wurden im Stich gelassen. „ Donald Trump, US-Präsident

Der Nato-Generalsekretär ist für seine gute Beziehung zu Trump bekannt - sah sich aber auch schon mit Kritik konfrontiert, er würde den US-Präsidenten zu sehr umschmeicheln.

Bei seinem Besuch in Washington ging es für Rutte nun darum, die Wogen so gut wie möglich zu glätten - knapp zwei Wochen vor dem Nato-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara.

Rutte sei es beim Treffen ein weiteres Mal gelungen, mit all seinen Schmeicheleien, den über die NATO verärgerten Trump wieder milde zu stimmen, sagt Korrespondentin Heike Slansky. 23.06.2026 | 2:30 min

Rutte mit Charm-Offensive im Weißen Haus

Heike Slansky, ZDF-Korrespondentin in Washington, D.C., sagt Rutte habe sich "wirklich in den Sand geworfen und hat alles gegeben. Es war die perfekte Charme-Offensive im Weißen Haus."

Wir sahen einen Mark Rutte, der Trump so viel Honig um den Mund geschmiert hat wie schon lange nicht mehr. „ Heike Slansky, ZDF-Korrespondentin in Washington

Der Nato-Generalsekretär habe Trump für den Krieg gegen Iran gelobt, weil Teheran keine Atomwaffen besitzen dürfe. Das sei wichtig für die Sicherheit der ganzen Welt. Rutte dankte Trump, dass er das getan hat, berichtet Slansky.

"Also ganz andere Töne, als wir in der Vergangenheit, als der Krieg noch lief, aus Europa gehört hatten von einigen Ländern, die das eben anders gesehen haben," so die ZDF-Korrespondentin in Washington.

In Berlin haben sich die wichtigsten Militärmächte Europas beraten. Mehr Zusammenarbeit, weniger Alleingänge – erst recht, wenn sich Trump zurückzieht. ZDFheute live zeigt die Statements. 24.06.2026 | 20:05 min

Trump erneuert Kritik an Nato-Partnern

Trump und andere Vertreter seiner Regierung hatten zuletzt mehrfach die aus ihrer Sicht mangelnde Unterstützung von Alliierten für den US-Krieg gegen Iran kritisiert.

Angesprochen darauf, ob er nach wie vor denke, dass europäische Verbündete ihn schlecht behandelt hätten, bekräftigte Trump seinen Unmut. "Ich war von Italien enttäuscht. Ich war vom Vereinigten Königreich enttäuscht. (...) Wir waren von Deutschland und Frankreich enttäuscht."

Trump sagte, er habe die Bundesregierung im Iran-Krieg gebeten: "Gebt uns einen kleinen Stups, gebt uns ein kleines Küsschen. Aber sie haben nein gesagt", kritisierte er, ohne Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) namentlich zu nennen.

Man sei von den meisten enttäuscht gewesen, fuhr Trump fort - und griff sich dann ein Land besonders raus: Im Zusammenhang mit Spanien sprach er von einer "Horrorshow".

In Berlin treffen sich die E5-Staaten zur Vorbereitung des NATO-Gipfels. Sie beraten über die Lage in der Ukraine und die Rolle Europas im Konflikt mit Iran. Wulf Schmiese berichtet. 24.06.2026 | 1:19 min

Trump deutet F-35-Kampfjets für die Türkei an

In Bezug auf den Nato-Gipfel in Ankara in zwei Wochen hat US-Präsident Trump der Türkei eine Rückkehr in das Rüstungsprojekt der F-35-Kampfjets in Aussicht gestellt.

Auf die Frage eines Journalisten, ob Trump in dieser Sache mit guten Nachrichten nach Ankara kommen werde, entgegnete er: "Ich glaube schon."

Die Frage bezog sich auch auf einen Antrieb, den die USA für ein anderes türkisches Kampfflugzeug liefern sollen. Trump sagte weiter: "Ich werde wahrscheinlich etwas tun, worüber sie sich sehr freuen werden."

Vizepräsident JD Vance sagte, aktuell werde geprüft, ob sich die Türkei an alle nötigen Vorgaben halte. Dieser Prozess laufe derzeit noch.

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Quelle: dpa, AFP, Phoenix