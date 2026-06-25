WM 2026: Deutschland trifft auf Ecuador - Spiel ohne Bedeutung?

Deutschland trifft auf Ecuador:Warum das Spiel ohne Bedeutung trotzdem wichtig ist
von T. Schneider und S. Ungermanns
Da der Gruppensieg schon sicher ist, erscheint das Spiel gegen Ecuador aus DFB-Sicht nicht ganz so relevant. Warum es für den weiteren Turnierverlauf trotzdem wichtig sein kann.
Mit dem dramatischen 2:1-Sieg in der Nachspielzeit ist Deutschland schon im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste als Gruppensieger in die K.o.-Runde eingezogen. Aus rein sportlicher Sicht hat das Spiel gegen Ecuador damit eigentlich keinerlei Bedeutung mehr für die Elf von Trainer Julian Nagelsmann.
Für den weiteren Turnierverlauf kann die Partie jedoch in Sachen Stimmung und Selbstvertrauen dem DFB-Team noch einen weiteren Schub geben, den man nicht unterschätzen sollte.
Flow behalten und Selbstvertrauen tanken
Nagelsmann wird seine Startformation gegen Ecuador wohl nur auf zwei Positionen wechseln - das hatte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bereits angekündigt.
Schon nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste hatte der Bundestrainer betont, wie wichtig es sei, im Flow bzw. Rythmus zu bleiben. Immerhin hat das DFB-Team seine vergangenen elf Spiele alle gewonnen.
Auch könnten Spieler, die bisher ihrer Form hinterherlaufen, gegen Ecuador noch einmal eine (letzte) Chance bekommen, sich für die K.o.-Spiele zu empfehlen. Leroy Sané, der bisher das in ihn gesetzte Vertrauen nur bedingt zurückzahlen konnte, könnte also noch einmal von Beginn an zum Einsatz kommen und sich etwas Leichtigkeit zurückholen.
Einzig die verletzungsbedingten Ausfälle von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Linksverteidiger Nathaniel Brown zwingen Nagelsmann zu Umstellungen. Sie werden von Antonio Rüdiger und David Raum ersetzt.
Kann sich die Defensive weiter einspielen?
Gerade der Ausfall Schlotterbecks könnte weh tun. Während beim bisher starken Brown Zuverischt herrscht, dass er rechtzeitig zum Sechzehntelfinale wieder fit wird, ist das WM-Aus des Dortmunders bereits amtlich. Mit Antonio Rüdiger von Real Madrid steht ein Innenverteidiger von internationalem Format als Ersatz bereit, der sich mit Jonathan Tah an seiner Seite weiter einspielen jedoch einspielen muss.
So könnte das Ecuador gerade für die deutsche Defensive ein wichtiges Etappenziel sein. Das neue Innenverteidiger-Duo kann sich ohne den Druck eines K.o.-Spiels auf dem Platz finden - und auch andere Problematiken könnten gelöst werden.
Denn so richtig sattelfest wirkte Deutschlands Verteidigung noch nicht. Gegen Curaçao und vor allem gegen die Elfenbeinküste offenbarten sich Schwächen in der Rückwärtsbewegung und im Zweikampfverhalten. Gegen offensiv bisher enttäuschende Ecuadorianer ist ein Spiel ohne Gegentor möglich - was für den weiteren Turnierverlauf Selbstvertrauen geben dürfte.
Deutschland will Signal nach innen und nach außen setzen
Egal, wer auf dem Platz steht: Niemand dürfte die Partie gegen Ecuador als lockeren Trainingskick begreifen. Es gilt, das Signal innerhalb der Mannschaft zu setzen, dass alle Spieler im Kader in jeder Situation die Fähigkeiten und die Gier haben, Spiele zu gewinnen.
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Um auch den gegnerischen Favoriten, die mitunter gestrauchelt sind, das Signal zu geben: "Wir kommen mehr und mehr in Top-Form und entwickeln eine Mentalität der Unbesiegbarkeit." Auswirkungen auf die Platzierung in der Gruppe hat die Partie für Deutschland somit nicht mehr, aber für das Selbstverständnis als Turniermannschaft könnte ein weiterer Sieg positive Auswirkungen haben.
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