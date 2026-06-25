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ZDF spezial - Erdbeben in Venezuela – Tausende Tote befürchtet

Erdbeben in Venezuela – Tausende Tote befürchtet

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Ein Feuerwehrmann rettet einen Hund aus einem zusammengebrochenen Gebäude nach dem Erdbeben in Caracas, Venezuela.

Nach zwei schweren Erdbeben in Venezuela laufen nationale und internationale Hilfen mit Hochdruck an. Noch ist die Lage unübersichtlich. Die US-Erdbebenwarte befürchtet tausende, wenn nicht sogar zehntausende Tote.

Die US-Erdbebenwarte befürchtet tausende, wenn nicht sogar zehntausende Tote. Betroffen sollen vor allem Städte in Zentralvenezuela sein. Die Übergangsregierung unter Interimspräsidentin Delcy Rodríguez hat den nationalen Notstand ausgerufen.

Das ZDFspezial „Erdbeben in Venezuela – Tausende Tote befürchtet“ informiert über den aktuellen Stand, Auswirkungen in den betroffenen Regionen und die laufenden Maßnahmen von nationalen und internationalen Einsatzkräften. Moderatorin Alica Jung spricht mit Anja Dargatz, der Leiterin des Landesbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung, die aktuell in Caracas ist und mit dem Seismologen Professor Torsten Dahm vom Helmholz-Institut.

  1. 24.06.2026, Venezuela, Caracas: Rettungskräfte durchsuchen nach einem Erdbeben die Trümmer eines eingestürzten Gebäudes.

    Wettlauf gegen die Zeit

    Jenifer Girke, Gert Anhalt
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  2. Anja Dargatz , Leiterin des Landesbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Venezuela im Gespräch mit Alica Jung

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  3. APTOPIX Venezuela Earthquake

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  4. Torsten Dahm // Geosphysiker und Seismologe Helmholtz-Institut im Gespräch mit Alica Jung

    Geophysiker: „Nachbeben stellen Gefahr dar“

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