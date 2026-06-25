Die US-Erdbebenwarte befürchtet tausende, wenn nicht sogar zehntausende Tote. Betroffen sollen vor allem Städte in Zentralvenezuela sein. Die Übergangsregierung unter Interimspräsidentin Delcy Rodríguez hat den nationalen Notstand ausgerufen.

Das ZDFspezial „Erdbeben in Venezuela – Tausende Tote befürchtet“ informiert über den aktuellen Stand, Auswirkungen in den betroffenen Regionen und die laufenden Maßnahmen von nationalen und internationalen Einsatzkräften. Moderatorin Alica Jung spricht mit Anja Dargatz, der Leiterin des Landesbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung, die aktuell in Caracas ist und mit dem Seismologen Professor Torsten Dahm vom Helmholz-Institut.