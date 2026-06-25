Hitzewelle: Extremes Wetter in Deutschland und Europa

Jüdische Gemeinde Berlin verschiebt Fest wegen Hitze
Die jüdische Gemeinde Chabad Berlin verschiebt ihren Festakt zum 30-jährigen Bestehen und ihr Straßenfest wegen der Wetterlage. Aufgrund der angekündigten extremen Hitze und einer aktuellen Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes finde das zunächst am Sonntag geplante Fest nun am 30. August statt, teilt die Gemeinde am Donnerstag mit. Das Fest soll am Jüdischen Campus in Berlin gefeiert werden. Anlass seien drei Jahrzehnte jüdisches Leben, Gemeinschaft und Zukunft, heißt es. Die im 18. Jahrhundert begründete orthodoxe jüdische Organisation Chabad-Lubawitsch gibt es heute in 70 Ländern weltweit. In Berlin verfügt sie auch über eine Synagoge und eine Mikwe.