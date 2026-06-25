Friedenspreis des Buchhandels geht an Philippe Sands

Auszeichnung des Deutschen Buchhandels:Friedenspreis geht an Jurist und Autor Philippe Sands
Der renommierte Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an den französisch-britischen Juristen und Autoren Philippe Sands.
Der französisch-britische Jurist und Autor Philippe Sands wird mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Er arbeitet als Menschenrechtsanwalt am Internationalen Gerichtshof in Den Haag.
Sands setze sich "für Gerechtigkeit, Frieden und die beharrliche Verteidigung des Völkerrechts ein", sagte Börsenvereins-Vorsteher Sebastian Guggolz, Vorsitzender des Stiftungsrats. "Der Nachkomme von Holocaustüberlebenden zeigt entlang der eigenen Familiengeschichte, wie dieses Recht entstanden ist und welche Erfahrungen hinter den Tatbeständen "Genozid" und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" stehen."
Sands wurde 1960 in London geboren. Er ist Professor für Internationales Recht am University College London sowie Gastprofessor an der Harvard Law School. Er arbeitet am Internationalen Gerichtshof in Den Haag und wirkte an bedeutenden Verfahren des internationalen Rechts mit. Dabei setzte er sich unter anderem für Palästinenser und Rohingya ein. Mit anderen Juristen entwickelte er den Tatbestand des "Ökozids" für Katastrophen durch globale Erderwärmung.
Neben der Veröffentlichung juristischer Fachliteratur ist Philippe Sands auch als literarischer Sachbuchautor tätig. In "Rückkehr nach Lemberg" und "Die Rattenlinie" schreibt er gegen das Vergessen an. Zwei Strafverfahren, an denen er am Internationalen Gerichtshof beteiligt war, bilden die Grundlage für "Die letzte Kolonie" und "Die Verschwundenen von Londres 38".
Quelle: dpa
Renommierte Auszeichnung wird seit 1950 verliehen
Der mit 25.000 Euro dotierte Preis wird zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse am 11. Oktober in der Paulskirche verliehen. Im vergangenen Jahr wurde der Historiker Karl Schlögel ausgezeichnet. Gewürdigt werden damit Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben.
Verliehen wird der Friedenspreis seit 1950. Preisträger waren unter anderen der "Urwalddoktor" Albert Schweitzer, der Geiger Yehudi Menuhin, die Schriftsteller Hermann Hesse und Astrid Lindgren, Vaclav Havel und Salman Rushdie.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Aktuelle Nachrichten
Schwer munitionsbelastetes Gebiet:Großbrand bei Neustrelitz: Hitze erschwert die Bekämpfungmit Video0:35