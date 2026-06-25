Friedenspreis des Buchhandels geht an Philippe Sands

Sands wurde 1960 in London geboren. Er ist Professor für Internationales Recht am University College London sowie Gastprofessor an der Harvard Law School. Er arbeitet am Internationalen Gerichtshof in Den Haag und wirkte an bedeutenden Verfahren des internationalen Rechts mit. Dabei setzte er sich unter anderem für Palästinenser und Rohingya ein. Mit anderen Juristen entwickelte er den Tatbestand des "Ökozids" für Katastrophen durch globale Erderwärmung.



Neben der Veröffentlichung juristischer Fachliteratur ist Philippe Sands auch als literarischer Sachbuchautor tätig. In "Rückkehr nach Lemberg" und "Die Rattenlinie" schreibt er gegen das Vergessen an. Zwei Strafverfahren, an denen er am Internationalen Gerichtshof beteiligt war, bilden die Grundlage für "Die letzte Kolonie" und "Die Verschwundenen von Londres 38".



Quelle: dpa