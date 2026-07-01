Update am Morgen: Wie Venezuela nach dem Beben weitermacht

Quelle: Christian Semm

Guten Morgen,

eigentlich sollte ich nach Rio de Janeiro fliegen, um die Stimmung der Brasilianer während der Fußball-WM einzufangen. Doch auch das gehört zu unserem Berufsalltag: Man macht einen Plan, und dann kommt alles anders. Das Erdbeben in Venezuela hat plötzlich den Fokus auf ein Land gerichtet, das für internationale Journalisten meistens verschlossen bleibt.

Es ist normalerweise äußerst schwierig, aus Venezuela zu berichten, weil man selten ein Visum bekommt. Einige Tage nach dem Beben war unklar, ob wir einreisen können. Doch plötzlich entschied die venezolanische Führung, Journalisten ins Land zu lassen, weil sie will, dass die Welt sieht, was hier gerade passiert.

heute-Sendung vom 30.06.2026 um 17:40 Uhr. 30.06.2026 | 1:09 min

Und plötzlich sind wir mittendrin in der großen Zerstörung, umgeben von unendlichem Leid. Viele Menschen in der besonders betroffenen Küstenregion La Guaira beklagen sich über ihre Regierung, die zu wenig tue, um ihnen in der Not zu helfen. An einem Foodtruck treffen wir Daniel Moreno. Er hatte Glück und überlebte das Beben: "Mein Haus ist zwar nicht eingestürzt, aber ich habe meine Familie, meine behinderte Mutter, meinen älteren Vater und meinen kleinen Sohn. Wir kämpfen ums Überleben."

Die Krise wäre eine Chance für Interimspräsidentin Delcy Rodríguez, sich als Krisenmanagerin zu zeigen. Aber die zunehmende Präsenz des Militärs dürfte der Opposition Sorgen bereiten. Friedensnobelpreisträgerin und Oppositionsführerin María Corina Machado hat angekündigt, nach Venezuela zurückkehren zu wollen.

Anfang Januar wurde Machthaber Nicolás Maduro nach der umstrittenen Militäroperation vom US-Militär gefangen genommen und in die USA gebracht. Im Stadtbild von Caracas ist er noch immer präsent. An vielen Orten hängen riesige Porträts des ehemaligen Präsidenten.

Doch dass sich etwas verändert hat in Venezuela, sieht man auch an dieser Szene: In der Hotellobby in der Hauptstadt Caracas sitzen US-Soldaten und warten entspannt auf ihren Hilfseinsatz im Erdbebengebiet. Das wäre bis vor ein paar Monaten noch undenkbar gewesen.

Mittagsmagazin vom 30.06.2026 um 14:44 Uhr. 30.06.2026 | 2:19 min

Das Erdbeben hat die Schwachstellen des autoritär geführten Landes schonungslos offengelegt. Und für viele Menschen setzt sich der Gedanke fest: Der Staat hilft uns nicht. Bereits vor dem Beben befand sich das Land in einer schweren Krise. Nach UN-Angaben waren rund 7,9 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Nach Schätzungen lebt zudem mehr als die Hälfte der Bevölkerung in extremer Armut.

Das Land wird nachhaltige Unterstützung brauchen, damit sich die Lebenssituation irgendwie verbessert. Den Menschen hier wäre es zu wünschen. Und wir Reporter versuchen das Land im Blick zu behalten.

Kommen Sie gut durch den Tag

Christian Semm, ZDF-Reporter in Venezuela

Was heute noch wichtig ist

Der Koalitionsausschuss will Reformen anschieben, Steuern stehen im Fokus // Die Renten werden zum 1. Juli erhöht // Die Besichtigung des Kölner Doms kostet nun 12 Euro Eintritt 01.07.2026 | 0:53 min

Beratungen über Reformen: Die Spitzen von CDU, CSU und SPD kommen heute im Kanzleramt zu einem Koalitionsausschuss zusammen. Im Vordergrund steht der Versuch einer Einigung über eine Steuerreform, die eine Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen bringen soll. Es soll aber auch über Arbeitsmarktreformen und weitere Entbürokratisierungsschritte gesprochen werden.

Kabinett tagt im Bundesverteidigungsministerium: Nato-Generalsekretär Mark Rutte wird als Gast kurz vor dem Gipfeltreffen des Bündnisses in der Türkei an der Sitzung teilnehmen. Das Kabinett will zum einen das Gesetz zur Stärkung der Reserve beschließen, das Arbeitgeber zur Freistellung von ehemaligen Wehrdienstleistenden für Übungen verpflichten soll. Zum anderen soll das Infrastruktur-Beschleunigungsgesetz der Bundeswehr das Kabinett passieren, mit dem der Bau von Kasernen, Flughäfen oder Übungsplätzen rascher umgesetzt werden soll.

heute Xpress vom 30.06.2026 um 14:46 Uhr. 30.06.2026 | 0:35 min

Kölner Dom kostet Eintritt: Von heute an müssen Touristen für den Kölner Dom Eintritt zahlen. Deutschlands bekannteste Kirche verlangt dann eine Zugangsgebühr von zwölf Euro. Es gibt Ermäßigungen und Ausnahmen. Gratis eintreten dürfen auch Besucher, die an einem Gottesdienst teilnehmen, eine Kerze anzünden oder beten wollen. Sie erhalten jedoch nur zu bestimmten Bereichen Zugang. Zahlende Gäste können hingegen den gesamten Kirchenraum besichtigen.

heute Xpress vom 30.06.2026 um 16:04 Uhr. 30.06.2026 | 0:29 min

Fußball-WM 2026

Besser kann es für Mexiko nicht laufen: Im Aztekenstadion löst der Co-Gastgeber gegen Ecuador das Ticket für das Achtelfinale.

Berauschendes zaubern auch die Franzosen auf den Platz. Beim 3:0 gegen Schweden spielen Kylian Mbappé, Michael Olise und Co. ihre Gegner stellenweise schwindlig.

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Zahl des Tages

Die mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen von heute an höhere Bezüge. Sie steigen um 4,24 Prozent. Eine Beispielrechnung: Wer eine monatliche Rente von rund 1.000 Euro bezieht, bekommt etwa 42,40 Euro mehr. Die Rente wird jährlich an die Lohnentwicklung angepasst.

Berlin direkt vom 29.06.2026 um 10:19 Uhr. 21.06.2026 | 4:03 min

Ein Lichtblick

Für manche Schüler ist das Thema Hitze im Unterricht erstmal durch: denn sie haben schon Ferien. Andere müssen noch ein paar Wochen durchhalten. In Nordrhein-Westfalen hilft ihnen das Projekt "Coole Schule" - mit Bäumen, Hochbeeten und weniger versiegelten Flächen auf Schulhöfen. So kann Unterricht sogar mal draußen stattfinden.

heute in Deutschland vom 30.06.2026 um 15:25 Uhr. 30.06.2026 | 2:00 min

Gesagt

Quelle: John Giles/PA/epa/dpa

Heute vor 65 Jahren wurde Diana, Princess of Wales, geboren. Sie eroberte die Herzen von Millionen im Sturm und wurde zur "Königin der Herzen". Eine echte Monarchin wollte sie aber nicht unbedingt sein, verriet sie der BBC 1995, zwei Jahre vor ihrem Tod:

Ich möchte Königin im Herzen der Menschen sein, aber ich sehe mich nicht als Königin dieses Landes. „ Prinzessin Diana im BBC-Interview

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Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 30.06.2026 | 2:03 min

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So wird das Wetter heute

Heute kann es vom Alpenrand bis zur Lausitz aus der Nacht heraus gewittrigen und unwetterartigen Starkregen geben, der im Tagesverlauf aber abklingt. Sonst wechseln Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern und Gewittern. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 28 Grad.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld