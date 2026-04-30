Update am Abend: Vermieter müssen zahlen und Bye bye GI?

Guten Abend,

Merz hat Trump kritisiert. Das mag der nicht so gerne. Seine Ankündigung, möglicherweise die US-Truppen aus Deutschland abzuziehen, riecht nach Revanche. Unterdessen zeigen immer mehr Zahlen, wie groß die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die deutsche Wirtschaft sind. Und die Koalition hat einen Weg gefunden, wie Mieter im sogenannten Heizungsgesetz doch etwas entlastet werden könnten.

Trump prüft Truppenabzug aus Deutschland

Das ist passiert: Möglicherweise ziehen die USA ihre Truppen aus Deutschland ab. Das schreibt US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Eine Entscheidung solle in Kürze getroffen werden.

Das ist der Hintergrund: Rund 39.000 US-amerikanische Soldaten sind in Deutschland stationiert. Die US-Truppen gelten als Sicherheitsgarant und sind wichtiger Wirtschaftsfaktor rund um die Stützpunkte. Trumps Androhung, sie abzuziehen, folgt direkt auf einen Schlagabtausch zwischen US-Präsident und Bundeskanzler Merz zum Iran-Krieg.

Das sagt eine Expertin: Sicherheitsexpertin Claudia Major warnt davor, "über jedes Stöckchen zu springen, das uns der US-Präsident hinhält". Wichtiger sei, dass sich die Europäer "darauf fokussieren, die eigene Verteidigungsfähigkeit in Europa aufzubauen". "Wir wissen, dass die USA immer weniger ein verlässlicher Partner sind", so Major im Interview mit dem ZDF-Morgenmagazin.

ZDF Morgenmagazin, 30.04.2026, 05:30 Uhr 30.04.2026 | 5:43 min

Leichtes Wachstum trotz Iran-Krieg - aber...

Das ist passiert: Nicht viel - aber mehr als erwartet: Die deutsche Wirtschaft ist zwischen Januar und März leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im ersten Quartal laut erster Schätzung des Statistischen Bundesamts um 0,3 Prozent gestiegen. Allerdings steigt die Inflation, die Arbeitslosigkeit stagniert, die Konsumlaune sinkt und die US-Zölle machen sich bei den Exporten bemerkbar.

Das ist der Hintergrund: "Der Iran-Krieg verhagelt nun die Bilanz", erklärt Sebastian Wanke von der staatlichen KfW-Bank. Angesichts des Krieges im Nahen Osten senkten zuletzt viele Wirtschaftsinstitute ihre Prognosen. Auch die Bundesregierung halbierte ihre Wachstumsprognose für 2026. Sie erwartet nur noch 0,5 Prozent.

Das sagt unsere Wirtschaftsexpertin: Zwar bezeichnet ZDF-Wirtschaftsexpertin Stephanie Barrett die Wirtschaftszahlen als positive "Überraschung". Aber auch sie sagt: "Der Iran-Krieg macht für die kommenden Quartale alle Hoffnungen zunichte." Weltweit bremse der Konflikt wegen steigender Energiepreise die Wirtschaft aus. "Deshalb sind die Zahlen heute nur eine Momentaufnahme und wohl eher die Ruhe vor dem Sturm."

ZDFheute Xpress, 30.04.2026, 10:48 Uhr 30.04.2026 | 0:28 min

News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Koalition plant Kostenbremse für Mieter

Das ist passiert: Mieter in Deutschland sollen bei einem Heizungswechsel nicht allein auf den Kosten für fossile Energie sitzen bleiben: Die Koalition hat im "Heizungsgesetz" festgelegt, dass Vermieter künftig die Hälfte der laufenden Heizkosten tragen sollen.

Das ist der Hintergrund: Im Februar hatten Union und SPD Eckpunkte für das neue "Heizungsgesetz" vorgelegt. Umstritten waren aber vor allem noch Regelungen zum Mieterschutz angesichts von Warnungen vor erhöhten Nebenkosten. Mit der Einigung kann die Reform jetzt ins Kabinett.

Das sagen Experten: Interessenvertreter von Vermietern wie der Eigentümerverband Haus & Grund oder der Immobilienverband Deutschland sprechen von einer "großen Mogelpackung" und "Investitionsbremse". Die Wahlfreiheit im Heizungskeller werde so wieder einkassiert. Auch Umweltschützer - etwa von WWF und BUND - kritisieren die Einigung. Fossile Heizungen dürften gar keine Option mehr sein. Mieterbund und Verbraucherzentrale zeigten sich hingegen zufrieden.

ZDFheute Xpress, 30.04.2026, 10:00 Uhr 30.04.2026 | 0:25 min

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Ratgeber: So wehren Sie sich gegen eine Benachteiligung durch KI

Ob Versicherung, Bewerbung oder Diagnose: KI entscheidet oft mit. Wie genau, bleibt meist unklar. So können Sie den Einsatz erkennen und sich gegen ungerechte Bewertungen wehren.

ZDF, Volle Kanne, 30.04.2026, 09:05 Uhr 30.04.2026 | 3:06 min

Sport

Wo die Probleme bei den Elfmeter-Diskussionen liegen: Im Spiel zwischen Atlético Madrid und dem FC Arsenal in der Champions League gab es wieder Elfer-Aufregung. Experte Thorsten Kinhöfer findet dafür deutliche Worte.

Was Michael Olise so besonders macht: Wenn jemand einem Harry Kane die Show stiehlt, muss er ein besonderer Typ sein. Michael Olise lässt im Moment jedes Fußballer-Herz höherschlagen - auch wenn er kaum spricht.

ZDF Sportstudio, 30.04.2026, 17 Uhr 30.04.2026 | 17:18 min

Europa League: SC Freiburg vor Halbfinale gegen Sporting Braga: In Braga will der SC Freiburg heute ab 21 Uhr dem ersten europäischen Titel der Vereinsgeschichte näher kommen. Doch reicht die Kraft im heißen Saisonendspurt?

Das lange Fußball-Wochenende

Schalke 04 kann am Samstagabend den Aufstieg in die Bundesliga klarmachen - mit einem Sieg gegen Düsseldorf. Und im Abendspiel der Bundesliga trifft Bayer Leverkusen auf RB Leipzig. Das alles dann zu sehen im aktuellen sportstudio - online first ab 22:30 Uhr. Zu Gast wird der vielleicht beste deutsche Schiedsrichter der letzten Jahre sein: Deniz Aytekin.

Am Sonntag wird es für die Frauen spannend: Bei der Champions League spielt der FC Bayern im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona. Ab 16:15 Uhr live im ZDF und im Stream:

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Der Leitzins soll weiter bei zwei Prozent liegen. Für viele eine abstrakte Zahl - dabei entscheidet er mit übers Geld, etwa im Supermarkt, auf dem Sparkonto und bei Krediten: So beeinflusst der Leitzins der EZB Ihr Geld

ZDFheute, 30.04.2026, 15:33 Uhr 30.04.2026 | 1:32 min

Ein Lichtblick

Im sächsischen Bannewitz hat ein Gemeindemitarbeiter beim Rasenmähen zehn Goldbarren gefunden. Da sich kein Besitzer gemeldet hat, ist das Gold der Gemeinde zugefallen. Die gibt es weiter an 30 Vereine und Initiativen.

ZDFheute Xpress, 30.04.2026, 14:07 Uhr 30.04.2026 | 1:08 min

Streaming-Tipps für den Abend

Mit der Doku-Reihe "White Tiger und das Sadistennetzwerk 764" rekonstruiert "Die Spur" die verstörende Recherche zu einem internationalen Online-Netzwerk, das Minderjährige manipuliert. Ausgangspunkt der dreiteiligen Serie ist ein Fall in Hamburg (ZDF True Crime, Reportage, 29 Minuten).

ZDF Die Spur, 24.04.2026, 18:00 Uhr 29.04.2026 | 29:07 min

Richard (Christoph Maria Herbst) ist gerade arbeitslos. Zudem hat sich seine Frau Anke (Brigitte Zeh) von ihm getrennt. Da kommt dem Mathematiker die geniale Idee, als Quereinsteiger an der Schule seiner Frau anzuheuern. Lehrer kann jeder! - oder? (ZDF, Komödie 2022, 89 Minuten)

Rezept des Tages: Hirse mit Staudensellerie und pochiertem Ei

ZDF Volle Kanne, 30.04.2026, 09:05 Uhr 30.04.2026 | 5:52 min

Sie sind auf der Suche nach einem leckeren, glutenfreien Rezept? Wie wäre es mit einem Gericht mit Hirse, gebratenem Sellerie und aromatischem Tomaten-Pesto?

Den Download zum Rezept finden Sie hier.

So wird das Wetter morgen

Am Freitag ist es überall sonnig und trocken. Im Westen und Süden weht ein frischer Wind aus Ost bis Südost. Die Höchstwerte erreichen 18 bis 27 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Nicola Frowein und das gesamte ZDFheute-Team