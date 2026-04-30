Pionier der Genforschung: Craig Venter ist tot

Er entschlüsselte das menschliche Genom und schuf das erste Bakterium mit künstlichem Ergbut: Der Genforscher Craig Venter ist tot.

Der US-amerikanische Genforscher Craig Venter ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er hatte das menschliche Erbgut entschlüsselt und das erste Bakterium mit künstlichem Erbgut geschaffen. 30.04.2026 | 0:33 min

Der US-amerikanische Genforschungs-Pionier Craig Venter ist tot. Der Wissenschaftler starb am Mittwoch im Alter von 79 Jahren in San Diego nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt, wie das von ihm gegründete J. Craig Venter Institute mitteilte. Bei der Therapie gegen eine kürzlich diagnostizierte Krebserkrankung seien unerwartete Nebenwirkungen aufgetreten.

Er entschlüsselte das menschliche Erbgut. 1999 forderte er ein internationales Forscherteam damit heraus, das schon lange daran gearbeitet hatte. Nach nur 15 Monaten erreichte er etwa zeitgleich mit dem öffentlich geförderten Human Genome Project das Ziel. Auch schuf Venter das erste Bakterium mit künstlichem Erbgut.

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Pionier mit Geschäftssinn

Der am 14. Oktober 1946 in Salt Lake City als Sohn eines deutschstämmigen Buchhalters geborene Forscher war auch umstritten. Er und sein Team kündigten während seiner Karriere in enormem Takt immer neue, teils unrealistische Entdeckungen und Vorhaben an - ein Bakterium mit künstlichem Erbgut etwa, um die Welt vor der Klimakatastrophe zu retten und neue Energiequellen zu erschließen. Oder die Entschlüsselung der Genome Zehntausender Menschen pro Jahr, um eine riesige Datenbasis für die Forschung zu haben.

Viele Kollegen warfen Venter immer wieder Größenwahn, Narzissmus und einen zu stark ausgeprägten Geschäftssinn vor. So beantragte Venters Firma nach der Entschlüsselung des Genoms Hunderte Patente, obwohl er erheblich von dem aus öffentlichen Mitteln finanzierten Human Genome Project profitiert hatte. Seitdem galt er als rücksichtsloser Privatisierer von Allgemeingut.

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Forschung in enormem Tempo

Der Forscher wurde jedoch auch mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er habe dazu beigetragen, sein Forschungsfeld von einer langsam voranschreitenden Grundlagenforschung zu einer skalierbaren, datengestützten Wissenschaft zu entwickeln, hieß es von seinem Institut. Zudem habe er immer darauf bestanden, dass Forschung einen Mehrwert für die echte Welt haben müsse.

"Craig war davon überzeugt, dass die Wissenschaft nur dann vorankommt, wenn Menschen bereit sind, über den Tellerrand hinauszuschauen, entschlossen zu handeln und Dinge zu schaffen, die es noch nicht gibt", erklärte der Präsident des Instituts, Anders Dale.

Kampf gegen das Altern

Venter kämpfte sein Leben lang gegen das Altern. Nach seiner wohl größten Errungenschaft, der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts, veröffentlichte der US-Wissenschaftler mit seinem eigenen Genom die erste genetische Blaupause eines einzelnen Menschen. Angesichts der daraus hervorgehenden Risikofaktoren - darunter eine erhöhte Herzinfarkt-Gefährdung - nahm Venter anschließend vorbeugend entsprechende Medikamente ein.

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Später gründete er eine eigene Firma mit dem Ziel, die "gesunde Lebenszeit" der Menschen zu verlängern. Venter sagte einmal der Deutschen Presse-Agentur:

Die Kenntnis von unseren genetischen Risiken bedeutet Macht - die Macht, ihnen entgegenzusteuern. „ Craig Venter

Quelle: dpa, KNA