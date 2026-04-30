Der Leitzins soll weiter bei zwei Prozent liegen. Für viele eine abstrakte Zahl - dabei entscheidet er mit übers Geld, etwa im Supermarkt, auf dem Sparkonto und bei Krediten.

Mit dem Leitzins versucht die EZB indirekt, die Inflation zu beeinflussen. Er gilt für Banken, wirkt sich aber auch auf Verbraucher und Unternehmen aus. 30.04.2026 | 1:32 min

Seit Juni 2025 hat sich der Leitzins nicht verändert. Auch heute hat die Europäische Zentralbank (EZB) verkündet, den Zinssatz für Einlagen bei zwei Prozent zu belassen. Aber was bedeutet diese Zahl für Verbraucher?

"Tatsächlich ist das, was wir Leitzins nennen, nicht nur ein Zins. Es gibt drei", erklärt Prof. Dr. Zeno Enders, Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Heidelberg.

Drei Leitzinssätze Die Europäische Zentralbank legt drei verschiedene Leitzinsen fest:

1. Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft: Gilt als der wichtigste Leitzins der EZB. Zu diesem Zinssatz können sich Geschäftsbanken in der Regel für eine Woche Zentralbankgeld leihen.

2. Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität: Zu diesem Zinssatz können sich Banken über Nacht Geld von der EZB leihen. Er bildet die obere Zinsgrenze für Tagesgeld einer Bank.

3. Zinssatz für die Einlagefazilität: Zu diesem Zinssatz können Banken überschüssiges Zentralbankgeld bis zum nächsten Geschäftstag bei der EZB anlegen. Er bildet die Untergrenze des Zinses für Tagesgeld.

Was sind diese Leitzinsen?

Banken können sich bei der EZB Geld leihen und dort auch Geld anlegen. Die Leitzinsen geben an, zu welchem Preis das passiert. Das macht die EZB, um die Wirtschaft im Euroraum zu steuern. Der Plan dabei: Die Preise sollen für alle stabil bleiben, etwa im Restaurant, beim Shoppen und im Supermarkt.

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1. Wie wirkt der Leitzins im Supermarkt?

Mittelfristig hat sich die EZB zum Ziel gesetzt, eine Inflation von rund zwei Prozent zu erreichen: "Das heißt, dass die Preise langsam und konstant steigen sollen", sagt Enders. Einfach vorgeben kann die EZB aber nicht, wie viel etwas kosten soll. Banken und Geschäfte dürfen selbst darüber entscheiden.

Indirekt nimmt die EZB trotzdem Einfluss - dadurch, dass sie den Leitzins rauf und runter steuert. Das funktioniert so: Legt die EZB einen hohen Leitzins fest, macht das Kredite eher teurer und Sparen, also Geld anlegen, attraktiver. Unternehmen und Verbraucher kaufen weniger ein und investieren weniger Geld. Wenn die Nachfrage sinkt, steigen die Preise langsamer - zum Beispiel im Supermarkt.

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Wenn die EZB stattdessen einen niedrigen Leitzins festlegt, dreht sich das Prinzip um. Das Ziel ist dann, die Wirtschaft anzukurbeln und eine zu niedrige Inflation zu verhindern. Das kann zur Folge haben, dass Menschen ihr Geld eher ausgeben statt zu sparen. Eine anziehende Nachfrage führt aber oft zu schneller steigenden Preisen - auch im Supermarkt. Bis sich der Effekt durchschlage, dauere es meist ein wenig, weiß der Experte für Wirtschaftspolitik.

Was ist Inflation? Inflation bedeutet, dass die Preise für Waren und Dienstleistungen über längere Zeit steigen und Geld dadurch an Kaufkraft verliert. In Deutschland misst das Statistische Bundesamt diese Entwicklung mit dem sogenannten Verbraucherpreisindex. Dafür wird ein "Warenkorb" festgelegt, der typische Ausgaben von privaten Haushalten abbildet. Darunter fallen Ausgaben für Lebensmittel, Miete, Energie, Kleidung oder Dienstleistungen. Die Preise werden regelmäßig erhoben und zum Verbraucherpreisindex zusammengefasst.



Die Inflationsrate zeigt, wie stark sich dieser Index verändert. Üblicherweise wird betrachtet, wie sich die Preise eines Monats im Vergleich zum Vorjahresmonat verändert haben.

2. Wie wirkt der Leitzins auf Kredite?

Legt die EZB einen hohen Leitzins fest, macht das Kredite eher teurer - aber warum ist das so? Banken können sich bei der EZB Geld leihen, wenn sie dafür Zinsen zahlen. Privatpersonen können das nicht. Zu spüren bekommen Privatpersonen die Leitzinserhöhung trotzdem, denn die Banken geben die Zinsen, die sie der EZB zahlen, an ihre Kundinnen und Kunden weiter - in der Regel mit einem Aufschlag.

Wenn der Leitzins steigt, wird es für Banken teurer, sich bei der EZB Geld zu leihen. Bedeutet für Verbraucher: Wollen die bei ihrer Bank Geld leihen, steigt auch für sie meist der Preis.

Wenn man sich die Kreditzinsen anschaut, dann sieht man, dass Banken hier relativ schnell reagieren. „ Prof. Dr. Zeno Enders, Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Heidelberg

Wichtig wird das etwa, wenn man einen Kredit für den Autokauf abschließen möchte. Ist der Leitzins hoch, sind es meist auch die Kreditzinsen fürs Auto. Ist er dagegen niedrig, zahlt man oft weniger für seinen Kredit.

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3. Wie wirkt der Leitzins beim Sparen?

Im Gegensatz zu Krediten können Verbraucher beim Sparen von hohen Zinsen profitieren. Banken können ihr Geld bei der EZB parken und bekommen dafür die Zinsen, die der aktuelle Einlagenzins angibt. Auch hier können die Banken die Konditionen der EZB an ihre Kunden weitergeben, etwa bei Tages- und Festgeldkonten.

Parken Verbraucher ihr Geld bei der Bank, bekommen sie bei hohen Leitzinsen oft mehr Zinsen auf ihr Sparkonto. Ist der Zinssatz niedrig oder gleich Null, gibt's fürs Sparen dagegen kaum etwas von der Bank.

Die Praxis zeigt hier, dass Banken gern länger damit warten, hohe Sparzinsen an ihre Kunden weiterzugeben. Letztendlich entscheidet jede Bank selbst, in welchem Umfang sie die veränderten Leitzinsen weitergibt.