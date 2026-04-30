Ein Mann hat in London zwei Juden mit einem Messer attackiert. Zu der Tat und weiteren Angriffen bekannte sich die pro-iranische Terrorgruppe HAYI. ZDFheute live dazu, was über sie bekannt ist.

Nach dem Messerangriff auf zwei Juden in London am Mittwoch reklamiert die pro-iranische Terrorgruppe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (HAYI) die Tat für sich.

Ein 45-jährige Angreifer hatte im jüdisch geprägten Stadtteil Golders Green zwei Männer mit einer Stichwaffe verletzt. Die beiden Opfer schweben nicht in Lebensgefahr. Die Angreifer wurde mit Elektroschockern überwältigt und festgenommen. Die Behörden stufen die Tat als Terrorakt ein.

Die bisher weitgehend unbekannte Gruppe HAYI hatte seit Beginn des Iran-Kriegs mehrere Anschläge in Europa für sich beansprucht.

Was ist über HAYI und die Verbindung der Terrorgruppe zum Regime in Iran bekannt? Wird die Gefahr antisemitisch motivierter Angriffe in Europa immer größer? Darüber spricht Sara Bildau bei ZDFheute live mit dem Iran- und Terrorismusexperten Hans-Jakob Schindler.

Hans-Jakob Schindler ... Quelle: ZDF ... ist Nahost-Experte und "Senior Director" beim "Counter Extremism Project". Er arbeitete unter anderem in der Forschung und für den UN-Sicherheitsrat im Bereich Terrorismusüberwachung. Schindler schrieb seine Doktorarbeit über internationalen Terrorismus an der schottischen Universität in St. Andrews.