Verfassungsschutz warnt vor Anschlägen pro-iranischer Terrorgruppe

Terror mit Sprengstoff oder Waffen:Verfassungsschutz warnt vor Anschlägen pro-iranischer Gruppe
In den letzten Wochen hat es in Europa Brandanschläge der Terrorgruppe HAYI gegeben. Der Verfassungsschutz warnt jetzt vor Anschlägen mit Waffen oder Sprengstoff durch die Gruppe.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz befürchtet bei der pro-iranischen Gruppe Harakat Aschab al-Jamin al-Islamija (HAYI) eine neue Eskalationsstufe in Europa. Die Behörde erklärte auf Anfrage des "Handelsblatts" (Dienstagsausgabe):
Anschläge mit Sprengstoff oder Waffen?
Gemeint ist ein möglicher Übergang von Brandstiftungen zu Anschlägen mit Sprengstoff oder Waffen. Hintergrund sind mehrere Anschläge auf jüdische und US-amerikanische Einrichtungen in europäischen Ländern seit dem 9. März, darunter auch in Deutschland.
Zu den Angriffen, insbesondere Brandanschlägen, habe sich die Gruppierung HAYI mittels Videos bekannt, erklärte der Verfassungsschutz. Die Taten erfolgten demnach "jeweils in den Nacht- oder frühen Morgenstunden und verliefen bislang ohne Personenschäden". Es seien "vor allem Einrichtungen in den Benelux-Staaten und Großbritannien angegriffen" worden.
HAYI droht israelischen Einrichtungen und "Feinden des Islam"
Der Verfassungsschutz vermutet hinter der Gruppierung ein irakisch-schiitisches Netzwerk:
HAYI benenne "zudem neuerdings klar ihre politische Motivation hinter den Taten und drohe offen israelischen Einrichtungen sowie den sogenannten 'Feinden des Islams' in Europa".
In den vergangenen Wochen waren im Großraum London sechs Ziele angegriffen worden, darunter ein jüdischer Rettungsdienst und ein persischsprachiges Medienunternehmen.
Brandanschlag auf Synagoge im britischen Harrow
Bei dem jüngsten Angriff am Samstag war eine Flasche mit einem Brandbeschleuniger durch das Fenster einer Synagoge in Harrow vor den Toren von London geworfen worden.
Nach Angaben der Organisation SITE Intelligence Group übernahm die bislang wenig in Erscheinung getretene Gruppe HAYI die Verantwortung für einen Teil der Angriffe. Die Organisation unterhält demnach enge Verbindungen zu Iran.
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