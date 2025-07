Update am Morgen: Richterwahl: Die Union in der AfD-Linken-Falle

Nun ist die Wahl geheim. Woher die Stimmen kommen, ist am Ende kaum nachzuvollziehen. Die AfD dürfte aber dennoch behaupten, Zünglein an der Waage gewesen zu sein. Das ist die Falle, in die CDU und CSU heute tappen könnten. Und der Preis dafür, dass sie die Mehrheit für ihren Kandidaten nicht zusammen mit der Linken organisieren wollte.