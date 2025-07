Der Anteil von Kohle an der Stromerzeugung in Europa hingegen war im Juni so gering wie noch nie - Ember schätzt ihn auf 6,1 Prozent für den gesamten Kontinent gegenüber 8,8 Prozent im Jahr 2024. Selbst in den für Kohlestrom bekannten Ländern Deutschland und Polen sei die Stromerzeugung durch diese fossile Energiequelle im Juni stark zurückgegangen, hieß es.