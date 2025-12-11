Update am Abend: Vertagen und Mahnen - der Tag

Guten Abend,

stundenlange Beratungen bis in den Abend - mittlerweile kennt man das ja vom Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD. Nun haben die Parteispitzen in Berlin wieder einmal lange zusammengesessen. Heute Morgen verkündeten Friedrich Merz, Markus Söder, Bärbel Bas und Lars Klingbeil dann, worauf sie sich einigen konnten: Beim Ausbau der Infrastruktur soll es vorangehen - Schienenvorhaben, Autobahn-Neubauprojekte und der Ersatz von Brücken sollen künftig oberste Priorität haben. Das ist der Kern eines geplanten Infrastrukturgesetzes und die erste von zwei zentralen Einigungen.

Die zweite betrifft das oft gescholtene sogenannte "Heizungsgesetz" der Ampel-Koalition. Kanzler Merz wiederholte seine Ankündigung, es abschaffen und durch ein technologieoffeneres, flexibleres und einfacheres "Gebäudemodernisierungsgesetz" ersetzen zu wollen. Jetzt gibt sich die Koalition einen Fahrplan: Eckpunkte sollen bis Jahresende von den Fraktionen ausgearbeitet werden, damit das Gesetz im Frühjahr auf den Weg gebracht werden kann.

Das schwarz-rote Spitzenpersonal sprach bei seiner Pressekonferenz neben inhaltlichen Themen wieder einmal auch viel über die interne Zusammenarbeit: Merz bilanzierte ein "arbeitsintensives und erfolgreiches Jahr 2025", Klingbeil sah "maßgebliche Weichen für das Land gestellt" und Söder eines der "effektivsten Gremien der Zusammenarbeit". Ganz klar, man wollte Geschlossenheit ausstrahlen, Tatkraft demonstrieren - allein: Messbar sind die Ergebnisse (vorerst) noch nicht.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Wenn Sie unser Update am Morgen gelesen haben, wussten Sie es bereits: Mark Rutte ist heute in Berlin. Und der Nato-Generalsekretär hatte gleich mehrere Termine, bei denen sich genaues Hinhören lohnte:

Rutte I - beim Bundeskanzler: Mit Friedrich Merz beriet der Niederländer unter anderem über den "Friedensplan" der USA für die Ukraine. Diese habe US-Präsident Donald Trump einen überarbeiteten Friedensplan vorgelegt, sagte Merz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Nach seinen Worten enthält dieser Plan auch den Streitpunkt Gebietsabtretungen.

Rutte II - die Grundsatzrede: Bei einer Veranstaltung der Münchener Sicherheitskonferenz wurde Rutte mit Blick auf Russland deutlich: "Wir sind Russlands nächstes Ziel". Die Dringlichkeit dieser Bedrohung sähen demnach nicht alle Verbündeten. Er forderte erneut mehr Engagement für höhere Verteidigungsausgaben und die Unterstützung der Ukraine. Er wiederholte auch seine Aussage, dass US-Präsident Trump der Einzige sei, der Russlands Präsidenten Wladimir Putin an den Verhandlungstisch bekommen könne.

ZDFheute live beschäftigt sich heute mit dem Soldatenmangel in der Ukraine und fragt: "Sind Kampfroboter die letzte Chance?" Einschätzungen liefern der Militärexperte Julian Werner und ZDF-Reporterin Alica Jung aus Kiew. Los geht es um 19.30 Uhr.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Ausführlich informiert

Teures Heizen: Um rund 27 Prozent haben sich die Preise für Fernwärme für Kunden zuletzt erhöht. Es laufen Klagen und Verfahren. ZDF frontal berichtet heute über die Gründe für die Preissteigerung:

Kritik an geplanter Pflegereform: Die Bundesregierung plant eine Reform der Pflege, insbesondere der Finanzierung. "Wir müssen viel früher anfangen", mahnt jedoch die Präsidentin des deutschen Pflegerats, Christine Vogler. Sie fordert, viel stärker auf Prävention zu setzen:

Der sportliche Tag

So viele Spiele wie noch nie, so viel Preisgeld wie noch nie und so viele Deutsche wie noch nie: Im "Ally Pally" steigt ab heute Abend die Darts-WM der Superlative. Alles Wichtige im FAQ:

An der Spitze des eben erst gegründeten Verbands der Fußball-Bundesliga der Frauen (FBL) steht Katharina Kiel, Direktorin Frauenfußball bei Eintracht Frankfurt. Unser Autor Frank Hellmann stellt die Funktionärin vor: Welche Ziele hat die FBL-Präsidentin mit der neuen Interessenvereinigung, und wie sieht der Hintergrund der 33-Jährigen aus?

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

14,06 Milliarden Euro. So viel haben die Menschen in Deutschland im Jahr 2024 insgesamt gespendet. Das geht aus einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Fast jeder Zweite gab nach eigenen Angaben einen Teil seines Geldes für den guten Zweck. Wie sich die Spendenbereitschaft zwischen den Bundesländern unterscheidet, lesen Sie hier:

Gesagt

Natürlich kehre ich zurück. „ María Corina Machado, venezolanische Friedensnobelpreisträgerin

Ihre Ausreise aus Venezuela, um in Oslo den Friedensnobelpreis entgegenzunehmen, gelang María Corina Machado unter extremer Gefahr. Trotzdem plant die Oppositionelle, die vom Regime in ihrer Heimat als Terroristin betrachtet wird, ihre Rückkehr. Sie wolle die "Tyrannei" im Land beenden.

Service

Plätzchen günstig backen: Plätzchenduft gehört zur Adventszeit, doch viele Zutaten sind so teuer wie nie. Experte Manfred Stiefel erklärt, wie man mit einfachen Tricks Geld spart und trotzdem leckere Plätzchen zaubert:

Streaming-Tipp für den Feierabend

Viele Deutsche sind von der Schönheit Frankreichs und seinem sprichwörtlichen "Savoir Vivre" so fasziniert, dass sie für immer bleiben wollen. So erging es auch Lisa Spengler und Tabea Kannengießer nach einem Urlaub in der Bretagne.

"Abenteuer Auswandern - Neuanfang in Frankreich" begleitet die beiden jungen Frauen aus dem Saarland bei ihrem Abenteuer, am "Ende der Welt", in der Region Finistère ganz im Nordwesten des Landes, ein neues Leben aufzubauen (45 Minuten).

