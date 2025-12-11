  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Kevin Kühnert: Der Ex-SPD-Generalsekretär hat einen neuen Job

Neuer Job:Das macht Kevin Kühnert nach seinem Rückzug aus der Politik

|

Vor einem Jahr zog sich Kevin Kühnert aus der Politik zurück, jetzt hat der frühere SPD-Generalsekretär einen neuen Job - und könnte bald wieder im Bundestag anzutreffen sein.

Kevin Kühnert

Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wird künftig für die Nichtregierungsorganisation Finanzwende arbeiten. Dort soll er Leiter des Bereichs Steuern, Verteilung und Lobbyismus werden.

11.12.2025 | 0:37 min

Der frühere Bundestagsabgeordnete und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wird Lobbyist für alternative Finanzpolitik. Der 36-Jährige übernimmt bei der Bürgerbewegung Finanzwende die Leitung des Bereichs Steuern, Verteilung und Lobbyismus, wie der Verein am Donnerstag erklärte.

Finanzwende war von dem früheren Grünen-Finanzexperten im Bundestag, Gerhard Schick, als Gegengewicht zur einflussreichen Finanzlobby gegründet worden.

SPD-Generalsekretär Kühnert tritt zurück

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert war im Oktober 2024 mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Was dahinter steckte.

07.10.2024 | 1:27 min

Kühnert: Finanzwende als Gegengewicht zur Finanzlobby

Kühnert war immer wieder mit der Forderung nach tiefgreifenden Reformen aufgefallen und hatte Debatten über eine Neuauflage sozialistischer Ideen entfacht. "Extreme Ungleichheit verbaut nicht nur Lebenschancen. Sie verzerrt auch zunehmend Debatten in Medien und Politik", sagte er.

Finanzwende ist auf dem besten Weg, ein effektives Gegengewicht der Finanzlobby zu werden - und ich möchte aktiv dazu beitragen, dass dieses Mammutprojekt gelingt.

Kevin Kühnert

Reichtum werde weltweit immer offener als Machtinstrument missbraucht, so Kühnert. Nötig seien "starke überparteiliche Anstrengungen, um sich dem entgegenzustellen". "Daran arbeite ich ab sofort bei Finanzwende aktiv mit." Finanzwende-Mitgründer Schick begrüßte Kühnerts Schritt "außerordentlich". 

Kevin Kühnert SPD | Generalsekretär

Im ZDF-Morgenmagazin forderte der damalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert im Juli 2024 Gleichberechtigung von Beschäftigten. Man müsse über Steuersenkungen nachdenken.

08.07.2024 | 5:05 min

Finanzwende hat nach eigenen Angaben mehr als 17.000 Mitglieder und wurde 2018 anlässlich des zehnten Jahrestages der Lehman-Brothers-Pleite gegründet. Der Verein fordert nach eigener Darstellung "stabilere, faire und nachhaltige Finanzmärkte" und sieht sich als Gegengewicht zum Einfluss der großen Banken und Versicherer. Dort arbeitet auch die ehemalige Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker, die durch Ermittlungen in Cum-Ex-Steuerbetrugsfällen bekannt wurde.

Rückzug aus Politik nach Bedrohungen

Kühnert war als Bundesvorsitzender der SPD-Jugendorganisation Jusos bekannt geworden. Von 2019 bis 2021 war er stellvertretender SPD-Vorsitzender und von 2021 bis zu seinem Rücktritt im Herbst 2024 Generalsekretär. Seinen Berliner Bundestagswahlkreis gewann er 2021, bei der Bundestagswahl 2025 trat er nicht mehr an.

Heidi Reichinnek

Migräne oder Herzinfarkt: Erste Politiker sprechen über ihre Erkrankungen. ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Christiane Hübscher erklärt, warum das bisher ein Tabu war.

09.12.2025 | 1:47 min

Seinen überraschenden Rückzug begründete Kühnert mit körperlichen Angriffen und Bedrohungen, unter anderem von Neonazis und Corona-Leugnern, wie er im April in der "Zeit" erläuterte.

Quelle: dpa, AFP, Reuters
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 11.12. in dem Beitrag "Ex-SPD-Generalsekretär Kühnert hat neuen Job" erstmals um 10:40 Uhr.
Thema
Kevin Kühnert

Mehr zu Politikern

  1. Kevin Kühnert, aufgenommen am 15.01.2024 in Berlin

    Rücktritt als Generalsekretär:Kevin Kühnert: Der Polit-Popstar der SPD

    von Stefanie Reulmann
  2. Sören Pellmann (l), Fraktionsvorsitzender von Die Linke im Bundestag, und Heidi Reichinnek, Fraktionsvorsitzende von Die Linke im Bundestag, sprechen nach der Abstimmung zum Rentenpaket bei einer Pressekonferenz.

    Nach Reichinnek-Äußerung über Migräne :Wie Politiker mit gesundheitlichen Problemen umgehen

    von Jan Henrich und Christiane Hübscher
    mit Video1:47
  3. Gerhard Schröder

    Altkanzler in der Klinik:Burnout: Gerhard Schröder in Behandlung

  4. Christian Lindner und Franca Lehfeldt

    Die Branche "wird niemanden überraschen":Christian Lindner hat einen neuen Job

Mehr zu Lobbyismus

  1. Lobbyismus im Berliner Regierungsviertel
    Exklusiv

    Lobbyismus in der Politik:Wie leicht ist der Zugang zur Macht?

    von Christian Fuchs
    mit Video28:36
  2. Typical: Reichstagsgebäude
    FAQ

    Blackbox Interessenvertretung?:Demokratie: Wann Lobbyismus zum Problem wird

    von Nicolas Wildschutz
    mit Video28:36
  3. Bundestag

    Kritik von Finanzwende:Finanzlobby mit "Dauerberieselung" im Bundestag

    mit Video28:36
  4. Der Bundestag

    Transparenzregeln im Bundestag:Nebeneinkünfte: Ein Problem in der Politik?

    von Lukas Wagner