Kevin Kühnert: Der Ex-SPD-Generalsekretär hat einen neuen Job

Neuer Job:Das macht Kevin Kühnert nach seinem Rückzug aus der Politik
Vor einem Jahr zog sich Kevin Kühnert aus der Politik zurück, jetzt hat der frühere SPD-Generalsekretär einen neuen Job - und könnte bald wieder im Bundestag anzutreffen sein.
Der frühere Bundestagsabgeordnete und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wird Lobbyist für alternative Finanzpolitik. Der 36-Jährige übernimmt bei der Bürgerbewegung Finanzwende die Leitung des Bereichs Steuern, Verteilung und Lobbyismus, wie der Verein am Donnerstag erklärte.
Finanzwende war von dem früheren Grünen-Finanzexperten im Bundestag, Gerhard Schick, als Gegengewicht zur einflussreichen Finanzlobby gegründet worden.
Kühnert: Finanzwende als Gegengewicht zur Finanzlobby
Kühnert war immer wieder mit der Forderung nach tiefgreifenden Reformen aufgefallen und hatte Debatten über eine Neuauflage sozialistischer Ideen entfacht. "Extreme Ungleichheit verbaut nicht nur Lebenschancen. Sie verzerrt auch zunehmend Debatten in Medien und Politik", sagte er.
Reichtum werde weltweit immer offener als Machtinstrument missbraucht, so Kühnert. Nötig seien "starke überparteiliche Anstrengungen, um sich dem entgegenzustellen". "Daran arbeite ich ab sofort bei Finanzwende aktiv mit." Finanzwende-Mitgründer Schick begrüßte Kühnerts Schritt "außerordentlich".
Finanzwende hat nach eigenen Angaben mehr als 17.000 Mitglieder und wurde 2018 anlässlich des zehnten Jahrestages der Lehman-Brothers-Pleite gegründet. Der Verein fordert nach eigener Darstellung "stabilere, faire und nachhaltige Finanzmärkte" und sieht sich als Gegengewicht zum Einfluss der großen Banken und Versicherer. Dort arbeitet auch die ehemalige Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker, die durch Ermittlungen in Cum-Ex-Steuerbetrugsfällen bekannt wurde.
Rückzug aus Politik nach Bedrohungen
Kühnert war als Bundesvorsitzender der SPD-Jugendorganisation Jusos bekannt geworden. Von 2019 bis 2021 war er stellvertretender SPD-Vorsitzender und von 2021 bis zu seinem Rücktritt im Herbst 2024 Generalsekretär. Seinen Berliner Bundestagswahlkreis gewann er 2021, bei der Bundestagswahl 2025 trat er nicht mehr an.
Seinen überraschenden Rückzug begründete Kühnert mit körperlichen Angriffen und Bedrohungen, unter anderem von Neonazis und Corona-Leugnern, wie er im April in der "Zeit" erläuterte.
