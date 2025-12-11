Kevin Kühnert: Der Ex-SPD-Generalsekretär hat einen neuen Job

Vor einem Jahr zog sich Kevin Kühnert aus der Politik zurück, jetzt hat der frühere SPD-Generalsekretär einen neuen Job - und könnte bald wieder im Bundestag anzutreffen sein.

Das macht Kevin Kühnert nach seinem Rückzug aus der Politik

Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wird künftig für die Nichtregierungsorganisation Finanzwende arbeiten. Dort soll er Leiter des Bereichs Steuern, Verteilung und Lobbyismus werden. 11.12.2025 | 0:37 min

Der frühere Bundestagsabgeordnete und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wird Lobbyist für alternative Finanzpolitik. Der 36-Jährige übernimmt bei der Bürgerbewegung Finanzwende die Leitung des Bereichs Steuern, Verteilung und Lobbyismus, wie der Verein am Donnerstag erklärte.

Finanzwende war von dem früheren Grünen-Finanzexperten im Bundestag, Gerhard Schick, als Gegengewicht zur einflussreichen Finanzlobby gegründet worden.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert war im Oktober 2024 mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Was dahinter steckte. 07.10.2024 | 1:27 min

Kühnert: Finanzwende als Gegengewicht zur Finanzlobby

Kühnert war immer wieder mit der Forderung nach tiefgreifenden Reformen aufgefallen und hatte Debatten über eine Neuauflage sozialistischer Ideen entfacht. "Extreme Ungleichheit verbaut nicht nur Lebenschancen. Sie verzerrt auch zunehmend Debatten in Medien und Politik", sagte er.

Finanzwende ist auf dem besten Weg, ein effektives Gegengewicht der Finanzlobby zu werden - und ich möchte aktiv dazu beitragen, dass dieses Mammutprojekt gelingt. „ Kevin Kühnert

Reichtum werde weltweit immer offener als Machtinstrument missbraucht, so Kühnert. Nötig seien "starke überparteiliche Anstrengungen, um sich dem entgegenzustellen". "Daran arbeite ich ab sofort bei Finanzwende aktiv mit." Finanzwende-Mitgründer Schick begrüßte Kühnerts Schritt "außerordentlich".

Im ZDF-Morgenmagazin forderte der damalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert im Juli 2024 Gleichberechtigung von Beschäftigten. Man müsse über Steuersenkungen nachdenken. 08.07.2024 | 5:05 min

Finanzwende hat nach eigenen Angaben mehr als 17.000 Mitglieder und wurde 2018 anlässlich des zehnten Jahrestages der Lehman-Brothers-Pleite gegründet. Der Verein fordert nach eigener Darstellung "stabilere, faire und nachhaltige Finanzmärkte" und sieht sich als Gegengewicht zum Einfluss der großen Banken und Versicherer. Dort arbeitet auch die ehemalige Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker, die durch Ermittlungen in Cum-Ex-Steuerbetrugsfällen bekannt wurde.

Rückzug aus Politik nach Bedrohungen

Kühnert war als Bundesvorsitzender der SPD-Jugendorganisation Jusos bekannt geworden. Von 2019 bis 2021 war er stellvertretender SPD-Vorsitzender und von 2021 bis zu seinem Rücktritt im Herbst 2024 Generalsekretär. Seinen Berliner Bundestagswahlkreis gewann er 2021, bei der Bundestagswahl 2025 trat er nicht mehr an.

Migräne oder Herzinfarkt: Erste Politiker sprechen über ihre Erkrankungen. ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Christiane Hübscher erklärt, warum das bisher ein Tabu war. 09.12.2025 | 1:47 min

Seinen überraschenden Rückzug begründete Kühnert mit körperlichen Angriffen und Bedrohungen, unter anderem von Neonazis und Corona-Leugnern, wie er im April in der "Zeit" erläuterte.

Quelle: dpa, AFP, Reuters