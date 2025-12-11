"Time Magazine" erklärt KI-Architekten zur Person des Jahres

Jedes Jahr bestimmt das "Time Magazine", wer oder was die Welt am stärksten beeinflusst hat. 2025 sind es die Entwickler künstlicher Intelligenz. Die Personen des Jahres seit 1927.

Von Donald Trump bis zu den "Architekten der KI": Wen das "Time Magazine" in den vergangenen zehn Jahren zur Person des Jahres ernannt hat.

Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI) und Elon Musk (xAI) teilen sich mit weiteren Tech-Größen und anderen, die zur Entwicklung von KI beitragen, den Titel Person des Jahres 2025.

Schon 99-mal hat das "Time Magazine" die einflussreichste Person des Jahres bestimmt. 1927 erhielt Charles Lindbergh den ersten Titel. Der US-amerikanische Flugzeugpilot flog als erster Mensch allein über den Atlantik.

Dass sich das "Time Magazine" bei seiner Auswahl auf das Geschehen in seiner Heimat USA fokussiert, ist eindeutig. So haben US-Präsidenten in den Augen der "Time"-Redaktion 24 Jahre am stärksten geprägt. In vielen Jahren erhielt der neu gewählte Präsident den Titel - etwa Donald Trump 2016 und 2024.

Bill Clinton galt so 1992 als einflussreichste Person des Jahres. Sechs Jahre später erhielt Clinton den Titel erneut - weil es wegen seiner Beziehung zu Monica Lewinsky ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn gab. Mit ihm auf dem "Time"-Cover war 1998 der Anwalt Kenneth Starr, dessen "Starr-Report" die Basis für das Verfahren gelegt hatte. Das Verfahren scheiterte aber und der Präsident blieb im Amt.

Nur wenige Frauen erhielten den Titel

Außerdem fällt die Wahl für die einflussreichste Person des Jahres meistens auf Männer. Nur selten erhielten Frauen alleine den Titel.

Das Magazin machte 1936 Wallis Simpson zur ersten weiblichen Person des Jahres. Der Grund: Die US-Amerikanerin heiratete den britischen König Eduard VIII. Um die Ehe mit Wallis Simpson eingehen zu können, verzichtete Eduard VIII. auf den Thron - und löste so eine Verfassungskrise in Großbritannien aus.

Personen des Jahres um den Zweiten Weltkrieg

Auch historische Ereignisse lassen sich in den Nennungen der vergangenen 99 Jahre ablesen. So wurden die Personen der Jahre 1938 bis 1949 wegen ihrer Rollen im Zweiten Weltkrieg benannt.

Der Titel "Person des Jahres" ist nicht per se als Ehre oder positive Auszeichnung zu verstehen. Das "Time Magazine" benennt nach eigenen Angaben Personen oder Gruppen, die im aktuellen Jahr den größten Einfluss ausgeübt haben - "im Guten wie im Schlechten". Das erklärt die Nennungen von Personen wie Adolf Hitler (1938) oder Josef Stalin (1939 und 1942).

Bundeskanzler*innen waren dreimal Person des Jahres

Konrad Adenauer, als er 1953 als erster Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergewählt wurde.

Willy Brandt, weil er sich 1970 während des Kalten Krieges um bessere Beziehungen zwischen Ost und West bemühte.

Angela Merkel für ihre Rolle während der Flüchtlingsbewegung in Europa 2015.

Genauso häufig erhielt das Oberhaupt des Vatikans den Titel.

Aktivist*innen und politische Bewegungen als Personen des Jahres

Nicht nur einzelne Personen haben laut "Time Magazine" die Zeit am stärksten geprägt: Politische und gesellschaftliche Gruppen erhielten in mehreren Jahren den Titel.

Auch einzelnen Aktivist*innen sprach die Zeitschrift die einflussreichste Rolle des Jahres zu - 2019 beispielsweise Greta Thunberg. Die Klimaaktivistin segelte in jenem Jahr für den UN-Klimagipfel über den Atlantik und hielt in New York ihre berühmte "How dare you"-Rede.

Außerdem war Greta Thunberg mit nur 16 Jahren die jüngste Person des Jahres, die das "Time Magazine" je ernannt hat. Deng Xiaoping war die älteste je ernannte Person. Bei seiner zweiten Nennung 1985 war der damalige Machthaber Chinas 81 Jahre alt.

Auch Unternehmer schafften es zum Jahresende auf das "Time"-Cover. Zuletzt waren es die drei Tech-Milliardäre Elon Musk (2021), Mark Zuckerberg (2010) und Jeff Bezos (1999). Als wichtige Figuren in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz haben Musk und Zuckerberg den Titel zusammen mit anderen 2025 erneut erhalten.

2023 galt Taylor Swift als einflussreichste Person. Die Musikerin ist die erste, die den Titel für ihr künstlerisches Schaffen erhielt.

Die "Architekten der KI" als Person des Jahres zu bestimmen, sei der dritte Schlüsselmoment der technologischen Revolution, schreibt das "Time Magazine". Ähnliche Phänomene seien "Der Computer" und "You" (in Bezug auf Soziale Medien), die den Titel 1982 und 2006 erhielten.