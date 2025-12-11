Bulgarien: Regierung tritt nach Protesten zurück

Nach Massenprotesten gegen Korruption tritt die bulgarische Regierung zurück. Ministerpräsident Rossen Scheljaskow verkündete den Rücktritt am Donnerstag nach einer Sitzung der Koalitionsspitzen in Sofia. Anfang des Monats hatten in Bulgarien Zehntausende Menschen gegen Korruption und den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr demonstriert.