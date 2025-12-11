  3. Merkliste
Bulgarien: Regierung tritt nach Protesten zurück

Demonstrationen gegen Korruption:Nach Massenprotesten: Bulgariens Regierung tritt zurück

|

Wochenlang kam es zu Massenprotesten in Bulgarien. Nun zog Bulgariens Ministerpräsident Rossen Scheljaskow Konsequenzen und kündigte seinen Rücktritt an.

Rücktritt Rossen Jeljaskow

Bulgariens Ministerpräsident Rossen Jeljaskow tritt zurück (Archivbild).

Quelle: Imago

Nach Massenprotesten gegen Korruption tritt die bulgarische Regierung zurück. Ministerpräsident Rossen Scheljaskow verkündete den Rücktritt am Donnerstag nach einer Sitzung der Koalitionsspitzen in Sofia. Anfang des Monats hatten in Bulgarien Zehntausende Menschen gegen Korruption und den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr demonstriert.

Straßenproteste auf den Straßen von Sofia

Zehntausende demonstrieren seit Anfang Dezember in Sofia gegen Korruption und die Regierung. Aus einem Protest gegen den Haushalt ist eine landesweite politische Bewegung geworden.

02.12.2025 | 2:38 min

Die Protestwelle in Bulgarien hatte mit Demonstrationen ursprünglich gegen den Etatentwurf für 2026 begonnen. Nach Krawallen an Parteizentralen des Regierungslagers nahm das Kabinett den umstrittenen Haushaltsplan zurück. 

Noch am Mittwoch hatte Scheljaskow einen Rücktritt abgelehnt.

Mehr in Kürze

Quelle: AFP, Reuters
